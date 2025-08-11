La dura crítica de Pritzker a sus rivales: tildó de “tramposo hasta en el golf” a Trump y de “chiste” a Abbott

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Texas, Greg Abbott, en una reciente entrevista. El demócrata fue tajante sobre las intenciones de redistribución del mapa electoral en los distritos.

Qué dijo Pritzker sobre Trump y Abbott

En diálogo con Meet the Press de NBC News, el funcionario de Illinois expresó su postura sobre la iniciativa que llevó a cabo el líder del Estado de la Estrella Solitaria de convocar una sesión especial para la redistribución de distritos electorales, de cara al 19 de agosto. “El gobernador Abbott es un chiste”, aseveró en la conversación publicada en las últimas horas.

Estas declaraciones se produjeron luego de que el republicano tildara con la misma calificación el mapa del Congreso del Estado de la Pradera y días después de recibir a los demócratas texanos que salieron de su territorio como protesta ante el movimiento del Partido Republicano.

“Es él quien intenta alcanzar la mitad de la década en un momento en el que, francamente, a todos nos preocupa el futuro de la democracia”, señaló Pritzker. Y siguió: “Literalmente está contribuyendo a su debilitamiento y a lamerle las botas a su líder, Donald Trump”.

A su vez, el gobernador de Illinois indicó que el nuevo mapa de Texas “viola la Constitución” estadounidense y se defendió de las acusaciones de manipulación de los distritos en su territorio. “Celebramos audiencias públicas, audiencias legislativas”, dijo.

Y continuó: “La gente asistió, se expresó y se publicó un mapa. De hecho, se hicieron cambios. Se aprobó un mapa y se realizó al final del censo decenal. Así es como se hace en este país”.

(Archivo) Trump y Abbott planearon la iniciativa de redistribución de distritos en Texas Fotos de www.tpr.org

Por su parte, Trump advirtió días atrás que pretendía apoyar en esta iniciativa a Abbott con el objetivo de lograr otros cinco escaños en Texas, de cara a las elecciones de 2026. “Esto es... es trampa”, enfatizó Pritzker.

Acto seguido, apuntó contra el mandatario republicano. “Donald Trump es un tramposo. Engaña a sus esposas, hace trampa en el golf y, ahora, está intentando estafar al pueblo estadounidense para robarle sus votos”, aseveró.

Qué dijo Greg Abbott sobre los legisladores demócratas que viajaron a Illinois

Pritzker ofreció su recibimiento a los legisladores estatales del ala demócrata de Texas ante la iniciativa potenciada por los republicanos y liderada por Abbott. Los funcionarios decidieron abandonar el territorio del Estado de la Estrella Solitaria para evitar el quórum en la Cámara de Representantes, que requiere de 100 miembros.

Pritzker apuntó contra Trump y Abbott por la iniciativa de redistribución de distritos Captura/NBC News

En una entrevista previa al mismo medio, el gobernador de Texas envió un duro mensaje a los legisladores que protagonizaron ese movimiento.

“Los demócratas actúan como si no fueran a volver mientras esto sea un problema”, indicó el jueves pasado. Y concluyó: “Eso significa que no volverán hasta 2027 o 2028, porque voy a convocar sesiones extraordinarias una tras otra con los mismos temas”.

El líder estatal se refirió al período de realizar la redistribución de los distritos electorales, que se desempeña una vez cada década por norma general. En tanto, los territorios pueden convocar esas reuniones especiales.