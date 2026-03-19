Lollapalooza 2026 en Chicago: cuánto aumentó el precio del pase general comparado con 2025
Entre fines de julio y principios de agosto, Gran Park abrirá sus puertas para más de 170 artistas, propuestas gastronómicas y experiencias de lujo
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El festival Lollapalooza Chicago tendrá en marcha la venta anticipada para su edición 2026, y con ella una de las preguntas clave para los fanáticos: cuánto aumentaron los precios respecto al año anterior. Con sede en Chicago y epicentro en Grant Park, el evento volverá a desplegar una grilla de alto nivel entre el 30 de julio y el 2 de agosto, pero con un ajuste en el costo de los abonos.
Cuánto subió el pase general en 2026 del Lollapalooza en Chicago
Según la información oficial de Lollapalooza, el abono general de cuatro días para 2026 tiene un precio base de 399 dólares en su primera fase de preventa. Este valor representa un incremento de US$14 respecto a los US$385 que costaba el mismo tipo de entrada en 2025.
El aumento, en términos concretos, es el siguiente:
- Precio 2025 (abono general 4 días): US$385
- Precio 2026 (abono general 4 días): US$399
- Diferencia: US$14 más
- Aumento porcentual: 3,64%
La propia organización remarcó que se trata del “precio más bajo garantizado” durante la ventana limitada de preventa que comienza esta mañana desde las 10 hs local, antes de que suba en fases posteriores.
Cómo funciona el sistema de precios por etapas del Lollapalooza 2026
De acuerdo con la información oficial del festival, los tickets no mantienen un precio fijo, sino que aumentan progresivamente según la demanda y el avance de las etapas de venta.
En ese esquema, el pase general de US$399 corresponde al llamado “Tier 1”, disponible únicamente durante la preventa inicial. Luego, los valores tienden a incrementarse a medida que se liberan nuevos cupos.
Además, se destacan algunas condiciones vinculadas a la compra:
- Preventa con precio más bajo disponible por tiempo limitado
- Incremento automático al iniciar la venta general
- Posibilidad de financiar con planes desde US$19 iniciales
- Promociones puntuales, como reintegros de US$25 con plataformas de pago específicas
Categorías de tickets del Lollapalooza 2026 en Chicago
Más allá del abono general, el festival ofrece distintas experiencias con precios significativamente más altos, lo que permite dimensionar el posicionamiento del ticket base dentro de la estructura completa.
Los valores iniciales para 2026 son los siguientes:
- GA (General Admission, 4 días): desde US$399
- GA+ (con beneficios adicionales): desde US$735
- VIP: desde US$1599
- Platinum: desde US$4650
- Lolla Insider (experiencia premium para dos personas): US$29.000
En comparación con 2025, cuando los tickets partían desde US$385 para el acceso general, US$715 para GA+, US$1565 para VIP y US$4500 para Platinum, se observa que el aumento no solo impacta en la entrada básica, sino también en los niveles superiores.
Qué incluye el pase general de 4 días para el Lollapalooza
El ticket más económico permite acceder a la experiencia completa del festival durante sus cuatro jornadas, con una serie de servicios incluidos que forman parte del estándar del evento.
Entre los principales beneficios del abono general, se encuentran:
- Acceso a más de 170 shows distribuidos en 8 escenarios
- Oferta gastronómica con chefs y restaurantes reconocidos
- Opciones de comida vegana, vegetariana y sin gluten
- Tiendas oficiales de merchandising del festival y de artistas
- Activaciones de marcas con experiencias interactivas
- Bares, espacios de bebidas y coctelería
- Estaciones gratuitas de recarga de agua
- Lockers con carga de dispositivos (alquiler)
Además, se mantiene la política familiar que permite el ingreso gratuito de niños de hasta 8 años acompañados por un adulto con entrada.
Un lineup amplio y diverso para 2026 en Chicago
El atractivo del festival no se limita al precio, sino también a su cartel artístico. La edición 2026 contará con una extensa lista de figuras internacionales que abarcan distintos géneros musicales.
Entre los nombres más destacados, aparecen:
- Charli XCX
- Tate McRae
- Lorde
- The Smashing Pumpkins
- Lil Uzi Vert
- The Chainsmokers
- Empire of the Sun
- Zara Larsson
A ellos se suman decenas de artistas emergentes y consolidados que completan una grilla de más de 170 presentaciones.
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