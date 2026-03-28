“Crazy hispanics”: la reacción de los Spurs y sus fans al mensaje viral que indignó a San Antonio

Un video grabado el 19 de marzo de 2026 durante un partido entre los San Antonio Spurs y los Phoenix Suns desató una fuerte reacción en redes sociales tras viralizarse por un mensaje que cuestionaba tanto la presencia de aficionados latinos en el estadio como su capacidad económica para pagar las entradas. La escena derivó en un rechazo masivo, una respuesta institucional del equipo y una movilización de los propios hinchas en defensa de esa comunidad.

¿Qué ocurrió con el mensaje viral en el partido de los Spurs?

El contenido circuló en TikTok a través del registro de la usuaria @inluvwganineee. En el video, una mujer respondía a un mensaje de una persona identificada como “Chris”. Ese mensaje decía “¡Cuántos fans hispanos locos!”, y la mujer preguntaba: “¿Cómo lo pueden afrontar?”.

Usuarios y aficionados respondieron con fotos y mensajes que reivindicaron su presencia en el estadio

La difusión generó reacciones inmediatas entre usuarios y aficionados, que comenzaron a compartir fotos desde el estadio como forma de respuesta.

En ese marco, una usuaria latina afirmó que pueden asistir “porque trabajan”, mientras otra señaló que se mantienen “asequibles” para lo que quieren.

La respuesta oficial de los San Antonio Spurs

El equipo emitió un comunicado para los medios tras la viralización del video. Allí, fijó su postura institucional.

La organización afirmó que está “orgullosa de estar en San Antonio, una ciudad que brilla y prospera gracias a la cultura y las contribuciones” de la comunidad latina. A su vez, destacó que la inclusión es un pilar del club y señaló que busca generar un ambiente que “celebre la pertenencia y el respeto sin importar la raza o el origen étnico”.

El jugador De’Aaron Fox se refirió al episodio en conferencia de prensa. El base explicó que creció en Texas en una escuela donde “el 60% de los alumnos eran hispanos” y señaló que sorprenderse por esa presencia “no tiene sentido”, al compararlo con “ir a Boston y quejarse de que hay un montón de blancos”.

Fox vinculó esa mirada con su experiencia personal y explicó que su entorno familiar también refleja esa diversidad. Indicó que sus hijos tienen ascendencia mexicana y describió que en su familia conviven parientes afroamericanos y mexicanos, por lo que consideró que esa mezcla resulta habitual.

En ese marco, sostuvo que cuestionar la presencia de hispanos en San Antonio carece de lógica y afirmó que la diversidad debería asumirse como algo normal. Señaló que las personas “van a ver gente que no se parece a ellas” y que puede tener “diferentes acentos”. En tanto, concluyó que, a esta altura, “debería ser algo normal”.

De’Aaron Fox rechazó las críticas y afirmó que la diversidad en Texas es algo completamente normal

¿Cómo respondieron los fans con el lema “Crazy Hispanic Fan”?

En el siguiente partido, los aficionados llevaron la consigna al estadio como respuesta directa al episodio, explica The Athletic.

Varios asistentes usaron camisetas con la frase “Crazy Hispanic Fan” (Fan hispano loco). Otros sumaron banderas mexicanas y puertorriqueñas en las tribunas.

La iniciativa surgió entre integrantes del grupo de hinchas Jackals, que diseñaron e imprimieron las camisetas en menos de 24 horas.

Frank Soliz, integrante del grupo de hinchas Jackals, explicó que decidieron “hacer algo” frente al video y sostuvo que son “innegables”.

En la misma línea, Aidan Sterling, presidente del mismo grupo, afirmó en ese medio que “toda la ciudad” se unió con camaradería y definió que la identidad del público de los Spurs es, ante todo, ser “familia”.

A su vez, el aficionado AJ Reygadas sostuvo que muchos prefieren responder con humor y señaló que “no se lo toman personal” y buscan “sacar lo mejor de la situación”.

Un residente de San Antonio identificado como Uriel Díaz afirmó en CNN que la reacción de los hinchas refleja que la comunidad “siempre se une” cuando alguien intenta hacer sentir mal a otros.