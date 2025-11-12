Consulado de Colombia en Chicago publica una guía migratoria sobre qué hacer si el ICE te arresta

Ante las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el Consulado de Colombia en Chicago advirtió que existe una guía que podría hacer la diferencia ante cualquier eventualidad migratoria y recomendó seguirla para evitar comprometer su bienestar como ciudadanos colombianos.

Guía migratoria del Consulado de Colombia en Chicago ante una detención de ICE

A través de sus redes sociales, el Consulado colombiano aseguró que contar con los documentos en orden, así como tener un plan de emergencia ante una detención migratoria, puede proteger los derechos y facilitar la asistencia al o a los afectados.

La guía migratoria del Consulado de Colombia ante una detención del ICE (Instagram/@consuladocol_chicago)

Las autoridades consulares recomendaron que ante cualquier problema legal, personal o migratorio se debe considerar lo siguiente:

Mantener toda su documentación actualizada , especialmente el pasaporte vigente

, especialmente el Registrar a los hijos colombianos nacidos en Estados Unidos

nacidos en Estados Unidos Contar con una lista de contactos de confianza para llamar en caso de emergencia

para llamar en caso de emergencia Brindar autorización de poderes a alguien de confianza y revisar las gestiones bancarias

Además, se puede solicitar orientación y asistencia al Consulado de Colombia en Chicago a través del correo electrónico cchicago@cancilleria.gov.co, o a través de los teléfonos 312-923-1196 y 312-202-3495, que en caso de emergencia pueden ser vitales.

Recomendaciones del Consulado de Colombia en Chicago ante detención del ICE (Instagram/@consuladocol_chicago)

Cómo solicitar la suspensión de deportación en EE.UU.

Los extranjeros elegibles podrán solicitar la suspensión de su deportación si cumplen con los requisitos correspondientes, que de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), son:

Nacionales de Guatemala que entraron por primera vez a Estados Unidos en o antes del 1 de octubre de 1990 y se inscribieron para recibir beneficios para las Iglesias Bautistas Americanas (ABC, por sus siglas en inglés) por medio de la presentación de un formulario de inscripción ABC ante al antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés).

que y se inscribieron para recibir beneficios para las Iglesias Bautistas Americanas (ABC, por sus siglas en inglés) por medio de la presentación de un formulario de inscripción ABC ante al antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés). También quienes entraron al país en o antes del 31 de diciembre de 1991, o presentaron un Formulario I-589 entre el 19 de diciembre de 1990 y el 31 de diciembre de 1991, o presentaron una solicitud de asilo en o antes del 1 de abril de 1990.

Algunos migrantes pueden solicitar la suspensión de deportación ante el Uscis (Archivo) Archivo

Nacionales de El Salvador que entraron por primera vez a Estados Unidos en o antes del 19 de septiembre de 1990, y se inscribieron para recibir beneficios de las ABC, o que presentaron el Formulario I-589 entre el 19 de diciembre de 1990 y el 31 de octubre de 1991 y no fueron arrestados al momento de su entrada al país norteamericano.

Así como quienes presentaron una solicitud de asilo en o después del 1 de abril de 1990, y fue aprobada o está pendiente de una decisión por parte del Uscis.

Solicitantes de asilo que enviaron su solicitud antes del 31 de diciembre de 1991, entraron por primera vez al país en o antes del 31 de diciembre de 1990 y son nacionales de países como:

Albania

Bulgaria

Checoslovaquia

Alemania Oriental

Estonia

Hungría

Letonia

Lituania

Polonia

Unión Soviética, o cualquier república de la antigua Unión Soviética

Rumania

Rusia

Yugoslavia, o cualquier estado de la antigua Yugoslavia

Y también para aquellos que son cónyuges o hijos solteros de alguna de las personas que tienen acceso a la solicitud de suspensión de deportación.

Las frases que pueden salvar a un latino de la deportación

En medio de las redadas del ICE en contra de migrantes en el país norteamericano, diferentes organizaciones han emitido recomendaciones sobre qué hacer o qué decir ante una detención migratoria.

Las frases que se deben aprender en inglés o en español son: “No deseo responder preguntas”, “¿Puedo retirarme?”, “Quiero hablar con mi abogado”, “No tienen autorización para entrar a mi casa”, o “I am exercising my right to remain silent”, que significa “Ejerzo mi derecho a guardar silencio”, amparada en la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.