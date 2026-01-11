¿Es esta la casa más fea de EE.UU.?: la famosa mansión “Candyland” de Chicago compite por el título

En el extremo norte de la ciudad, en el barrio de Rogers Park, se encuentra una famosa mansión que se ha convertido en un símbolo del área, pero que ahora compite por ser la residencia más fea de EE.UU. “La Casa Candyland”, como es conocida por muchos en Chicago, Illinois, busca el título que le permitirá hacer renovaciones, sin perder el estilo.

La mansión “Candyland” de Chicago compite por ser la más fea de EE.UU.

Esta casa ha sido descrita como peculiar, principalmente por su fachada con tonos pastel. Se trata de una construcción de estilo victoriano, de 250 metros cuadrados, que se ubica en el número 1525 de W. Pratt Blvd., en Rogers Park.

El exterior y el interior de la casa tienen diseños en colores pastel Zillow - Zillow

Con una historia de más de 40 años dentro de la ciudad, ahora se vuelve famosa a nivel nacional, gracias a que aparece en la séptima temporada del programa Ugliest House in America (La casa más fea de EE.UU.), del canal de televisión HGTV, propiedad de Warner Bros.

Los actuales propietarios, Joe Bergantino y Ricky González, buscarán el título de la competencia televisada que conduce la comediante Retta, quien viaja por todo el país para visitar propiedades consideradas como las más feas de la zona. Las viviendas vencedoras tienen como premio una renovación de 150 mil dólares, de la diseñadora Alison Victoria.

De acuerdo con los dueños, a fines de 2024, una persona de HGTV se comunicó con ellos sobre la oportunidad para que su casa apareciera en un programa, pero no sabían en cuál, según explicaron a Block Club.

Cuando supieron que era para La casa más fea de EE.UU., “por supuesto, nos echamos a reír”, dijo González. “No nos parece nada feo el exterior de la casa. Nos encanta, pero el interior sí, definitivamente necesita algunas mejoras”, añadió

Compraron “La Casa Candyland” de Chicago en 2022 y han intentado renovarla

Bergantino y González compraron la casa en 2022 y a través de redes sociales han documentado la restauración. En su cuenta de Instagram @homoswithhammers han mostrado las renovaciones.

Los dueños calcularon que les tomaría diez años hacer todo lo que desean en la casa, pero si se llevan el título de la casa más fea de EE.UU. y logran la renovación, significa que solo les tomaría seis semanas, explicaron para Block Club.

Sin embargo, aunque la residencia fuera renovada, no perdería sus características principales y que la han hecho famosa. La casa es un ícono del barrio, y la pareja prometió a los antiguos dueños que “mantendrían su estilo original”.

Incluso si recibe la renovación al final de la temporada, mantendrán el carácter, indicó la pareja. “Nos mantenemos fieles a ello y de ninguna manera la renovación será en blanco, negro, gris o beige”, comentó Bergantino.

Bergantino y González compraron la casa en 2022 y prometieron respetar su estilo Instagram @homoswithhammers - Instagram @homoswithhammers

La historia de la peculiar casa de Rogers Park

“La Casa Candyland”, fue construida en 1891 y durante años fue el hogar de los artistas Jackie Seiden y el fallecido Don Seiden. Después de 47 años de ser propietarios, la familia la puso en venta en 2021, por US$600 mil.

De acuerdo con Secret Chicago, la propiedad de cinco habitaciones ha recibido una “clasificación naranja” según el estudio histórico de la ciudad, lo que significa que mantiene ciertas protecciones contra la demolición o la remodelación.

Seiden era un reconocido escultor y profesor de arte. Conocido por ser pionero en arteterapia, fundó el departamento especializado en la rama en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Jackie fue quien decidió pintar el interior en tonos pastel, que luego se extendieron al exterior.