Ola de frío polar en Illinois: el fenómeno de viento congelante que impactará en Chicago este fin de semana

Una intensa irrupción de aire ártico vuelve a poner en jaque a Illinois y, en particular, al área metropolitana de Chicago. Desde la noche del viernes y durante la madrugada del sábado, el frío extremo se combinará con nevadas persistentes y un fenómeno clave: el viento congelante, capaz de llevar la sensación térmica a valores peligrosos incluso cuando las temperaturas reales no sean las más bajas del invierno.

Clima en Chicago y el noreste de Illinois: nieve por efecto lago y sensación térmica bajo cero

El noreste de Illinois, con Chicago como principal centro urbano, será uno de los focos más sensibles del evento invernal. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en su oficina de Chicago/Romeoville, el patrón atmosférico favorecerá varios períodos de nieve por efecto lago desde el viernes hasta el sábado.

Pronóstico extendido para Chicago y alrededores NWS

Este tipo de precipitación sólida, alimentada por el contraste entre el aire ártico y las aguas relativamente más templadas del lago Michigan, puede intensificarse rápidamente y reducir la visibilidad en cuestión de minutos.

Durante la noche del viernes, se espera que una banda dominante de nieve se desplace hacia el sur a lo largo de la costa de Illinois y luego hacia el noroeste de Indiana. El ingreso de aire aún más frío, junto con capas bajas de la atmósfera muy inestables, creará tasas de nevada intensas, capaces de acumular grandes volúmenes en poco tiempo.

Según el NWS, se prevén acumulaciones de nieve de entre una y dos pulgadas por hora (2,5 a cinco centímetros por hora), lo que vuelve extremadamente peligroso cualquier desplazamiento.

Además, el viento jugará un rol determinante. A medida que avance la noche, se espera un refuerzo de vientos del norte y noroeste que no solo incrementarán la sensación de frío, sino que también provocarán voladuras y acumulaciones irregulares de nieve sobre calzadas y veredas.

Clima en el centro de Illinois: frío persistente y viento helado

En el centro de Illinois, el foco no estará tanto en la nieve acumulada, sino más precisamente en el frío persistente y el impacto del viento sobre la sensación térmica. La oficina del NWS en Lincoln señaló que, tras una madrugada con temperaturas que ya cayeron por debajo de cero en algunas zonas, el viernes continuará con valores máximos modestos y un ambiente marcadamente invernal.

El centro del estado de Illinois también espera por madrugadas frías NWS

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, la región quedará bajo la influencia de una extensa área de alta presión que mantendrá vientos del noroeste. Aunque no serán excepcionalmente fuertes, con velocidades de alrededor de 10 a 15 millas por hora (16 a 24 km/h), serán suficientes para potenciar el enfriamiento del cuerpo humano. El resultado será una sensación térmica cercana a los -10°F (-23°C), especialmente durante las primeras horas del sábado.

El NWS de Lincoln también advirtió sobre la posibilidad de que una banda residual de nieve por efecto lago roce el extremo oriental de su área de cobertura. Si esto ocurre, podría dejar una acumulación menor, de apenas unas décimas, sin superar la pulgada (2,5 centímetros). Sin embargo, incluso una cantidad tan limitada puede generar superficies resbaladizas debido al frío intenso del suelo.

Clima en el sur de Illinois: advertencia por frío extremo

Más al sur, el avance del frente ártico también dejará su huella. Según la oficina del NWS en Paducah, el ingreso de aire polar estará acompañado por nevadas leves durante la mañana del viernes, seguidas por un marcado descenso térmico. Si bien las acumulaciones previstas son escasas, el impacto principal será el frío intenso y persistente.

El sur de Illinois en alerta por clima frío para el fin de semana NWS

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, las temperaturas caerán a valores de un solo dígito Fahrenheit, entre 5°F y 10°F (-15°C a -12°C). Con vientos del norte, la sensación térmica descenderá aún más, ubicándose entre 0°F y -10°F (-18°C a -23°C). Estas condiciones motivaron la emisión de una Advertencia por clima frío para toda el área, vigente hasta la mañana del sábado.