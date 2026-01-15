En cuánto tiempo prescribe una multa de tránsito en Illinois

En Illinois, no existe un plazo de prescripción que haga desaparecer una multa de tránsito por el mero paso del tiempo. Sin embargo, las infracciones sí tienen un período determinado de permanencia en el historial de manejo, lo que influye en el seguro, la vigencia de la licencia y eventuales sanciones administrativas.

Cuánto tiempo permanece una multa en el historial de manejo

El registro de conducir en Illinois no se limpia de manera uniforme. La permanencia de una infracción varía según su gravedad y sus consecuencias legales. En el caso de las infracciones de movimiento más comunes, como exceder el límite de velocidad o no respetar una señal de tránsito, el impacto se extiende durante varios años.

De acuerdo con la Secretaría de Estado de Illinois, las violaciones de tránsito consideradas menores suelen permanecer en el historial entre cuatro y cinco años, contados desde la fecha de la condena, no desde el día en que se emitió la multa. Durante ese período, la infracción puede ser tomada en cuenta para calcular puntos, aplicar sanciones administrativas y ajustar el costo del seguro automotor.

Cuando una infracción deriva en la suspensión o revocación de la licencia, el antecedente permanece por un plazo mayor. En estos casos, la información se mantiene en el registro por al menos siete años a partir de la fecha en que el permiso de conducir es reinstalado. Esto implica que, aun después de recuperar el derecho a manejar, el antecedente sigue visible durante un período prolongado.

Las infracciones relacionadas con manejar bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI), tienen un tratamiento distinto. En estos casos, la normativa establece que la infracción puede permanecer de forma permanente en el historial, lo que genera consecuencias de largo plazo tanto a nivel administrativo como financiero.

Cómo funciona el sistema de puntos en Illinois

El estado utiliza un sistema de puntos para evaluar la conducta y determinar sanciones administrativas. No se trata de un esquema en el que se descuenta un puntaje inicial, sino de un proceso acumulativo que se activa al alcanzar cierto número de condenas en un período específico.

Para conductores de 21 años o más, la Secretaría de Estado puede suspender la licencia si se registran tres condenas por infracciones de movimiento dentro de un lapso de 12 meses. En el caso de menores de 21 años, el umbral es más bajo: dos condenas en un lapso de 24 meses.

En el sistema cada infracción tiene un valor en puntos asignado según su gravedad. Entre las violaciones más comunes, la normativa del estado detalla lo siguiente:

Exceso de velocidad de uno a diez millas por hora (uno a 16 kilómetros por hora) por encima del límite: 5 puntos .

. Exceso de velocidad de 11 a 14 mph (17 a 22 km/h) por encima del límite: 15 puntos .

. Exceso de velocidad de 35+ mph (56 km/h) por encima del límite: 50 puntos .

. No reducir la velocidad para evitar un accidente: 10 puntos .

. Exceder el límite máximo de velocidad en una zona escolar: 20 puntos .

. Pasar un autobús escolar mientras un niño se sube o baja: 25 puntos .

. No obedecer una señal de ceda el paso: 20 puntos .

. No obedecer la señal de “stop”: 20 puntos .

. Pasar una luz roja: 20 puntos .

. Conducción imprudente: 55 puntos .

. Giro en U inadecuado: 20 puntos .

. Fallo en la señalización: 15 puntos.

Una vez alcanzado el número de condenas que activa el sistema, la autoridad suma los puntos correspondientes para definir la duración de la suspensión. En casos de puntajes muy elevados, la sanción puede escalar de una suspensión temporal a una revocación, que implica la pérdida indefinida de los privilegios de conducir.

Cómo verificar si un vehículo tiene multas en Illinois

Existen distintos métodos para saber si un vehículo tiene multas pendientes en Illinois. El procedimiento varía según el tipo de infracción y la jurisdicción que la emitió. Para faltas como estacionamiento o cámaras, la consulta suele realizarse a través de los portales municipales.

En Chicago, es posible buscar infracciones mediante el número de aviso, el número de licencia de conducir o a través del servicio telefónico de atención al cliente al (312) 744-7275. Para multas que pasaron por un proceso judicial, el Secretario de la Corte del Condado de Cook ofrece un portal específico de consulta.

Para conocer el impacto oficial en el historial de manejo, los conductores pueden solicitar una copia certificada. Este documento detalla condenas, accidentes y acciones administrativas sobre la licencia, y es la fuente más completa para evaluar la situación legal del propietario del permiso.