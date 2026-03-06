Cuándo son las elecciones primarias en Illinois 2026

Así como en otros estados de Estados Unidos, este año se llevan a cabo elecciones primarias en Illinois que definen los candidatos del Partido Demócrata y el Partido Republicano. Están programadas para el martes 17 de marzo, cuando los votantes elegirán a los representantes para los comicios generales de noviembre. Además de los cargos más importantes, como gobernador y vicegobernador, se definen las listas para senador federal, miembros de la Cámara de Representantes y otros.

Elecciones primarias en Illinois: cuándo son y qué se vota

El sitio web de la Junta Estatal Electoral de Illinois señala que el próximo martes 17 de marzo se realizan en el estado las elecciones primarias. Los resultados definen a los candidatos de cada partido para distintos cargos, entre los que destacan los de gobernador y vicegobernador, que actualmente ocupan el demócrata J.B. Pritzker y Juliana Stratton.

Illinois celebra las elecciones primarias en marzo y JB Pritzker buscará la reelección como gobernador Freepik / AP

En las primarias, Pritzker no tendrá competencia demócrata, pero varios republicanos buscarán enfrentarlo en noviembre. De acuerdo con el sitio web del gobierno, los candidatos para los cargos que se eligen el 17 de marzo son los siguientes:

Gobernador y Vicegobernador (nominación de cada partido)

(nominación de cada partido) Fiscal General ( Attorney General )

Secretario de Estado

Contralor del Estado

Tesorero del Estado

Senadores estatales y Representantes estatales (legislatura de Illinois)

(legislatura de Illinois) Senador de Estados Unidos (nominación de cada partido)

(nominación de cada partido) Miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. (nominación por distrito, es decir, 17)

Además, los ciudadanos podrán elegir a su representante para oficinas de condado y municipales, y otros cargos locales específicos que varían según el municipio.

Qué documentos es necesario llevar a las elecciones primarias de Illinois en 2026

Si el votante proporcionó su licencia de conducir o identificación estatal válida al registrarse y la Junta Electoral estatal pudo comparar ese número con uno de la base de datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), no necesitará mostrar ningún documento en las urnas.

Los votantes en Illinois deberán elegir a su candidato preferido en las primarias del 17 de marzo

En caso de que sea la primera vez que el elector vota, la guía oficial explica que los documentos que debe llevar dependerán de cómo se registró para sufragar. Por seguridad y para evitar confusiones, se recomienda llevar dos formas de identificación, aunque no es necesario que tengan foto:

Algo que tenga la dirección actual , es decir, el lugar donde está registrado para votar, por ejemplo:

, es decir, el lugar donde está registrado para votar, por ejemplo: contrato de arrendamiento o hipoteca



factura de servicios públicos con menos de 30 días de antigüedad



cualquier pieza de correo estadounidense dirigida a su nombre y dirección dentro de los 30 días.

Cualquier otra forma de identificación , como:

, como: pasaporte



tarjeta de Seguro Social



extracto bancario



recibo de sueldo



tarjeta FOID



licencia de conducir



identificación estatal



identificación de estudiante



tarjeta de identificación de asistencia pública



tarjeta de crédito



certificado de nacimiento



la nueva tarjeta de identificación de votante que haya recibido recientemente.

Día de las elecciones primarias en Illinois: cómo votar y la participación de los migrantes

Al igual que en el resto del país, todos los migrantes pueden votar en las elecciones primarias si tienen la ciudadanía. De acuerdo al sitio web oficial del gobierno, los requisitos para sufragar en Illinois son:

Ser ciudadano de Estados Unidos

Tener al menos 17 años de edad en o antes de la fecha de la Elección Primaria y cumplir 18 años en o antes de la fecha de la Elección General o Consolidada (los jóvenes de 16 años pueden preinscribirse para votar)

Vivir en su distrito electoral al menos 30 días antes del día de la elección

No estar cumpliendo una pena de reclusión en ninguna institución penal como resultado de una condena

Para votar en las elecciones primarias de Illinois, es necesario ser ciudadano estadounidense Freepik

El día de las elecciones primarias, la persona tiene tres alternativas para sufragar. La más tradicional corresponde al voto en persona, para lo que tiene que acudir al recinto designado por el gobierno.

Además, en la actualidad se puede realizar la votación anticipada, En la página oficial del estado se pueden encontrar los centros habilitados para avanzar con este proceso, que estará disponible hasta el lunes 16 de marzo.

Otra opción en la jurisdicción es la alternativa del voto por correo, para lo que es necesario completar una solicitud y enviarla a la oficina del secretario del condado local.

En este caso, las solicitudes están disponibles en el sitio web de la Junta Electoral del Estado. Es importante remarcar que deben ser entregadas al menos cinco días antes de las elecciones para garantizar que reciba una boleta.