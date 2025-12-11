Real ID: la estrategia de Illinois para evitar la multa de la TSA que entra en vigor el 1° de febrero de 2026
El estado implementó una serie de medidas para agilizar los trámites en sus oficinas y en su sitio web
- 3 minutos de lectura'
La Administración de Seguridad del Transporte de EE.UU. (TSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer una nueva tarifa para los viajeros que no tengan Real ID u otra identificación autorizada. Ante el aviso, el estado de Illinois creó una estrategia para evitar la multa y que los residentes obtengan el documento más rápido.
La TSA introduce una nueva tarifa de US$45 para viajeros sin Real ID
La TSA anunció que ofrecerá a todos los pasajeros que no presenten una forma aceptable de identificación la opción de pagar una tarifa de 45 dólares para usar un sistema de verificación de identidad alternativo modernizado llamado Confirm.ID.
- La iniciativa entrará en vigor el 1º de febrero de 2026.
- Los viajeros podrán pagar la tarifa para usar TSA Confirm.ID durante un período de viaje de diez días.
Real ID de Illinois: la estrategia para evitar la multa de la TSA
La secretaría de estado de Illinois dio a conocer en un comunicado que se tomaron medidas para hacer que sea más fácil para los habitantes de la entidad obtener su Real ID. Para agilizar el trámite, extendió el servicio del Supercenter hasta 2026.
Para ampliar el acceso, la dependencia ha prorrogado el contrato de alquiler de la oficina de servicios localizada en el Loop de Chicago, hasta finales del próximo.
También ofrece trámites de Real ID en las instalaciones del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de todo el estado.
Asimismo, se puso en marcha una nueva colaboración con el condado de Cook “con el objetivo de ahorrar tiempo, reducir las molestias y garantizar que los habitantes de Illinois puedan obtener sus documentos de identidad Real ID antes de que entre en vigor la sanción de la TSA”, explicó la agencia.
El Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, comentó: “Estamos haciendo todo lo posible para eliminar barreras, ahorrar tiempo a las personas y hacer que obtener un Real ID sea sencillo y sin estrés".
La campaña de Illinois para agilizar la emisión del Real ID
La agencia estatal también dio a conocer otras iniciativas con las que buscan que los habitantes de Illinois obtengan su Real ID más rápido, como:
- Ayudar a los residentes a obtener documentos de identidad clave, como certificados de nacimiento y licencias de matrimonio, que muchos no tienen a mano, de manera más fácil y eficiente.
- Designar cajeros en cada oficina del secretario para agilizar las solicitudes de documentos relacionados con el Real ID.
- Establecer un sistema de citas para atender las solicitudes de documentos relacionados con la Real ID.
- Dedicar una línea telefónica de ayuda al (312) 603-6278 y una dirección de correo electrónico Clerk.RealID@cookcountyil.gov exclusivamente para los clientes que necesiten apoyo para concertar citas relacionadas con sus solicitudes.
- La oficina también ha optimizado su portal (realid.ilsos.gov), lo que permite a los residentes identificar rápidamente qué documentos necesitan, programar una cita y acudir preparados.
- Hay disponible una línea de atención telefónica dedicada para ayudar a los clientes a confirmar que tienen la documentación necesaria antes de acudir. El número es: (800) 252-8980.
Otras noticias de Agenda EEUU
Contra Vance y Trump. Nueva encuesta revela la intención de voto que tiene Ron DeSantis para las elecciones de 2028
Adiós a Calibri. Marco Rubio impone el regreso de Times New Roman por considerarla “más digna”
Redada en una obra. Tres migrantes treparon al techo de una casa para escapar del ICE en Nueva Orleans
- 1
El Gobierno de Milei, ¿es el más reformista de la historia argentina?
- 2
A cuánto cotizó el dólar este miércoles 10 de diciembre
- 3
El New York Times eligió a las mejores series del año y dos argentinas tuvieron “mención de honor”
- 4
Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en diciembre con el aguinaldo