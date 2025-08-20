Oficinas de Uscis en Illinois para solicitar la ciudadanía americana en agosto 2025

En agosto de 2025, las personas que busquen obtener la ciudadanía estadounidense en Illinois deberán cumplir con requisitos específicos y presentarse en oficinas designadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés)

Oficinas de Uscis en Illinois para trámites de naturalización

Las oficinas locales son las que realizan entrevistas para casos que no sean de asilo, como solicitudes de tarjeta de residente permanente (Green Card) y procesos de naturalización, explican en el sitio oficial del organismo. Estas oficinas también organizan ceremonias de ciudadanía y atienden en persona situaciones puntuales que no pueden resolverse por teléfono o en el portal web oficial.

El Localizador de Oficinas permite identificar la sede correspondiente según el código postal, que puede estar en otro estado Freepik

El Uscis aclara que el ingreso sin cita previa no está permitido. En el estado de Illinois, la oficina responsable de estos trámites está en Chicago, ubicada en 101 West Ida B. Wells Drive.

¿Cómo saber dónde está la oficina de Uscis?

El Localizador de Oficinas Locales permite identificar la sede correspondiente al ingresar el código postal del solicitante. En algunas ciudades, la oficina más próxima al domicilio puede encontrarse incluso en otro estado. Un ejemplo es Springfield, cuya sede recomendada está en Saint Louis: Robert A. Young Federal Building, 1222 Spruce Street, Room 2205.

El Uscis enfatiza que el acceso a sus instalaciones está estrictamente limitado a quienes cuenten con una cita previamente programada y confirmada.

¿Dónde están los Centros de Asistencia en Solicitudes que atienden a Illinois?

Los Centros de Asistencia en Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés) se encargan de tomar datos biométricos —huellas dactilares, fotografías y firmas electrónicas— a extranjeros que tramitan un beneficio migratorio ante el Uscis. En Illinois y áreas cercanas, brindan servicio las siguientes sedes:

Chicago South, IL : 8004 B South Cicero Avenue, Burbank

: 8004 B South Cicero Avenue, Burbank Naperville, IL : 888 South Route 59, Suite 124, Naperville

: 888 South Route 59, Suite 124, Naperville Norridge, IL : 4701 North Cumberland, 1-3 B, C, D, Norridge

: 4701 North Cumberland, 1-3 B, C, D, Norridge Waukegan, IL: 25 South Greenbay Road, Waukegan

El día de la cita es obligatorio llevar la notificación y una identificación vigente Facebook Uscis

Además, algunos centros ubicados en estados limítrofes también atienden a solicitantes de Illinois y pueden ser convenientes para residentes de regiones aledañas:

Indianapolis, IN : Landmark Center, 10th Floor, 1099 North Meridian Street

: Landmark Center, 10th Floor, 1099 North Meridian Street Louisville, KY : 10023 Forest Green Boulevard, Louisville

: 10023 Forest Green Boulevard, Louisville Michigan City, IN : 284 Dunes Plaza, Kohl’s Plaza, Southwest Corner

: 284 Dunes Plaza, Kohl’s Plaza, Southwest Corner St. Louis, MO: 1222 Spruce Street, Room 1.208

¿Cómo reprogramar o prepararse para una cita de servicios biométricos en un ASC?

El Uscis recomienda asistir puntualmente a la cita de servicios biométricos en el ASC. En caso de que no sea así, se puede solicitar una reprogramación antes de la fecha original —al menos 12 horas antes si es en línea— y con una causa válida. El día de la cita se debe llevar la notificación y una identificación con foto vigente. Si el ASC cierra por clima u otras causas, la cita se reprogramará automáticamente.

Uscis recomienda verificar el estado operativo de la oficina antes de viajar Archivo

El organismo advierte que, en casos de condiciones climáticas severas o incidentes imprevistos, las oficinas pueden cerrar temporalmente o modificar sus horarios de atención.

Con el fin de evitar traslados innecesarios y posibles contratiempos, se sugiere consultar previamente la sección "estatus de nuestras oficinas" en su página oficial, donde se actualiza la información sobre el funcionamiento de cada sede. Además, se tiene que confirmar que la oficina correspondiente se encuentre operativa antes de iniciar el viaje.