Elecciones especiales en Florida, en vivo: Trump votó con un método que quiere abolir
El presidente de EE.UU. usó el sufragio por correo, aunque lo considera un “fraude electoral”; cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado
Elecciones especiales en Florida: Donald Trump emitió su voto por correo y criticó el método
El presidente Donald Trump emitió su voto por correo para las elecciones especiales en Florida, según NBC Miami en base a los registros públicos del condado de Palm Beach. Esta acción coincide con sus recientes declaraciones públicas, donde califica dicho método de votación como una práctica fraudulenta.
“El voto por correo significa fraude electoral por correo. Tenemos que hacer algo al respecto”, dijo el presidente. Las elecciones, que se llevan a cabo este martes, definirán escaños vacantes de la Cámara de Representantes por renuncias en distritos específicos, incluido Mar-a-Lago.
El aeropuerto de Florida con presencia de agentes del ICE
El gobierno de Donald Trump desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida para mitigar la falta de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Según Miami Herald, esta medida responde al cierre parcial del gobierno, el cual provocó ausencias laborales y renuncias entre los inspectores de seguridad habituales.
Los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale quedaron fuera de esta iniciativa inicial debido a su estabilidad operativa actual. El Departamento de Seguridad Nacional seleccionó catorce terminales aéreas con base en las altas tasas de ausentismo de sus trabajadores.
Así estará el clima hoy en el sur de Florida
Para este martes 24 de marzo, en línea con lo que ocurrió el lunes, se pronostica una jornada mayormente soleada y con temperaturas agradables en el sur de Florida. Específicamente en Miami, según AccuWeather, será un día sin nubes y una noche clara.
La temperatura máxima en la región rondará los 80°F (27°C), mientras que la mínima se estima en 66°F (19°C) al caer la noche. No se esperan fuertes vientos ni tampoco posibles lluvias, por lo que habrá principalmente un clima seco.
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