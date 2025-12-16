Noticias de Florida hoy, en vivo: anuncios de Ron DeSantis y qué dice la ley que afecta las matrículas este martes 16 de diciembre
Actualizaciones minuto a minuto y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Dorado
La advertencia del Flhsmv de Florida sobre la ley que afecta las matrículas
El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) recordó a los conductores del estado que, el 1º de octubre de 2025, entró en vigor una regulación que aplica sanciones a quienes oculten las matrículas de los vehículos.
El organismo estatal aclaró que los marcos siguen permitidos si no cubren indicadores ni identificadores, como el de placa alfanumérico o el sticker ubicado en la esquina superior derecha de la matrícula.
El pozo de Powerball supera los 1200 millones y hay expectativa en Florida
En el sorteo de Powerball del lunes 15 de diciembre, nadie acertó la combinación completa para conseguir el pozo acumulado, que ahora asciende a 1250 millones de dólares para este miércoles 17. El juego se realiza tres veces por semana y el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee es la sede de las transmisiones oficiales.
En el último mes, cinco boletos vendidos en el Estado Soleado adivinaron las cinco bolas blancas y se llevaron recompensas de US$1 millón cada uno, según informó TC Palm.
Así detuvo el ICE en Florida a una madre venezolana que había perdido el TPS
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a una migrante venezolana mientras se dirigía a su trabajo en los Cayos de Florida. Se trata de Elimar Brito, que había perdido recientemente el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
“Me dijeron que me tenía que ir con ellos”, comentó en diálogo con Telemundo. Las autoridades trasladaron a la mujer a un centro de detención en Texas, más precisamente en el condado de Brown. En este contexto, su familia pide por su liberación, mientras que su esposo y sus tres hijos alegan un caso pendiente de asilo político.
Un grupo de defensa musulmana demanda a DeSantis
El Council on American-Islamic Relations (CAIR), Uno de los grupos de defensa musulmana más grandes de Estados Unidos, presentó una demanda federal contra Ron DeSantis, luego de que el gobernador de Florida emitiera una orden ejecutiva que lo clasificó como “organización terrorista extranjera”, lo que permite bloquear contratos, fondos y empleo.
En específico, la organización calificó la designación de difamatoria e inconstitucional, al tiempo que sostuvo que no tiene fundamento legal y que violaría derechos protegidos por la Constitución.
Clima general en Florida: el pronóstico para el martes 16 de diciembre
El clima en Florida este martes 16 de diciembre presenta un marcado contraste entre el norte y el sur del estado. En Tallahassee, la mañana comenzó con un frente frío. Se espera una helada fuerte en las zonas interiores del Panhandle y áreas adyacentes de Alabama y Georgia. Durante el día, los termómetros subirán a los 50°F y 60°F (10°C a 18°C).
Por otro lado, en el sur de Florida, más específicamente en Miami, las condiciones serán notablemente más suaves y secas. Las temperaturas máximas serán mucho más cálidas, hasta alcanzar los 79°F (26°C).
Seguí leyendo
- 1
Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos
- 2
“El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
- 3
Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir
- 4
Bausili descartó el levantamiento del cepo y dijo que los cambios en el dólar no aumentarán la inflación