Hot dogs gratis en Chicago hoy: la espectacular actuación de Caleb Williams que activó una increíble promoción

Los fanáticos de los Chicago Bears tienen un motivo extra para celebrar. Gracias a la actuación estelar de Caleb Williams, quien lanzó cuatro pases de touchdown en la victoria frente a Dallas Cowboys por la NFL, el restaurante The Wieners Circle anunció que entregará hot dogs gratis a la comunidad.

Antes del partido de este domingo, el icónico punto gastronómico de Chicago The Wieners Circle desafió al mariscal de campo de los Bears en una publicación en redes sociales: “Si Caleb lanza cuatro touchdowns el domingo, regalaremos hot dogs el martes”.

El desafío propuesto por el restaurante y cumplido por el mariscal de campo @TheWienerCircle

Para el entretiempo, Williams ya había conectado dos pases que terminaron en anotación, mientras que finalmente consiguió los cuatro lanzamientos para touchdown en la segunda mitad. Por lo tanto, ahora el restaurante cumplirá con lo prometido este martes 23 de septiembre, aunque aún no anunció cómo será la modalidad.

De esa manera, el festejo para los fanáticos de los Bears será doble. Es domingo, su equipo consiguió la primera victoria de la temporada, al vencer a Dallas Cowboys por 31-14.

En la conferencia de prensa posterior, Williams fue consultado sobre la promoción y respondió con humor: “Escuché algo acerca de los cuatro touchdowns. Felicitaciones a todos, ahora tendrán hot dogs gratis”.

Cómo es The Wieners Circle, el icónico restaurante de Chicago que ofrecerá hot dogs gratis

The Wieners Circle es un local icónico de Chicago que abrió sus puertas en 1983 en el barrio de Lincoln Park, donde sustituyó al restaurante Harry-O’s. Desde su fundación, se convirtió en un emblema de la gastronomía callejera de la ciudad gracias a sus populares hot dogs.

Su menú destaca por los char-dogs a la parrilla, hamburguesas estilo char-burgers, papas fritas con queso y opciones vegetarianas. También ofrece clásicos como Vienna Red Hots, Char Polish y cheeseburgers, según detallan en su sitio web.

El mítico restaurante de Chicago ofrecerá hot dogs gratis SCOTT OLSON� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Una de las características que hace único a The Wieners Circle es su ambiente por la noche, especialmente durante los fines de semana: el intercambio de bromas, con insultos respetuosos entre empleados y clientes (“mutual verbal abuse”) se ha vuelto parte esencial de la experiencia.

En los últimos años, el local amplió su oferta con un patio al aire libre, servicio de coctelería y un bar. Esa combinación de tradición, autenticidad y humor lo mantiene como uno de los lugares favoritos en Chicago, especialmente para los fanáticos del fútbol americano.

Caleb Williams igualó su récord personal en la NFL

El mariscal de campo no solo garantizó que los fanáticos coman hot dogs gratis, sino que también logró igualar su récord personal con cuatro pases de touchdown. De esa manera, se convirtió en una pieza clave para que los Bears de Chicago consigan su primera victoria de la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

Caleb Williams mejora los números en su segunda temporada profesional Steve Luciano - AP

En apenas tres juegos, Caleb Williams suma siete pases de touchdown, una sola intercepción y un porcentaje de pases completados superior al de 2024. Además, mejoró su rating como pasador, de acuerdo con ESPN, lo que genera optimismo en los fanáticos sobre el futuro de los Bears bajo su liderazgo.