Noticias de Florida, en vivo: refuerzan la seguridad en Miami Beach y lo que hay que saber hoy, lunes 15 de diciembre
Toman medidas por el ataque registrado en Australia; actualizaciones minuto a minuto y cobertura en tiempo real de las principales novedades de Florida
Refuerzan la seguridad en Miami-Beach tras la tragedia en Australia
Tras el ataque contra un evento de la comunidad judía que dejó al menos 15 víctimas fatales, durante el primer día de Janucá en la playa Bondi de Sidney, el Departamento de Policía de Miami-Beach anunció un importante incremento en la seguridad del sureste de Florida.
En una publicación en X (ex Twitter), las enfatizaron que aumentaron la presencia de agentes en sinagogas, escuelas y otros “lugares clave” para cuidar a residentes y visitantes.
Así será el clima en Miami y las principales ciudades de Florida, este lunes 15 de diciembre
En la ciudad de Miami, la temperatura actual es de 66,2°F (19°C), según el pronóstico en tiempo real de AccuWeather. El clima se encuentra mayormente nublado y ventoso, con algo de chubascos, mientras que la noche estará despejada con un mínimo de 66,2°F (19°C) y un máximo de 73,4°C (23°C).
Además de Miami, este es el pronóstico para las principales ciudades del Estado Dorado:
- Orlando: la temperatura actual es de 57,2°F (14°C). El día estará mayormente soleado, más fresco y ventoso por la mañana.
- Tampa: los termómetros marcan 53,6°F (12°C). El día presentará mucho sol y baja humedad, sin probabilidades de lluvias
- Tallahassee: la temperatura es de 37,4°F (3°C). Habrá mucho sol y algo de frío durante el día, mientras que se esperan heladas con mínimas de 30,2°F (-1°C) por la noche.
Clima general en Florida: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el pronóstico general en Florida para este lunes 15 de diciembre indica que, en el norte y el centro del estado, las temperaturas descenderán a valores cercanos a 31°F (-0,5°C).
Por su parte, áreas del sudeste y hasta el Golfo también presentarán condiciones inusualmente frías, con advertencias de heladas que podrían afectar cultivos sensibles.