Quién es el exalcalde de North Miami al que el DOJ busca quitarle la ciudadanía

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda civil contra Philippe Bien-Aime, exalcalde de North Miami, en Florida, para revocarle la naturalización. La demanda alega que tenía otro nombre y que fue objeto de una orden de deportación en 2000. Además, las autoridades sostienen que contrajo un matrimonio fraudulento con una ciudadana estadounidense para obtener el documento.

Quién es el exalcalde que podría perder la ciudadanía

Nacido y criado en Puerto Príncipe, Haití, Bien Aime estudió en la Universidad Nacional, donde obtuvo una licenciatura en Comunicación y Ciencias Sociales. En 1991, emigró a Canadá y dos años más tarde logró ingresar a EE.UU., en donde se estableció.

Bien-Aime ejerció como alcalde de North Miami entre 2019 y 2022 @mayorbienaime

Según indica su sitio web oficial, trabajó en la industria automotriz durante casi 20 años antes de perseguir su sueño empresarial y abrir su propio negocio. Al mismo tiempo, ejerció como defensor comunitario en todo el sur de Florida con un enfoque principal en temas relacionados con la inmigración.

Philippe Bien-Aime fue comisionado de North Miami desde 2013 hasta el 2019, cuando se postuló y ganó las elecciones para la alcaldía de la ciudad. En 2022, renunció al cargo de alcalde para buscar un lugar como comisionado del Distrito 2 del Condado de Miami-Dade. No obstante, perdió en las elecciones contra la activista comunitaria Marleine Bastien.

Qué dice la denuncia del DOJ contra el exalcalde de Miami

El pasado 18 de febrero, el DOJ presentó la denuncia contra Bien-Aime. En el texto, alega que “tergiversó deliberadamente su identidad y su historial de inmigración durante todo el proceso de naturalización”.

La demanda civil de 13 páginas, obtenida por NBC Miami, indica que los registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) evidencian que la persona que se naturalizó como Philippe Bien-Aime es la misma a la que se le ordenó previamente su expulsión bajo el nombre de Philippe Janvier.

El DOJ quiere quitarle la ciudadanía al exalcalde de North Miami por presuntamente alterar documentos para entrar a EE.UU. @mayorbienaime

El 31 de julio del 2000, un juez de inmigración determinó que Janvier había ingresado al país de manera ilegal al alterar una fotografía. Por este motivo, ordenó su expulsión hacia Haití, su tierra natal.

Según el documento, no hay registros de que haya salido del país norteamericano como se le ordenó. Además, unos años más tarde habría contraído matrimonio fraudulentamente, por lo que no era elegible para obtener una visa bajo esta categoría.

Las autoridades argumentaron que Bien-Aime ya estaba casado con una ciudadana haitiana y nunca había anulado su matrimonio. Según los fiscales, su certificado de divorcio haitiano era falso y fraudulento.

La medida contra el exalcalde de North Miami forma parte de un cambio drástico de la política de desnaturalización en Estados Unidos. En 2025, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate emitió un memorando en el que ordenó al DOJ priorizar estos casos.

De acuerdo con esta directriz, se debe exigir la desnaturalización de personas consideradas “suficientemente importantes para ser procesadas”; amenazas a la seguridad nacional; pandilleros y estafadores financieros.

Repercusiones sobre el intento del DOJ de quitarle la ciudadanía al exalcalde

Al conocer la denuncia, Bien-Aime declinó hacer comentarios y dirigió a los medios a su abogado, Peterson St. Philippe. “Creemos que es apropiado abordar las acusaciones a través del proceso judicial en lugar de a través de la opinión pública”, declaró en primer lugar, en diálogo con Miami Herald.

El abogado del exalcalde de North Miami declinó hacer comentarios públicos; el DOJ busca la desnaturalización bajo un cambio de políticas del gobierno de Trump @mayorbienaime

En esa línea, agregó: “Confiamos en que cualquier informe refleje que el asunto sigue sin resolverse y que no se han formulado conclusiones al respecto”.

El actual alcalde de North Miami, Alix Desulme, sostuvo que tanto su equipo como él desconocían la denuncia contra Bien-Aime. “Estoy impactado”, manifestó.