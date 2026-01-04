En cuánto tiempo prescribe una multa de tránsito en Texas

De acuerdo con las normas de tráfico en Texas, las multas de tránsito pueden afectar las tarifas de seguro, el historial del conductor e incluso las oportunidades laborales, por lo que es importante mantener un registro limpio. Por eso es muy importante conocer cuánto tiempo demora una infracción en prescribir.

Prescripción de multas de tráfico en Texas

El bufete de abogados Case J. Darwin explica que según el Código de Transporte de Texas, muchas de las infracciones de tránsito más comunes son delitos menores de Clase C, que no pueden conllevar penas de cárcel, y el plazo de prescripción para estas suele ser de dos años.

Una infracción de tránsito puede llevar a un conductor a enfrentar problemas legales y afectar su historial Facebook Texas Highway Patrol

“En otras palabras, el estado debe emitirle una multa de tránsito dentro de los dos años posteriores a la fecha en que presuntamente cometió la infracción. De lo contrario, las autoridades no podrán emprender acciones legales en su contra”, advierte.

Mientras que el plazo de prescripción para la mayoría de los delitos graves de tercer grado es de tres años.

De acuerdo con los legistas, es importante diferenciar lo que es el plazo de prescripción y el tiempo para responder a una multa de tráfico.

La prescripción es el tiempo límite que tiene el Estado para iniciar acciones legales; una vez vencido, ya no puede sancionar la infracción.

El plazo para responder a una multa es mucho más corto y obliga al conductor a pagar, impugnar o actuar legalmente en pocos días o semanas. Ignorarlo puede generar sanciones adicionales, como recargos o la suspensión de la licencia.

¿Cuánto tiempo permanecen las infracciones menores en el historial?

Otro aspecto importante de las infracciones es cuánto tiempo permanecen en el historial.

En ese sentido, el despacho legal de David M. White, abogado de Texas, indica que según la ley estatal, las infracciones de tránsito menores permanecen visibles en el historial de conducción durante tres años a partir de la fecha de la condena.

En Texas, existen infracciones o violaciones de tránsito de mayor o menor sentencia Pexels

“Durante este período, la infracción influye en su historial, las primas del seguro y la acumulación de puntos del Programa de Responsabilidad del Conductor”, añade.

Puntos en la licencia de Texas:

Dos puntos por una infracción de tránsito estándar.

Tres puntos por una infracción que resulte en un accidente.

Los puntos permanecen activos durante tres años, y coinciden con el período de retención de la infracción.

Agrega que el plazo de tres años no significa que la infracción desaparezca por completo. Si bien las aseguradoras y algunos empleadores se centran en ese tiempo, ciertas entidades, como las fuerzas del orden o los tribunales, pueden acceder a un registro completo que incluye sanciones anteriores.

Infracciones de tránsito graves: así afectan el historial

Algunas infracciones de tránsito pasan a ser más graves, y su afectación en el historial del conductor puede ser mayor que las de un delito menor.

Según el bufete DFW Legal, con presencia en varios condados de Texas, así es como las infracciones de tránsito graves afectan el historial, según el delito:

La conducción imprudente es un delito más grave que:

Permanece en el registro hasta por diez años .

. Puede resultar en pena de cárcel (hasta 30 días).

Viene con multas de hasta 200 dólares.

Afecta significativamente las tarifas de seguros (aumentos del 75% o más).

Crea grandes obstáculos para el empleo en el sector del transporte.

Conducir en estado de ebriedad puede llevar a la cárcel o el pago de una multa Unsplash/Aaron Doucett

Conducir en estado de ebriedad o intoxicado, llamado DWI y DUI (por sus siglas en inglés):

Permanecerá permanentemente en el registro a menos que sea eliminado o sellado (lo cual es poco común).

a menos que sea eliminado o sellado (lo cual es poco común). Resulta en una suspensión automática de la licencia.

Se aplicarán recargos de hasta US$2000 anuales durante tres años.

Puede duplicar o triplicar las primas de seguro.

Crear barreras importantes para el empleo.

Conducir sin seguro ni licencia válida: