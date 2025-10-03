La ciudad de Florida que lidera el ranking de los restaurantes asequibles de alta calidad

Florida tiene una amplia oferta gastronómica, pero un reciente estudio definió a Miami como la mejor ciudad del estado, y de todo Estados Unidos, para ir a comer. La metrópolis fue destacada por poseer restaurantes que ofrecen platos asequibles y de alta calidad.

Un reciente estudio de WalletHub determinó que Miami es el lugar de Estados Unidos donde se pueden encontrar las mejores propuestas culinarias asequibles y de alta calidad.

El informe analizó 182 urbes del país norteamericano bajo 28 indicadores que miden la accesibilidad, diversidad y excelencia, y posicionó a la ciudad de Florida en lo más alto gracias a su amplia oferta culinaria, que incluye 13 restaurantes con estrellas Michelin y una gran variedad de cocinas internacionales.

Entre las diferentes cualidades que la posicionaron a la cabeza del ranking, WalletHub destacó que Miami es la opción ideal para los amantes de la gastronomía, ya que combina opciones económicas con calificaciones superiores a 4,5 estrellas de 5.

La ciudad cuenta con un número extremadamente alto de restaurantes por habitante y tiene la duodécima mayor diversidad en cuanto a los tipos de ofertas disponibles y la undécima mejor relación entre opciones de servicio completo y cadenas de comida rápida.

Para quienes buscan locales distinguidos, la metrópolis ofrece 13 locales gastronómicos con estrellas Michelin. De ellos, incluso, L’Atelier de Joël Robuchon cuenta con dos galardones.

L'Atelier de Joël Robuchon Miami cuenta incluso con dos estrellas Michelin Facebook: L'Atelier de Joël Robuchon Miami

Además, Miami fue considerada un gran lugar para los que disfrutan de cocinar en casa. “Tiene el tercer mayor número de mercados de agricultores, el noveno mayor número de tiendas gourmet especializadas en alimentos, el tercer mayor número de carnicerías y el segundo mayor número de tiendas de suministros de cocina per cápita”, enumeró el informe.

Qué otras ciudades se destacaron en el estudio

En el podio, detrás de Miami, se posicionaron Portland, y San Francisco. La ciudad más populosa de Oregon se destacó en el segundo lugar por la gran cantidad de cervecerías artesanales y bodegas, tiendas de hierbas y especias, tours de comida y vino y festivales de comida per cápita. Al encontrarse entre las mejores, cuenta con un gran número de restaurantes con al menos 4,5 de 5 estrellas, aunque ninguno cuenta con estrellas Michelin.

San Francisco se ubicó en el tercer puesto, pero se destaca por contar con 26 restaurantes con estrellas Michelin picjumbo.com / Pexels

Por su parte, la ciudad ubicada en el Área de la Bahía, en California, ocupó el tercer puesto por sus locales gastronómicos accesibles y de alta calidad, que tienen una calificación de al menos 4,5 de 5 estrellas.

Además de contar con gran cantidad de establecimientos, festivales de comida y escuelas de cocina por persona; la metrópolis tiene 26 restaurantes con estrellas Michelin. Entre ellos, tres con tres estrellas cada uno: Atelier Crenn, Benu y Quince.

Una por una, las mejores 10 ciudades para comer asequible y de calidad en EE.UU

El estudio de WalletHub analizó 182 ciudades de Estados Unidos bajo 28 indicadores que miden la accesibilidad y excelencia gastronómica. En el Top 10 se ubicaron:

Miami, Florida

Portland, Oregon

San Francisco, California

Seattle, Washington

Orlando, Florida

Austin, Texas

Tampa, Florida

Las Vegas, Nevada

Sacramento, California

San Diego, California