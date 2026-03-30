Good Friday: el feriado que aplican algunos estados durante Semana Santa en EE.UU.

Good Friday se celebra a principios de abril de 2026 en Estados Unidos y es reconocido como feriado en al menos 11 jurisdicciones. La fecha se ubica dos días antes del Domingo de Pascua y, aunque es una de las celebraciones centrales de la Semana Santa, no se considera un feriado nacional.

¿Cuándo es el Good Friday 2026 en EE.UU.?

El Viernes Santo de 2026 caerá el 3 de abril. La fecha es móvil porque depende del calendario litúrgico que fija la Pascua a partir de la aproximación eclesiástica al equinoccio de marzo.

Las prácticas incluyen ceremonias religiosas, ayuno y momentos de recogimiento Freepick

Es con ese criterio que se determina el Domingo de Resurrección y, en función de él, el Viernes Santo se ubica dos días antes. En 2025 cayó el 18 de abril y en 2027 se celebrará el 26 de marzo.

Los estados que reconocen el feriado de Good Friday en EE.UU.

El Good Friday no es un feriado federal en Estados Unidos. Sin embargo, 11 estados lo reconocen como día festivo estatal. Entre las jurisdicciones que lo aplican se encuentran:

Connecticut

Delaware

Hawái

Indiana

Kentucky

Luisiana

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Nueva Jersey

Tennessee

Texas, estado en el que el feriado es opcional

En estos territorios durante esa fecha:

Las oficinas estatales cierran

Algunas escuelas y negocios también suspenden actividades

Los mercados financieros, universidades y muchas instituciones no operan

Las prácticas religiosas y tradiciones del Good Friday

El Viernes Santo conmemora la crucifixión de Jesucristo. Se trata de una fecha central dentro del cristianismo. Entre las prácticas más frecuentes por los devotos se enumeran:

Asistencia a servicios religiosos o vigilias de oración

Jornadas de luto y recogimiento en silencio

Apagado de velas y cobertura de imágenes religiosas con telas oscuras

Ayuno o abstención de carne en algunas tradiciones

Algunas personas optan por estar en un entorno doméstico tranquilo y limitar el uso de dispositivos.

La jornada conmemora la crucifixión de Jesucristo y ocupa un lugar central en el cristianismo Freepick

¿Por qué el Viernes Santo no es feriado federal y Navidad sí?

De acuerdo con la hoja informativa “Christian Holidays: Fact Sheet” del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el gobierno federal solo reconoce oficialmente a la Navidad como feriado nacional. El resto de las celebraciones cristianas quedan bajo decisión estatal o local.

Esto se explica porque la Navidad fue establecida por ley en 1870 como uno de los primeros feriados federales. En un inicio, aplicaba solo a empleados públicos en Washington D.C. y respondió al impulso de sectores comerciales que buscaban formalizar determinadas fechas en el calendario oficial.

Por otra parte, existen objeciones legales a la posibilidad de declarar el Viernes Santo como feriado nacional. Según el trabajo académico “The Constitutionality of the Good Friday Holiday” de Justin Brookman, este tipo de reconocimiento ha sido cuestionado por su posible conflicto con la Primera Enmienda, que prohíbe al Estado favorecer una religión.

En ese marco, los críticos sostienen que otorgar estatus legal a una celebración exclusivamente cristiana puede implicar que el gobierno “establece” o respalda el cristianismo. El mismo análisis señala que, a diferencia de otras fechas que incorporaron componentes culturales, el Viernes Santo mantiene un significado estrictamente religioso, lo que refuerza los cuestionamientos sobre un eventual trato preferencial hacia una fe específica.