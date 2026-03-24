Elecciones especiales en Florida, en vivo: Trump votó con un método que quiere abolir

El presidente Donald Trump emitió su voto por correo para las elecciones especiales en Florida, según NBC Miami en base a los registros públicos del condado de Palm Beach. Esta acción coincide con sus recientes declaraciones públicas, donde califica dicho método de votación como una práctica fraudulenta.

Donald Trump emitió su voto por correo en las elecciones especiales de Florida Luis M. Alvarez - FR596 AP

“El voto por correo significa fraude electoral por correo. Tenemos que hacer algo al respecto”, dijo el presidente. Las elecciones, que se llevan a cabo este martes, definirán escaños vacantes de la Cámara de Representantes por renuncias en distritos específicos, incluido Mar-a-Lago.