Cuál es el precio de Starlink en Illinois en enero 2026: el internet satelital de Elon Musk

En enero de 2026, la empresa de internet satelital fundada por Elon Musk, Starlink, continúa con su conectividad en todo el territorio de Estados Unidos. En Illinois, el servicio ofrece varios planes con precios que varían según el tipo de uso y prioridad de datos.

Internet satelital de Elon Musk: cuál es el precio de Starlink en Illinois en enero de 2026

El servicio de internet satelital que ofrece la empresa de Musk destaca por brindar cobertura a zonas remotas y alejadas de la ciudad, con baja latencia en ubicaciones rurales. En Illinois, como en otras partes de EE.UU., los valores difieren según la calidad del servicio que contrate el usuario.

Starlink, de Elon Musk, brinda conexión a internet satelital a lugares remotos y de difícil acceso X: @starlink

En enero de 2026, los precios publicados en la web oficial muestran planes similares en varias regiones de EE.UU., lo que incluye al Estado de la Pradera.

Residential de 100 Mbps : está orientado a hogares, con acceso a internet satelital de alta velocidad y datos ilimitados a US$50 por mes.

: está orientado a hogares, con acceso a internet satelital de alta velocidad y datos ilimitados a US$50 por mes. Residential de 200 Mbps : está pensado para uso doméstico más intensivo, pero con mayor capacidad de navegación y rendimiento en actividades simultáneas a US$80 por mes .

: está pensado para uso doméstico más intensivo, pero con mayor capacidad de navegación y rendimiento en actividades simultáneas a . Residential MAX: es la versión prémium del servicio residencial, con más de 400 Mbps. Otorga router Gen 3 y malla gratuita para ampliar el alcance. El precio es de US$120 por mes.

Además, la compañía también dispone de planes para utilizar la conectividad en movimiento, ya sea que el usuario se traslade en una casa rodante, realice viajes dentro del país o se instale en un camping. En este caso, los valores son:

Roam 100 GB : 100 GB de datos de alta velocidad (después baja la velocidad) a US$50 por mes .

: 100 GB de datos de alta velocidad (después baja la velocidad) a . Roam Unlimited: datos ilimitados en movimiento a US$165 por mes.

El plan más barato para contratar internet satelital de Starlink es de US$50 por mes en Illinois X (@Starlink)

Al margen del servicio para el hogar, existen las opciones para empresas. En este caso, ofrece alternativas de Priority Local, orientadas a operaciones terrestres y en viajes regionales, aunque no están optimizadas para mar o global. Los precios varían de US$65 (50 GB) hasta US$540 por mes.

También dispone de planes más costosos para las compañías que busquen adquirir los servicios. Bajo el nombre de Global Priority, esta opción incluye movilidad internacional y cuenta con valores que van desde US$250 hasta US$2150 mensuales.

Cómo contratar Starlink: el equipo necesario para utilizar el servicio de internet satelital

El primer paso para contratar el servicio es comprar un equipo, que incluye la antena o satélite (conocida como ”Dish”), el router wifi y todos los cables. El kit se comercializa a través de Starlink y minoristas autorizados, como Home Depot, donde su precio de referencia es de US$350.

No obstante, en Illinois se ofrece el alquiler del equipo gratis con la contratación de un plan. Con esta opción, si el usuario deja de pagar, deberá devolver el kit en buenas condiciones.

El usuario debe adquirir o alquilar un kit de instalación de Starlink para conectarse a la red de internet satelital @starlink

Para los clientes del Estado de la Pradera, la empresa también permite contratar a un instalador profesional al solicitar el servicio. Para el plan Residential de 100 Mbps, el precio es de US$99. Los usuarios que adquieran el Residential de 200 Mbps, pagarán US$49 si desean que un profesional instale el kit.

Aquellos que no quieran gastar dinero adicional pueden instalarlo con una simple guía de pocos pasos.

Paso a paso: guía para instalar el kit de Starlink en su hogar

Cuando el kit llega a un domicilio, el proceso de la instalación es fácil y consiste en la modalidad “plug‑and‑play”:

Colocar la antena en un lugar despejado con buena vista al cielo .

en un lugar . Conectar el router y los cables .

. Encender el equipo y abrir la aplicación de Starlink (iOS o Android) para configurar.

y (iOS o Android) para configurar. La app guía el proceso de calibración y conexión a internet.

Una vez instalado el equipo, la persona puede conectarse al wifi o mediante cable Ethernet al router y disfrutar del plan de internet que contrató.