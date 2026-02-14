Cómo obtener comida gratis en Illinois durante la semana del 16 al 21 de febrero de 2026
Estos son los puntos de distribución, horarios y requisitos para acceder a despensas móviles y bancos de alimentos en el Estado de la Pradera
En febrero continúa la entrega de comida gratis en Illinois. Entre el 16 y el 21 del mes, diversas organizaciones comunitarias, bancos de alimentos y programas estatales intensifican sus esfuerzos para garantizar que ninguna familia se quede sin un plato en la mesa. Estas entidades abarcan desde el área metropolitana a las zonas rurales del estado, para brindar ayuda inmediata a quienes más lo necesitan.
Cómo obtener comida gratis en Illinois del 16 al 21 de febrero
Para asegurar que el hambre no sea una preocupación en los hogares de Illinois, diversos centros e instituciones locales mantienen activos sus puntos de entrega de alimentos gratuitos. Feeding America es una de las organizaciones que ofrece productos de primera necesidad durante todo el año, para garantizar la seguridad alimentaria en la región.
Para ubicar el centro de distribución más cercano y conocer sus horarios, los interesados deberán ingresar al portal oficial de la organización. El sistema solo requiere del código ZIP para desplegar un mapa con los puntos de entrega y los días de operación disponibles en la zona, que se dividen por regiones.
Algunos de los sitios donde se puede obtener comida al norte del Estado de la Pradera, según el calendario de Northern Illinois Food Bank:
Lunes 16 de febrero
- No hay distribuciones programadas en el calendario para este día por el Día de los Presidentes.
Martes 17 de febrero
- Newark Grade School: brindará ayuda de 16 a 17.30 hs, en 503 Chicago Rd., Newark, IL.
Jueves 19 de febrero
- Villagebrook Apartments: atenderá de 16.30 a 18 hs, en 278 E. St. Charles Road, Carol Stream, IL.
Viernes 20 de febrero
- St. Joseph: brindará asistencia de 10 a 11.30 hs, en 211 N Center Ave., Bradley, IL.
- Ft. Sheridan Metra: brindará alimentos de 15 a 16.30 hs, en 461 Old Elm Rd., Highwood, IL.
Sábado 21 de febrero
- DeKalb Elks Lodge: asiste de 10 a 11.30 hs, en 209 S Annie Glidden Rd., DeKalb, IL.
De acuerdo con la información de la página Central Illinois Foodbank, las organizaciones atenderán en la zona el 18 y 19 de febrero:
- Miércoles 18 de febrero: White Hall Food Distribution atenderá a partir de las 11 hs, en North Greene Unit Office 250 E Sherman St. White Hall, IL.
- Jueves 19 de febrero: Effingham Food Distribution brindará comida a las 12 hs, en Army National Guard, 1206 W Temple Ave, Effingham, IL.
Qué otros bancos de alimentos brindan ayuda alimentaria en Illinois
- Greater Chicago Food Depository: se encuentra en 4100 W. Ann Lurie Place, Chicago, IL y trabaja para que todo individuo, sin distinción de ingresos o código postal, pueda acceder a una alimentación digna cada día.
- El Eastern Illinois Foodbank, con dirección en 2405 North Shore Drive Urbana, IL, también brinda asistencia a la comunidad en sus distribuciones de Foodmobile y de la red de despensas de alimentos.
- Find Food Illinois es una de las filiales de Feeding America que ayuda a los residentes a encontrar alimentos y productos de primera necesidad. Su web cuenta con un mapa interactivo que muestra los sitios con despensas activas, comedores gratuitos, y tiendas que aceptan cupones SNAP/LINK, así como organizaciones de ayuda para mujeres embarazadas y madres primerizas de bajos ingresos.
Qué se necesita para recibir asistencia alimentaria
Entre los requisitos para el acceso a suministros alimentarios se encuentra los siguientes:
- Identificación: contar con un documento oficial que incluya fotografía.
- Domicilio: demostrar que se reside dentro del área de cobertura de la organización.
- Registro: llenar una solicitud con detalles básicos sobre el nivel de ingresos y la situación nutricional del hogar. Cabe destacar que muchas instituciones priorizan la ayuda inmediata y pueden entregar alimentos aun si falta algún documento; por ello, se recomienda contactar directamente al centro para verificar sus normas específicas.
