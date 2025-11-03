La lista: estos son todos los candidatos para las elecciones en Nueva York

La alcaldía de Nueva York se prepara para una contienda electoral crucial, Este 4 de noviembre, se pondrán a prueba diversas propuestas y visiones sobre el futuro de la ciudad a través de varios candidatos que se perfilan como los principales aspirantes a suceder al actual alcalde Eric Adams.

Quiénes son los candidatos en Nueva York

Hay cinco contendientes definidos que competirán por el puesto de alcalde:

Zohran Mamdani (demócrata).

(demócrata). Curtis Sliwa (republicano).

Irene Estrada (conservadora).

Andrew Cuomo (independiente).

Joseph Hernández (independiente).

Zohran Mamdani es el candidato con más aprobación para ganar los comicios Hiroko Masuike� - Pool The New York Times�

Los electores conseguirán en la boleta dos nombres adicionales: el actual mandatario local, Eric Adams, y el independiente Jim Walden. Pese a que ambos suspendieron su participación, no serán eliminados de las papeletas porque el tiempo límite establecido por la Junta electoral de la Ciudad de Nueva York venció el pasado 30 de mayo, previo a que bajaran su candidatura.

Zohran Mamdani vs Andrew Cuomo, el versus esperado en los comicios

Entre los candidatos con mayor cantidad de votantes se encuentra Zohran Mamdani y Andrew Cuomo, quiénes cuenta con el 43% y 33% de los votos respectivamente, según consignó Quinnipiac University.

El congresista demócrata ha ganado notoriedad a lo largo de la campaña. Los análisis preliminares lo posicionan, como un “favorito para ser alcalde en Nueva York” y su ascenso en la política local sugiere una corriente que podría influir significativamente en la dirección de la ciudad.

Mamdani cuenta con la aprobación de hasta el 43% de los votantes, según estipuló la Universidad Quinnipiac Angelina Katsanis� - POOL AP�

“Estas viviendas deberían ser la base de la seguridad económica para la clase trabajadora de la ciudad“, detalla Mamdani en su sitio web sobre su plan para disminuir los precios del alquiler. ”Así que utilizaré todos los recursos disponibles para construir las viviendas que los neoyorquinos necesitan y reducir el alquiler".

El exgobernador de Nueva York, por su parte, ha manifestado claramente su intención de “retomar el control de Nueva York y volver a la política”. En los dos debates por la alcaldía de Nueva York, Cuomo se mostró más ofensivo contra Mamdani, al realzar su experiencia limitada experiencia del demócrata a nivel político.

Andrew Cuomo fue gobernador de Nueva York desde 2011 hasta 2021 HIROKO MASUIKE� - POOL�

“Mi principal oponente no tiene ideas nuevas”, dijo Cuomo. “No tiene un plan nuevo. Es una repetición de Bill de Blasio, y sabemos cómo terminó. Nunca ha dirigido nada ni gestionado nada; nunca ha tenido un trabajo de verdad”.

Curtis Sliwa, la tercera figura en la contienda

Curtis Sliwa es una figura emblemática de Nueva York tras la creación de los Guardian Angels, una organización conocida por sus patrullas de seguridad ciudadana. Su campaña se centra en la ley y el orden, la reducción del crimen y la revitalización de la seguridad en los barrios.

La trayectoria de Sliwa como activista y su presencia constante en la vida pública neoyorquina le otorgan una base de apoyo entre aquellos que buscan soluciones contundentes a los problemas de criminalidad en la ciudad.

