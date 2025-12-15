Noticias de Florida, en vivo: refuerzan la seguridad en Miami Beach y lo que hay que saber hoy, lunes 15 de diciembre

Tras el ataque contra un evento de la comunidad judía que dejó al menos 15 víctimas fatales, durante el primer día de Janucá en la playa Bondi de Sidney, el Departamento de Policía de Miami-Beach anunció un importante incremento en la seguridad del sureste de Florida.

En una publicación en X (ex Twitter), las enfatizaron que aumentaron la presencia de agentes en sinagogas, escuelas y otros “lugares clave” para cuidar a residentes y visitantes.