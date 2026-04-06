El latino que corrió cada calle de Chicago y se hizo viral, pero que ahora tiene los días contados

El estudiante brasileño Joabe Barbosa recorre desde 2024 las calles de Chicago y transformó ese desafío personal en un fenómeno viral en redes sociales. Sin embargo, pese a esa creciente notoriedad y al vínculo construido con la ciudad, ahora debe abandonar Estados Unidos en julio debido a la falta de una pasantía obligatoria, lo que complica su continuidad académica y su situación migratoria.

¿Quién es el joven que corrió las calles de Chicago?

Barbosa, de 25 años, llegó a Chicago en 2022 y cursa un doctorado en psicología en Roosevelt University, con finalización prevista para 2027. En agosto de 2024 comenzó a correr como parte de una rehabilitación tras una lesión, explica Chicago Tribune.

Barbosa recorrió el 85% de las calles de Chicago desde 2024

El proyecto evolucionó hasta convertirse en un objetivo mayor: recorrer todas las calles de la ciudad. Según explicó, ya completó el 85% de más de 4000 millas (6437 kilómetros), con seguimiento mediante una aplicación.

El joven afirmó que su motivación cambió con el tiempo. El impulso inicial fue la exploración, pero luego identificó un vínculo más profundo con la comunidad.

En ese sentido, sostuvo al medio citado que no nació en Chicago y que, pese a haber vivido allí solo cinco años, ama la ciudad “más que personas que han vivido más de 50 años” en ella.

Barbosa logró un récord Guinness tras recorrer en tiempo récord todas las estaciones de la CTA Instagram heyjoabe

El proyecto de recorrer todas las calles de Chicago y su impacto en la ciudad

La iniciativa lo posicionó como una figura conocida a nivel local. Barbosa publica sus recorridos en redes sociales y reúne cerca de 50.000 seguidores en Instagram. Su actividad incluye desafíos inusuales que amplificaron su visibilidad:

Visitó todas las estaciones de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés) en tiempo récord Guinness

Corrió dentro del United Center durante un partido de los Bulls

Se lanzó al lago Michigan con temperaturas de 10 grados

Completó una media maratón con uniforme de fútbol

Participó en la Shamrock Shuffle con el agua del río Chicago teñido de verde.

El brasileño avanzó en su meta de cubrir casi toda la red de calles de Chicago Instagram heyjoabe

¿Por qué debe abandonar Estados Unidos?

La situación migratoria se desencadenó tras no obtener una plaza en un programa de pasantía clínica, requisito indispensable para completar su doctorado.

El estudiante explicó que sin esa instancia no puede graduarse. Aunque existe la posibilidad de realizar otra práctica no remunerada, afirmó que los costos y la falta de ayuda financiera lo vuelven inaccesible para él y su familia.

En ese contexto, señaló: “No hay mucho apoyo para estudiantes internacionales. Es como ‘si consigues la plaza, bien’, pero si no, tienes que irte”.

La directora del programa de psicología clínica en Roosevelt University, Courtney Kibble, indicó a Chicago Tribune que esta situación es frecuente. Al respecto, citó datos de la Asociación de Centros de Pasantías y Posdoctorados en Psicología y precisó que más de 600 de 4662 estudiantes quedaron sin asignación este año.

Kibble agregó que la situación es más compleja para estudiantes extranjeros, ya que cerca de un tercio de las pasantías exige ciudadanía estadounidense.

Barbosa comunicó su situación a través de un video en redes sociales mientras corría por el barrio Hermosa. En ese registro, describió el proceso como una “dura realidad” vinculada a la inmigración.

Barbosa difundió un video mientras corría en Hermosa para explicar su situación migratoria y despedirse de la ciudad

Durante la grabación, mostró el atardecer y expresó: “Todo se ve más hermoso sabiendo que planeo irme en julio”. También destacó el trato recibido en la ciudad: “La gente aquí me ha tratado muy bien”.

El plazo para abandonar el país responde a la normativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que establece un período de 60 días tras la finalización del programa académico.

El brasileño indicó que existe una “pequeña posibilidad” de revertir la situación si consigue una pasantía o resuelve los costos, aunque prevé dejar el país al terminar el ciclo actual.

La campaña de GoFundMe para que Barbosa se quede en Chicago

Ante este escenario, su padre, Joel Barbosa, inició una campaña en GoFundMe para cubrir gastos de regreso a Brasil, futuras solicitudes y costos del próximo año académico. Hasta el jueves 2 de abril de 2026, la campaña reunió US$6445 de un objetivo de US$10.000.

En paralelo, Barbosa planea finalizar su recorrido el 14 de junio. Convocó a la comunidad a acompañarlo con banderas de Chicago para marcar el cierre del proyecto.

El corredor Matthew Plese, quien lo conoció en septiembre, confirmó que participará en el evento. Ambos comparten el objetivo de mostrar que todos los barrios de la ciudad tienen valor.

Barbosa indicó que, en caso de regresar a Brasil, intentará postularse nuevamente a una pasantía el próximo año. Sin embargo, advirtió que una segunda negativa dificultaría la obtención de una visa para regresar.