Lollapalooza 2026 en Chicago: cuánto aumentó el precio del pase general comparado con 2025

El festival Lollapalooza Chicago tendrá en marcha la venta anticipada para su edición 2026, y con ella una de las preguntas clave para los fanáticos: cuánto aumentaron los precios respecto al año anterior. Con sede en Chicago y epicentro en Grant Park, el evento volverá a desplegar una grilla de alto nivel entre el 30 de julio y el 2 de agosto, pero con un ajuste en el costo de los abonos.

Cuánto subió el pase general en 2026 del Lollapalooza en Chicago

Según la información oficial de Lollapalooza, el abono general de cuatro días para 2026 tiene un precio base de 399 dólares en su primera fase de preventa. Este valor representa un incremento de US$14 respecto a los US$385 que costaba el mismo tipo de entrada en 2025.

Se mantiene la normativa de fomento familiar que permite el acceso gratuito a menores de hasta 8 años lollapalooza.com

El aumento, en términos concretos, es el siguiente:

Precio 2025 (abono general 4 días): US$385

Precio 2026 (abono general 4 días): US$399

Diferencia: US$14 más

Aumento porcentual: 3,64%

La propia organización remarcó que se trata del “precio más bajo garantizado” durante la ventana limitada de preventa que comienza esta mañana desde las 10 hs local, antes de que suba en fases posteriores.

Cómo funciona el sistema de precios por etapas del Lollapalooza 2026

De acuerdo con la información oficial del festival, los tickets no mantienen un precio fijo, sino que aumentan progresivamente según la demanda y el avance de las etapas de venta.

En ese esquema, el pase general de US$399 corresponde al llamado “Tier 1”, disponible únicamente durante la preventa inicial. Luego, los valores tienden a incrementarse a medida que se liberan nuevos cupos.

Además, se destacan algunas condiciones vinculadas a la compra:

Preventa con precio más bajo disponible por tiempo limitado

Incremento automático al iniciar la venta general

Posibilidad de financiar con planes desde US$19 iniciales

Promociones puntuales, como reintegros de US$25 con plataformas de pago específicas

Categorías de tickets del Lollapalooza 2026 en Chicago

Más allá del abono general, el festival ofrece distintas experiencias con precios significativamente más altos, lo que permite dimensionar el posicionamiento del ticket base dentro de la estructura completa.

La organización emplea un modelo de precios dinámicos por etapas. El valor de US$399 es exclusivo del Tier 1 lollapalooza.com

Los valores iniciales para 2026 son los siguientes:

GA (General Admission, 4 días): desde US$399

GA+ (con beneficios adicionales): desde US$735

VIP: desde US$1599

Platinum: desde US$4650

Lolla Insider (experiencia premium para dos personas): US$29.000

En comparación con 2025, cuando los tickets partían desde US$385 para el acceso general, US$715 para GA+, US$1565 para VIP y US$4500 para Platinum, se observa que el aumento no solo impacta en la entrada básica, sino también en los niveles superiores.

Qué incluye el pase general de 4 días para el Lollapalooza

El ticket más económico permite acceder a la experiencia completa del festival durante sus cuatro jornadas, con una serie de servicios incluidos que forman parte del estándar del evento.

Entre los principales beneficios del abono general, se encuentran:

Acceso a más de 170 shows distribuidos en 8 escenarios

Oferta gastronómica con chefs y restaurantes reconocidos

Opciones de comida vegana, vegetariana y sin gluten

Tiendas oficiales de merchandising del festival y de artistas

Activaciones de marcas con experiencias interactivas

Bares, espacios de bebidas y coctelería

Estaciones gratuitas de recarga de agua

Lockers con carga de dispositivos (alquiler)

Además, se mantiene la política familiar que permite el ingreso gratuito de niños de hasta 8 años acompañados por un adulto con entrada.

El lineup de esta edición destaca por su diversidad de géneros, encabezado por el fenómeno pop de Charli XCX lollapalooza.com

Un lineup amplio y diverso para 2026 en Chicago

El atractivo del festival no se limita al precio, sino también a su cartel artístico. La edición 2026 contará con una extensa lista de figuras internacionales que abarcan distintos géneros musicales.

Entre los nombres más destacados, aparecen:

Charli XCX

Tate McRae

Lorde

The Smashing Pumpkins

Lil Uzi Vert

The Chainsmokers

Empire of the Sun

Zara Larsson

A ellos se suman decenas de artistas emergentes y consolidados que completan una grilla de más de 170 presentaciones.