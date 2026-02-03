“No quiero morirme de hambre”: el llanto de una cubana que expone la profunda crisis energética en la isla

Una mujer, entre lágrimas, mostró su desesperación luego de que la crisis energética tensara aún más la vida cotidiana en Cuba. La suspensión de los envíos desde Venezuela y las amenazas de nuevas sanciones a los países que suministren petróleo a la isla profundizaron el deterioro. El impacto se refleja en apagones de hasta 12 horas, escasez de transporte y un fuerte encarecimiento de los alimentos.

¿Cómo se vive la crisis energética en los hogares cubanos?

La cubana describió en una entrevista con CNN que no hay gas ni insumos básicos. Visiblemente afectada, expresó que no quiere “ser rica”, pero tampoco “morirse de hambre”. A su vez, aseguró que la situación depende de “un milagro” para mejorar.

Cuba necesita unos 110.000 barriles diarios, pero solo produce una fracción de ese volumen Captura de video de CNN

Otro isleño compartió con el medio citado el colapso de la movilidad urbana. Describió que la situación es crítica y que “no hay guaguas” (autobuses). Además, los autos cobran más caro por el aumento del precio del combustible.

Una joven también señaló que “todo está crítico”. Desde su perspectiva, “no hay un salario que respalde el mes”.

La presión de Estados Unidos sobre Cuba a través del suministro de petróleo

Luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, Donald Trump anunció que no habría más envíos de petróleo desde ese país hacia Cuba. La decisión cortó una fuente clave de abastecimiento para la isla.

A ese escenario se sumó la orden ejecutiva que el dirigente republicano firmó el jueves 29 de enero de 2026. El texto amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que suministren crudo a la nación del Caribe.

La medida declara una “emergencia nacional” y presenta la situación de la isla como una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior estadounidense.

Washington sostiene que el gobierno cubano desestabiliza la región y mantiene alianzas con estados y actores considerados adversarios de Estados Unidos. En ese marco, el suministro energético pasó a ocupar un lugar central en la estrategia de presión, informó BBC News.

La suspensión de los envíos desde Venezuela cortó una fuente clave de abastecimiento energético para Cuba Captura de video de CNN

Según datos de la compañía belga Kpler, citados por el Financial Times, el país caribeño necesita unos 110 mil barriles diarios y solo produce alrededor de 40.000. El resto depende del suministro externo.

Con base en estimaciones realizadas el 31 de enero por la misma fuente, Cuba dispone de petróleo para apenas entre 15 y 20 días.

El gobierno cubano respondió con fuertes críticas. El presidente, Miguel Díaz-Canel, acusó a Trump de intentar asfixiar la economía del país y calificó la medida como basada en argumentos falsos.

El canciller Bruno Rodríguez habló de una nueva escalada de presión y denunció el uso del chantaje para forzar a otros países a sumarse al bloqueo energético.

No hay autobuses y el combustible encarece los viajes en carro Captura de video de CNN

Trump negó las acusaciones, pero afirmó que Cuba “no podrá sobrevivir”. Su administración aclaró que no pretende provocar un cambio de régimen, aunque reconoció que ese escenario sería beneficioso para Estados Unidos.

México mantiene la asistencia pese a las presiones de EE.UU.

La presidenta de México, uno de los principales proveedores de petróleo de Cuba, Claudia Sheinbaum, anunció el domingo 1° de febrero que su gobierno enviará esta semana ayuda humanitaria a la isla, con alimentos y productos básicos.

Al mismo tiempo, afirmó que México buscará retomar por la vía diplomática el envío de crudo, según informó CNN.

Una nueva orden ejecutiva de Donald Trump amenaza con sanciones a los países que provean crudo a la isla Captura de video de CNN

La mandataria negó haber tratado directamente el tema con Trump y subrayó que el suministro de combustible responde a razones humanitarias.