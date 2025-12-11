Real ID: la estrategia de Illinois para evitar la multa de la TSA que entra en vigor el 1° de febrero de 2026

La Administración de Seguridad del Transporte de EE.UU. (TSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer una nueva tarifa para los viajeros que no tengan Real ID u otra identificación autorizada. Ante el aviso, el estado de Illinois creó una estrategia para evitar la multa y que los residentes obtengan el documento más rápido.

La TSA introduce una nueva tarifa de US$45 para viajeros sin Real ID

La TSA anunció que ofrecerá a todos los pasajeros que no presenten una forma aceptable de identificación la opción de pagar una tarifa de 45 dólares para usar un sistema de verificación de identidad alternativo modernizado llamado Confirm.ID.

La iniciativa entrará en vigor el 1º de febrero de 2026 .

. Los viajeros podrán pagar la tarifa para usar TSA Confirm.ID durante un período de viaje de diez días.

Real ID de Illinois: la estrategia para evitar la multa de la TSA

La secretaría de estado de Illinois dio a conocer en un comunicado que se tomaron medidas para hacer que sea más fácil para los habitantes de la entidad obtener su Real ID. Para agilizar el trámite, extendió el servicio del Supercenter hasta 2026.

Para ampliar el acceso, la dependencia ha prorrogado el contrato de alquiler de la oficina de servicios localizada en el Loop de Chicago, hasta finales del próximo.

También ofrece trámites de Real ID en las instalaciones del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de todo el estado.

El secretario de Estado de Illinois presentó una campaña para ayudar a los residentes a obtener su Real ID Facebook Illinois Secretary of State

Asimismo, se puso en marcha una nueva colaboración con el condado de Cook “con el objetivo de ahorrar tiempo, reducir las molestias y garantizar que los habitantes de Illinois puedan obtener sus documentos de identidad Real ID antes de que entre en vigor la sanción de la TSA”, explicó la agencia.

El Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, comentó: “Estamos haciendo todo lo posible para eliminar barreras, ahorrar tiempo a las personas y hacer que obtener un Real ID sea sencillo y sin estrés".

La campaña de Illinois para agilizar la emisión del Real ID

La agencia estatal también dio a conocer otras iniciativas con las que buscan que los habitantes de Illinois obtengan su Real ID más rápido, como:

Ayudar a los residentes a obtener documentos de identidad clave, como certificados de nacimiento y licencias de matrimonio, que muchos no tienen a mano, de manera más fácil y eficiente.

Designar cajeros en cada oficina del secretario para agilizar las solicitudes de documentos relacionados con el Real ID.

Algunos DMV de Illinois requieren una cita, por lo que se recomienda a los residentes que planifiquen con anticipación su visita Facebook Illinois Secretary of State