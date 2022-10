La dura crítica de Mila Kunis a Hollywood: “En vez de hacer lo correcto, hacen lo que se ve bien”

Si bien ya pasó más de medio año desde que Hollywood vivió uno de los momentos más tensos en la ceremonia de los Oscar —cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock por burlarse de la alopecia de su mujer, Jada Pinkett— muchos artistas continúan hablando del tema.

Ese fue el caso de Mila Kunis quien, en una reciente entrevista a Magazine C, no pudo evitar hacer mención a lo que se vivió aquel domingo 27 de marzo durante la entrega de los premios de la Academia en el Teatro Dolby de Hollywood. Ese día, ni ella ni su marido, Ashton Kutcher, se levantaron de su asiento para ovacionar a Smith cuando, minutos después de golpear a Chris, ganó el premio al Mejor Actor por su rol en El método Williams.

chris rock estaba presentando un premio y will smith se paro y le pegó

“La idea de liderar con el ejemplo solo tiene sentido cuando realmente tenés a alguien a quien liderar”, explicó la actriz de That ‘70s Show en la entrevista. Entonces, en referencia al ejemplo que intenta darle a los dos hijos que tiene con Kutcher, dijo: “Tenemos nuestra pequeña tribu en casa. No quiero decirles nunca que hagan algo si yo no estoy dispuesta a hacerlo”.

Asimismo, la protagonista del thriller La chica más afortunada del mundo, recientemente estrenado por Netflix, realizó una dura crítica al mundo del espectáculo, dado que la mayor parte de los actores y productores que se encontraban en el teatro esa noche, sí se pusieron de pie para aplaudir a Smith, a pesar de su explosiva reacción contra su colega.

Reacción emotiva de Will Smith a la victoria de los Oscar y Chris Rock

“No pararme para mí fue una obviedad, pero lo que me sorprendió fue cuántas personas se pusieron de pie. Pensé: `Wow, qué momento estamos viviendo. En lugar de hacer lo correcto, la gente se enfoca en hacer lo que se ve bien´. Para mí fue una locura”, reflexionó al respecto.

¿Qué pasó en la entrega de premios?

El 27 de marzo pasado, durante la última gala de los Oscar, Will Smith reaccionó de forma violenta a un comentario que Chris Rock, quien era el conductor de la ceremonia, hizo sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. Enojado por los dichos del comediante, Smith se levantó de su asiento, subió al escenario y abofeteó fuertemente a Rock, mientras las cámaras los apuntaban.

ARCHIVO - Will Smith, derecha, da una bofetada al presentador Chris Rock en el escenario de los Oscar en Los Angeles el 27 de marzo de 2022, después de que Rock hizo un chiste sobre la apariencia de su esposa Jada Pinkett Smith

El momento no pasó desapercibido e inmediatamente se generó un repudio generalizado hacia Smith. Incluso, como castigo por su accionar, en abril, la Junta de Gobernadores de la Academia decidió vetar su asistencia a los Oscar y a cualquier otro evento organizado por esta institución durante los próximos 10 años. De todos modos, una semana antes de conocerse el dictamen, el actor ya había renunciado a seguir formando parte de la Academia.

Luego, a fines de julio, el ex Hombre de Negro publicó un video en el que le pedía perdón al cómico por lo ocurrido: “Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para hablar siempre que estés dispuesto”, manifestó entonces.

El pedido de disculpas públicas de Will Smith

Tras el pedido de disculpas, Rock hizo referencia al tema: “Todo el mundo intenta ser una víctima. Y si todo el mundo dice ser víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas. Incluso a mí me golpeó Suge Smith y, al día siguiente fui a trabajar, porque tengo hijos”. De esta forma, el cómico llamó a su colega “Suge” haciendo un juego de palabras y cambiando el nombre original de la estrella por el del director general de Death Row Records, Suge Knight, quien está preso luego de atropellar y matar a un hombre tras una pelea.

LA NACION