Qué significa Mercurio Retrógrado en Sagitario

Mercurio retrógrado es uno de los tránsitos más famosos y temidos en el mundo de la astrología, aunque para los astrónomos no es más que una ilusión óptica que desde la Tierra hace parecer que el Estilbón retrocede sobre su propia órbita. A pocos días de que se registre, expertos han compartido el verdadero significado de esta posición planetaria.

El significado de Mercurio retrógrado en Sagitario

Durante noviembre de 2025, Mercurio entra en retrogradación por tercera y última vez en el año. Inicia el día 9 del mes y finaliza el día 29, con efectos en los diferentes signos zodiacales.

Mercurio retrógrado es una ilusión óptica visible desde la Tierra (Archivo-Canva)

En la astrología, este planeta rige a la comunicación y durante su etapa de retroceso puede traer consigo malentendidos, confusión y problemas con la organización de viajes o con el funcionamiento de la tecnología.

Además, se cree que al aparentar moverse en dirección contraria a la habitual, Mercurio también invita a los signos a conectar con su pasado y a tomar consciencia de sus decisiones, tomar aquello que le sirve y dejar atrás lo que ya no aporta en sus vidas.

El 9 de noviembre, Mercurio retrógrado inicia en Sagitario y nueve días después continuará con su retroceso hacia Escorpio.

Durante su posicionamiento en el signo de Fuego, podrían surgir excesos verbales, debates e ideas que no fueron traducidas correctamente.

Mientras que en su tránsito por el signo de Agua generará intensidad y profundidad emocional. Esto habla de secretos, reflexiones y conversaciones profundas.

Cómo serán afectados los signos durante Mercurio retrógrado

Para la astrología, Mercurio es el planeta de la comunicación y la función cognitiva y tiene múltiples efectos durante su etapa retrógrada. Como es un planeta que rige a Géminis y Virgo, estos dos signos son los más afectados, según The Old Farmer’s Almanac.

Mercurio retrógrado afecta a los signos del zodíaco, según la astrología (Archivo) Pixaba

Las predicciones para los signos durante Mercurio retrógrado son:

Acuario : sus relaciones y amistades estarán en riesgo, las peleas les ayudarán a identificar a sus buenas amistades.

: sus relaciones y amistades estarán en riesgo, las peleas les ayudarán a identificar a sus buenas amistades. Piscis : habrá confusión mental y exceso de ensoñaciones. Estarán bien si se enfocan en actividades creativas.

: habrá confusión mental y exceso de ensoñaciones. Estarán bien si se enfocan en actividades creativas. Aries : se sentirán frustrados y agotados. Deberán tener cuidado con lo que dicen y la forma en la que lo hacen.

: se sentirán frustrados y agotados. Deberán tener cuidado con lo que dicen y la forma en la que lo hacen. Tauro : mantendrán la calma, pero sus procesos mentales serán más lentos.

: mantendrán la calma, pero sus procesos mentales serán más lentos. Géminis : vivirán muchos malentendidos, y sufrirán la pérdida de correos importantes.

: vivirán muchos malentendidos, y sufrirán la pérdida de correos importantes. Cáncer : tendrán conflictos en su hogar.

: tendrán conflictos en su hogar. Leo : deberán evitar negociaciones, inversiones, y transacciones de compra y venta.

: deberán evitar negociaciones, inversiones, y transacciones de compra y venta. Virgo : atravesarán problemas de comunicación en su trabajo.

: atravesarán problemas de comunicación en su trabajo. Libra : deberán evitar los cambios de imagen y aceptar sus atributos físicos.

: deberán evitar los cambios de imagen y aceptar sus atributos físicos. Escorpio : se dejarán dominar por las emociones y el sentido común los abandonará.

: se dejarán dominar por las emociones y el sentido común los abandonará. Sagitario : deben evitar viajar o sufrirán retrasos, colas y desorientación.

: deben evitar viajar o sufrirán retrasos, colas y desorientación. Capricornio: tendrán que posponer cualquier transacción de bienes raíces, ya que habrá problemas de papeleo, trámites, embalaje y mudanzas.

Qué significa Mercurio retrógrado en la astronomía

Para la ciencia, Mercurio retrógrado solo tiene un significado contundente, y es que desde la perspectiva terrestre su movimiento en el cielo parece retroceder si se compara con su dirección habitual en otros periodos de tiempo, de acuerdo con The Planetary Society.

Mercurio retrógrado ocurre de tres a cuatro veces por año (Archivo)

No solamente este planeta entra en retrogradación, sino también Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Aunque solo se trata de un efecto visual que se registra cuando la Tierra es adelantada o adelanta ocasionalmente a alguno de estos astros en su órbita.

En el caso de Mercurio, este adelanta al Planeta Azul unas tres o cuatro veces al año, ya que solo tarda 88 días en dar la vuelta al Sol, mientras que a la Tierra le toma 365 días.

Expertos piensan que la frecuencia con la que el Estilbón parece retroceder desde la perspectiva terrestre es lo que le ha dado fama a este tránsito dentro de la cultura popular.