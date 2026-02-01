LA NACION

Dónde entregan comida fresca gratis en Illinois del 2 al 7 de febrero de 2026: no preguntan estatus migratorio

Durante la primera semana del mes, el estado repartirá alimentos sin cargo en diversas zonas

Pese al mal clima que golpea a EE.UU., las jornadas de despensas gratuitas no paran en Illinois (Archivo)Instagram @feedingtampabay

El estado de Illinois informó que durante la primera semana de febrero se distribuirán alimentos de forma gratuita para quienes más lo necesitan. Con apoyo de bancos de alimentos, iglesias y organizaciones comunitarias, se entregarán despensas para cualquier persona que lo precise.

Dónde darán comida gratis en Illinois en febrero

Feeding Illinois informó que del 2 al 7 de febrero se podrá acceder a alimentos frescos en diversos puntos del estado. Para poder obtener los servicios no es necesario presentar ningún tipo de documentación o estatus migratorio.

De acuerdo con el sitio web de Feeding Illinois, los puntos de entrega de alimentación serán los siguientes:

Lunes 2 de febrero

  • DACC Food Pantry, ubicado en 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL. Horario de 10.00 a 16.00 hs.
  • Community Harvest, ubicado en 1901 S Fourth Ave., Morton, IL. Horario de 09.00 a 11.00 hs.
  • Pleasant Valley Miss Bapt, ubicado en 301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL. Horario de 17.00 a 18.00.
  • East Peoria Food Pantry, ubicado en 154 E Washington, East Peoria, IL. Horario de 14.00 a 16.00 hs.

Martes 3 de febrero

  • DACC Food Pantry, ubicado en 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL. Horario de 10.00 a 16.00 hs.

Miércoles 4 de febrero

  • DACC Food Pantry, ubicado en 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL. Horario de 10.00 a 16.00 hs.
  • Pleasant Valley Miss Bapt, ubicado en 301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL. Este funciona en un horario de 17.00 a 18.00 hs.
Jueves 5 de febrero

  • DACC Food Pantry, ubicado en 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL. Horario de 10.00 a 16.00 hs.

Viernes 6 de febrero

  • DACC Food Pantry, ubicado en 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL. Horario de 10.00 a 16.00 hs.

Sábado 7 de febrero

  • DACC Food Pantry, ubicado en 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL. Horario de 10.00 a 16.00 hs.
  • East Peoria Food Pantry, ubicado en 154 E Washington, East Peoria, IL. Horario de 14.00 a 16.00 hs.
  • Community Harvest, ubicado en 1901 S Fourth Ave., Morton, IL 61550. Horario de 17.00 a 18.00 hs.

Bancos de alimentos fijos en el estado

Dentro de Illinois se puede acceder a servicios de alimentos durante todo el año, ya que el estado cuenta con bancos de alimentos que funcionan de forma fija. Entre los principales se encuentran:

Asimismo, el Banco de Alimentos de Chicago (Greater Chicago Food Depository) ofrece un buscador en línea con los sitios incluidos en la red de despensas y programas de alimentos del condado de Cook y Chicago. Se puede consultar por ubicación, por código postal y también filtrar por días de atención.

Aunque cada una de las despensas tiene sus propios criterios, existen algunos requisitos comunes para poder obtener alimentos gratis, entre los que se encuentran:

  • Presentar una identificación con fotografía.
  • Acreditar la residencia en la zona que atiende la organización.
  • Completar un formulario con información sobre los ingresos y las necesidades alimentarias.
