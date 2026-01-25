Clean Slate en Illinois: la ley HB 1836 firmada por JB Prizker que busca limpiar los antecedentes penales
La norma modificará de manera estructural la forma en que el estado gestiona millones de registros, con una implementación gradual que se extenderá hasta 2032
El estado de Illinois puso en marcha un cambio en su política de antecedentes penales con la promulgación de la ley HB 1836, conocida como Clean Slate o “Borrón y Cuenta Nueva”. La normativa establece un mecanismo de sellado automático de ciertos registros criminales, sin necesidad de que las personas presenten solicitudes ante los tribunales.
Qué cambia la ley Clean Slate en Illinois sobre los antecedentes penales
La HB 1836 fue firmada el 16 de enero de 2026 por el gobernador JB Pritzker y se apoya en un diagnóstico concreto: más de dos millones de residentes han cumplido condenas por delitos no violentos, pero continúan con limitaciones laborales, educativas y habitacionales debido a la existencia de antecedentes visibles en verificaciones privadas.
“Esta legislación bipartidista busca empoderar a las personas elegibles que buscan una segunda oportunidad para tomar sus propias decisiones sobre su futuro”, aseguró el gobernador.
Según el texto legal, la normativa redefine el concepto de sellado de antecedentes al convertirlo en un proceso automático. Esto implica que, una vez cumplidos determinados plazos legales, los registros dejarán de estar disponibles para el público y para empresas de verificación de antecedentes, sin que el individuo tenga que realizar gestiones adicionales.
El sellado no equivale a la eliminación total del registro. Las agencias de seguridad, los tribunales y el sistema judicial conservarán el acceso completo a la información para fines oficiales, investigaciones y procesos futuros.
El objetivo central de la ley es modificar un sistema que, hasta ahora, obligaba a los ciudadanos a iniciar procesos judiciales individuales, muchas veces costosos y prolongados, para ocultar el historial criminal en casos no violentos. El Estado ahora asumirá la responsabilidad de identificar, procesar y sellar los registros que cumplan con los criterios legales.
Qué antecedentes se sellan automáticamente y desde cuándo en Illinois
El funcionamiento del sistema automático se basa en el tipo de antecedente y en el tiempo transcurrido desde la finalización del caso. La normativa establece plazos diferenciados según la gravedad del delito o la resolución judicial:
- Arrestos que no derivaron en cargos formales, absoluciones o causas desestimadas: el sellado será inmediato una vez que el sistema esté operativo. Esto incluye también condenas que hayan sido anuladas o revertidas posteriormente.
- Delitos menores: el mecanismo automático se activará dos años después de que la persona haya cumplido por completo la sentencia, lo que incluye libertad condicional o supervisión.
- Felonías no violentas: en el caso de delitos graves que no implican daño físico directo, el plazo se extiende a tres años tras el cumplimiento total de la condena.
Qué delitos no se pueden sellar con la ley Clean Slate
La HB 1836 establece exclusiones claras y estrictas. No todos los antecedentes pueden beneficiarse del sellado automático, y la ley detalla una lista de delitos que quedan fuera del alcance del nuevo sistema.
Entre las exclusiones se encuentran los delitos violentos graves, como:
- Homicidio
- Delitos sexuales
- Violencia doméstica
- Acecho
- Violaciones de órdenes de protección
- Delitos que requieren registro público obligatorio, como los vinculados a agresores sexuales o incendiarios
La normativa también excluye delitos de tránsito graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI) y la conducción temeraria. Además, quedan fuera los delitos que requieren registro público obligatorio, como los relacionados con los casos de maltrato animal.
Cuándo entra en vigor la ley Clean Slate y cómo se aplicará hasta 2032
Aunque la ley fue promulgada en enero de 2026, su aplicación no es inmediata. El texto legal prevé una implementación escalonada para permitir que las agencias estatales modernicen sus sistemas informáticos y administrativos.
El desarrollo técnico del sistema comenzará el 1° de julio de 2026. El sellado automático para violaciones municipales y delitos menores de menor gravedad está previsto para iniciar el 1° de enero de 2028. El proceso general para la mayoría de los registros se activará el 1° de enero de 2029.
La ley también fija plazos específicos para los antecedentes históricos:
- Los antecedentes generados entre 2005 y 2029 deberán estar sellados para 2030.
- Los comprendidos entre 1990 y 2005, para 2031.
- Los anteriores a 1990, para 2032.
La implementación del sistema recae principalmente en la Policía Estatal de Illinois (ISP, por sus siglas en inglés), que deberá identificar de oficio los registros elegibles a través de su sistema de información criminal. Este proceso se realizará de manera periódica y centralizada.
Una vez identificados los registros, la ISP notificará electrónicamente a los secretarios de los tribunales de circuito de los 102 condados del estado. Estos funcionarios serán los responsables de sellar formalmente los expedientes judiciales en sus respectivos sistemas.
Posteriormente, los secretarios de circuito deberán informar a las agencias policiales que realizaron los arrestos originales para que procedan al sellado de sus archivos locales. En el caso de registros electrónicos, la ley establece plazos de ejecución que no podrán exceder los 90 días desde la notificación.
