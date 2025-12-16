Noticias de Florida hoy, en vivo: anuncios de Ron DeSantis y qué dice la ley que afecta las matrículas este martes 16 de diciembre

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) recordó a los conductores del estado que, el 1º de octubre de 2025, entró en vigor una regulación que aplica sanciones a quienes oculten las matrículas de los vehículos.

El recordatorio del Flhsmv a los conductores del estado X/@FLHSMV

El organismo estatal aclaró que los marcos siguen permitidos si no cubren indicadores ni identificadores, como el de placa alfanumérico o el sticker ubicado en la esquina superior derecha de la matrícula.