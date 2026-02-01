Dónde entregan comida fresca gratis en Illinois del 2 al 7 de febrero de 2026: no preguntan estatus migratorio

El estado de Illinois informó que durante la primera semana de febrero se distribuirán alimentos de forma gratuita para quienes más lo necesitan. Con apoyo de bancos de alimentos, iglesias y organizaciones comunitarias, se entregarán despensas para cualquier persona que lo precise.

Dónde darán comida gratis en Illinois en febrero

Feeding Illinois informó que del 2 al 7 de febrero se podrá acceder a alimentos frescos en diversos puntos del estado. Para poder obtener los servicios no es necesario presentar ningún tipo de documentación o estatus migratorio.

La entrega de alimentos se realizará en diversos puntos del estado y en la mayoría de los casos no es necesario presentar ningún documento (Instagram/@feeding_illinois)

De acuerdo con el sitio web de Feeding Illinois, los puntos de entrega de alimentación serán los siguientes:

Lunes 2 de febrero

DACC Food Pantry, ubicado en 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL. Horario de 10.00 a 16.00 hs.

Community Harvest, ubicado en 1901 S Fourth Ave., Morton, IL. Horario de 09.00 a 11.00 hs.

Pleasant Valley Miss Bapt, ubicado en 301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL. Horario de 17.00 a 18.00.

East Peoria Food Pantry, ubicado en 154 E Washington, East Peoria, IL. Horario de 14.00 a 16.00 hs.

Martes 3 de febrero

DACC Food Pantry, ubicado en 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL. Horario de 10.00 a 16.00 hs.

Miércoles 4 de febrero

DACC Food Pantry, ubicado en 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL. Horario de 10.00 a 16.00 hs.

Pleasant Valley Miss Bapt, ubicado en 301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL. Este funciona en un horario de 17.00 a 18.00 hs.

Con apoyo de bancos de alimentos, entregarán despensas para cualquier persona que lo precise (Instagram/@feeding_illinois)

Jueves 5 de febrero

DACC Food Pantry, ubicado en 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL. Horario de 10.00 a 16.00 hs.

Viernes 6 de febrero

DACC Food Pantry, ubicado en 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL. Horario de 10.00 a 16.00 hs.

Sábado 7 de febrero

DACC Food Pantry, ubicado en 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL. Horario de 10.00 a 16.00 hs.

East Peoria Food Pantry, ubicado en 154 E Washington, East Peoria, IL. Horario de 14.00 a 16.00 hs.

Community Harvest, ubicado en 1901 S Fourth Ave., Morton, IL 61550. Horario de 17.00 a 18.00 hs.

Bancos de alimentos fijos en el estado

Dentro de Illinois se puede acceder a servicios de alimentos durante todo el año, ya que el estado cuenta con bancos de alimentos que funcionan de forma fija. Entre los principales se encuentran:

Los bancos de alimentos fijos pueden solicitar algunos documentos comunes como identificación con fotografía (Instagram/feeding_illinois)

River Bend Food Bank: cuenta con despensas y puntos de distribución de comidas en ciudades de 23 condados.

Northern Illinois Food Bank: proporciona alimentos nutritivos y recursos con dignidad, equidad y conveniencia.

Central Illinois Foodbank: presta servicios a 140 agencias asociadas en 21 condados del centro y sur del estado.

Eastern Illinois Foodbank: ha atendido a 1,6 millones de personas en sus distribuciones de Foodmobile y red de despensas.

Tri-State Food Bank, Inc.: organización benéfica acreditada por el Better Business Bureau de Tri-State.

Asimismo, el Banco de Alimentos de Chicago (Greater Chicago Food Depository) ofrece un buscador en línea con los sitios incluidos en la red de despensas y programas de alimentos del condado de Cook y Chicago. Se puede consultar por ubicación, por código postal y también filtrar por días de atención.

Aunque cada una de las despensas tiene sus propios criterios, existen algunos requisitos comunes para poder obtener alimentos gratis, entre los que se encuentran: