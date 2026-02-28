A partir del 1° de abril: el plan de los demócratas en Illinois sobre SNAP para beneficiar a miles de migrantes

Los legisladores demócratas en Illinois evalúan un proyecto de ley para minimizar el impacto de la HR 1, una norma federal que reduce los fondos para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). De aprobarse, la medida proporcionaría un pago único. Una segunda propuesta ampliaría una iniciativa para cubrir a miles de inmigrantes que perderían sus pagos a partir de abril de 2026.

El plan de los demócratas en Illinois para reanudar el SNAP

La HR 1, la ley presupuestaria aprobada en julio de 2025 conocida como One Big Beautiful Bill Act, disminuye el financiamiento federal total de SNAP aproximadamente en un 20%. Además, elimina la elegibilidad para muchos inmigrantes que antes podían acceder a estos beneficios. Con el objetivo de hacerle frente a estos cambios, los legisladores de Illinois sopesan distintas propuestas.

Un primer proyecto de ley, denominado FRESH, entregaría a quienes pierdan total o parcialmente el SNAP un pago único. Esto impactaría en las familias que dejarán de obtener los pagos debido a que uno o más miembros del hogar no cumplieron con los requisitos de trabajo exigidos por dicho programa federal.

Los beneficios se otorgarían como un pago único de suma global calculado de la siguiente manera:

En caso de reducción : el pago sería igual a tres veces la diferencia entre el monto que el hogar recibía antes de la sanción y el monto reducido que recibe después.

: el pago sería igual a entre el monto que el hogar recibía antes de la sanción y el monto reducido que recibe después. En caso de terminación: el pago equivaldría a tres veces el monto total mensual que el hogar recibía en el mes anterior a la cancelación de los beneficios.

El proyecto de ley en Illinois que beneficiaría a los inmigrantes que reciben SNAP

La segunda propuesta que evalúan los legisladores demócratas ampliaría el programa Víctimas de Trata, Tortura u otros Delitos Graves (VTTC, por sus siglas en inglés) para cubrir a más de 16.000 inmigrantes legalmente residentes. Esto incluiría a refugiados y asilados, quienes perderán sus beneficios del SNAP a partir del 1° de abril.

De esta manera, en lugar de perder totalmente el acceso a asistencia alimentaria, las personas que cumplen los criterios de VTTC (generalmente inmigrantes que han sufrido delitos graves y están en proceso de obtener estatus humanitario) aún podrían recibir beneficios estatales de alimentación y apoyo.

El segundo proyecto de ley que se evalúa ayudaría a cubrir a más de 16.000 inmigrantes legalmente residentes que ya no recibirán los beneficios de SNAP a partir de abril Freepik - Freepik

Ambos proyectos de ley se encuentran actualmente en comisión y aún no se ha anunciado la fecha de votación, informó Fox Chicago. El Depósito de Alimentos del Gran Chicago ofrece actualizaciones y asistencia a los residentes en chicagosfoodbank.org y por teléfono al 773-247-3663.

Las propuestas surgen en un contexto de incremento de necesidades alimentarias en todo el área de Illinois. Según el Depósito de Alimentos del Gran Chicago, 240 mil hogares recurrieron a las despensas de alimentos durante un solo mes en noviembre pasado, cuando ocurrió un retraso de los pagos del gobierno.

Ahora, la organización estima que otras 220 mil personas podrían solicitar ayuda frente a los próximos recortes.

La ley que termina los pagos de SNAP para ciertos beneficiarios en Illinois

La polémica legislación One Big Beautiful Bill impuso cambios determinantes para la elegibilidad del programa SNAP. Bajo los nuevos términos, solo aplican:

Ciudadanos estadounidenses o nacionales .

. Residentes permanentes legales con green card .

. Migrantes cubanos/haitianos y ciudadanos de Compact of Free Association (Micronesia, Islas Marshall y Palaos).

Bajo la ley HR1, ya no pueden recibir los beneficios de SNAP ciertos inmigrantes en Illinois Freepik

De este modo, ya no pueden recibir los pagos refugiados y asilados, personas con órdenes de deportación, migrantes bajo ciertos permisos humanitarios ni supervivientes de trata o violencia doméstica con estatus especial.

Las restricciones al SNAP y a otros beneficios también afectan a hijos ciudadanos estadounidenses que viven en hogares con familiares inmigrantes. Esto se debe a que la pérdida de elegibilidad de los adultos puede reducir el ingreso familiar disponible.

Además, la legislación reduce el financiamiento federal total para SNAP en aproximadamente un 20% durante la próxima década. Esto derivaría en una pérdida de cerca de US$186 mil millones en fondos para el programa entre 2025 y 2034.

En cuanto a los requisitos, amplía la obligación de trabajar 20 horas semanales a adultos de 50 a 64 años sin hijos. De este modo, eliminaría la ayuda tras tres meses si los beneficiarios no cumplen.