La aerolínea americana que confirma su cierre después de 66 años de servicio

Una aerolínea de Estados Unidos confirmó su cierre de forma abrupta luego de 66 años de operaciones. Se trata de Kenai Aviation, una de las compañías aéreas regionales más antiguas de Alaska. Su dueño, Joel Caldwell, escribió un sentido mensaje para despedirla.

Kenai Aviation cierra tras 66 años: la histórica aerolínea de Alaska deja de volar en EE.UU.

El propietario de la empresa anunció la decisión en una publicación de Facebook, donde expresó su pesar por no haber logrado sostenerla financieramente. “La respuesta a la pandemia afectó a todos, pero para la mayoría solo es un recuerdo doloroso”, escribió Caldwell.

La foto que compartió Kenai Aviation para anunciar el cese de sus operaciones

“Para mí, y para Kenai Aviation, el Covid-19 nos dejó una carga de deuda que no hemos podido superar. Hoy, el banco está reclamando esa deuda. Tenemos que cesar todas las operaciones de inmediato. Estoy devastado”, agregó.

Creada en 1959, la aerolínea había conectado durante años a varias comunidades del estado, entre ellas Fairbanks, Glennallen, Homer, Seward, Kenai, Valdez y Unalakleet. Caldwell, quien también es capitán de Alaska Airlines, había adquirido la compañía en 2018 y ampliado su flota a siete aviones, en un intento por revitalizar el servicio regional.

Una de las aeronaves que empleaba Kenai Aviation

Cierre de Kenai Aviation: las deudas que forzaron el fin de la aerolínea de Alaska

El empresario explicó que, desde la pandemia, las dificultades financieras se habían vuelto imposibles de manejar. “Cargar con esa deuda aumentó el impacto de cada obstáculo que tuvimos que enfrentar”, reconoció en el mensaje, que también fue publicado en el sitio web de la compañía.

Entre los problemas más recientes, mencionó la paralización temporal de una aeronave destinada a Unalakleet, lo que afectó tanto a la comunidad como a las finanzas de la empresa.

“Cuando nuestro avión estuvo fuera de servicio este verano, no poder atender a Unalakleet no solo lastimó a una comunidad que amo, también nos dañó económicamente”, señaló. A pesar de los esfuerzos por conseguir inversores, las negociaciones no prosperaron.

“Necesitamos capital, necesitamos socios, necesitamos un salvavidas. Ese inversor está ahí afuera, solo tenemos que encontrarlo”, había declarado Caldwell semanas antes del cierre definitivo.

Joel Caldweel, dueño de Kenai Aviation, junto a su esposa, en la foto que compartieron al anunciar el cierre

Qué pasará con los pasajeros y comunidades tras el cierre de Kenai Aviation

El cese de operaciones dejó sin respuestas a los pasajeros sobre los reembolsos de pasajes que ya habían comprado. Según el Anchorage Daily News, muchos viajeros quedaron sorprendidos por la noticia, especialmente porque los vuelos recientes habían estado completamente ocupados.

Las preocupaciones también se centran en el impacto que la desaparición de Kenai Aviation podría tener sobre las comunidades rurales de Alaska.

La aerolínea había comenzado a cubrir rutas a Unalakleet en abril de este año, luego de que Ravn Alaska suspendiera sus servicios hacia esa localidad. Sin embargo, el costo del pasaje, de 495 dólares por tramo, según KNOM, generó competencia entre otros operadores regionales, que ofrecieron tarifas más bajas.

Crisis del sector aéreo en EE.UU.: por qué cierran las aerolíneas regionales

El cierre de Kenai Aviation no es un caso aislado. En los últimos meses, otras aerolíneas estadounidenses enfrentaron situaciones similares.

Spirit Airlines, otra aerolínea de EE.UU. que declaró sufrir una crisis económica

De acuerdo a The Street, la texana Kachina Air se declaró en bancarrota debido al aumento de los costos de combustible, mientras que Verijet, una compañía privada, también presentó quiebra recientemente, informó VisaVerge. Incluso las grandes firmas del sector atraviesan dificultades.

Spirit Airlines, por ejemplo, se declaró en bancarrota por segunda vez en lo que va del año, de acuerdo a Reuters. La empresa ha recurrido a medidas de emergencia, como la suspensión temporal de cientos de pilotos y la degradación de sus rangos, en un intento por sostener sus operaciones.