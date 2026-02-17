Hillary Clinton reaparece y revela un dato sobre Obama, su marido y los migrantes

En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada el fin de semana pasado, Hillary Clinton pronunció un discurso en el que abordó la situación migratoria en Estados Unidos. En este contexto, sostuvo que durante el mandato de su marido y en el transcurso del periodo del expresidente Barack Obama “se deportó a más personas sin matar ciudadanos estadounidenses” que con Donald Trump en el cargo.

Obama, Bill Clinton y los migrantes: el discurso de Hillary sobre la actualidad en EE.UU.

Durante un panel sobre las divisiones dentro de Occidente en la Conferencia de Seguridad de Múnich, la exsecretaria de Estado tomó partido en la discusión sobre la inmigración ilegal en Estados Unidos. “La migración ha sido un tema muy controvertido”, reconoció en primer lugar.

En esa línea, diferenció la forma en que Bill Clinton y Obama abordaron la problemática de la polémica estrategia de deportaciones masivas de Trump.

“Bajo el mandato de mi esposo y Barack Obama, más personas fueron deportadas sin matar ciudadanos estadounidenses y sin poner a ningún niño en campos de detención, en comparación con el primer mandato de Trump y el primer año de su segundo mandato”, expresó, en declaraciones reproducidas por CNN.

Hillary Clinton, sobre la inmigración en EE.UU.

Al referirse a la inmigración, indicó que “es importante analizar los hechos”, y apuntó contra la retórica de “Make America Great Again” (“Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”) del político republicano, al sostener que no es beneficiosa para la mayoría de residentes que conforman el país norteamericano.

“Muy a menudo, el impulso ideológico de intentar proteger el status quo o ‘Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande’ en un pasado nostálgico que existió para los hombres blancos y las empresas capitalistas no era precisamente abierto y acogedor para las personas como yo y como muchas otras que forman parte del tejido nacional”.

Hillary Clinton, quien perdió en las elecciones de 2016 contra Trump, sostuvo sobre la inmigración que el manejo actual es "perturbador y desestabilizador" Archivo

Para concluir en relación a la cuestión inmigratoria, subrayó que “hay que llamarlo por su nombre”, y manifestó: “Hay una razón legítima para debatir sobre temas como la migración. Pero se ha ido demasiado lejos. Ha sido perturbador y desestabilizador. Y hay que solucionarlo de forma humana, con fronteras seguras que no torturen ni maten a las personas“.

La excandidata demócrata se enfrentó a Trump en las elecciones de 2016, cuando perdió con 227 votos electorales frente a los 304 que obtuvo su rival. Aunque el republicano ganó en el Colegio Electoral y se convirtió en presidente, Clinton obtuvo más votos directos de los ciudadanos (65,8 millones frente a 63 millones). Sin embargo, este resultado no le dio la presidencia debido a cómo funciona el sistema electoral estadounidense.

Deportaciones en EE.UU.: las cifras de Obama, Clinton y Trump

Durante el inicio de su segundo mandato, Trump avanzó con su plan de deportaciones masivas con estrategias ofensivas contra la inmigración ilegal.

Con múltiples redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en varios estados, en las que se desarrollaron incidentes que involucraron también a ciudadanos estadounidenses, el mandatario puso el foco en los extranjeros criminales como parte de su retórica.

No obstante, los agentes también arrestaron a miles de personas que no cuentan con antecedentes . Actualmente, según el rastreador de NBC News, 68.990 permanecen en centros de detención.

. Actualmente, según el rastreador de NBC News, Del total, solo el 25,7% tiene antecedentes penales; en tanto, un 25,9% tiene cargos pendientes y un 48,4% está registrado como “otras violaciones a la ley de inmigración”.

En el segundo mandato de Trump, se deportó a aproximadamente 675 mil personas; en el período de Clinton fueron más de 800 mil y durante el gobierno de Obama superaron las 2 millones

En cuanto a la deportación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó a finales de enero que bajo el mandato de Trump se expulsó a 675 mil extranjeros, y 2,2 millones se marcharon voluntariamente.

En el caso del mandato de Obama, las cifras del DHS, citadas por Factchequeado, muestran que ocurrieron aproximadamente 2.749.706 deportaciones durante los ocho años de su administración (2009 a 2016).

Si se incluyen otras formas de expulsión (como devoluciones y returns en frontera), el total puede estimarse en más de 3 millones.

En lo que respecta a Clinton, tuvieron lugar alrededor de 863.958 deportaciones durante todo su mandato. Algunos estudios citan cifras drásticamente superiores al incluir las devoluciones en frontera.