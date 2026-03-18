La millonaria recompensa que ofrece EE.UU. por Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa destituido en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de Vladimir Padrino López, exministro de Defensa de Venezuela. El aviso lo identifica como miembro del denominado Cartel de los Soles.

Quién es Vladimir Padrino López

El registro difundido por el Departamento de Estado identifica a Vladimir Padrino López como ciudadano venezolano nacido el 30 de mayo de 1963 en Caracas.

La acusación a Vladimir Padrino López menciona el uso de aviones registrados en Estados Unidos para transportar droga state.gov

En julio de 2014, Nicolás Maduro lo designó ministro de Defensa de Venezuela. En octubre de ese mismo año fue nombrado jefe de las Fuerzas Armadas con rango de general del ejército.

Desde ese cargo, tenía autoridad para interceptar aeronaves sospechosas de transportar drogas desde Venezuela hacia Centroamérica. Algunos de esos medios de traslado estaban registrados en Estados Unidos.

¿Por qué Estados Unidos ofrece una recompensa por Vladimir Padrino López?

Las autoridades estadounidenses incluyeron a Padrino López en la lista de buscados por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Según el aviso oficial, el gobierno estadounidense ofrece hasta US$15 millones a quien proporcione datos que conduzcan a su arresto o a su condena.

La investigación contra Padrino López comenzó en junio de 2014. La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) abrió el caso tras detectar presuntas operaciones vinculadas al transporte de cocaína.

El 24 de mayo de 2019, un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra el exfuncionario.

El cargo corresponde a conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. A su vez, también menciona el uso de aeronaves registradas en Estados Unidos para transportar la droga.

Según las autoridades norteamericanas, Padrino López habría utilizado su puesto para facilitar el traslado aéreo de cocaína desde Venezuela.

Desde su cargo tenía autoridad para interceptar aeronaves sospechosas de narcotráfico Instagram de @padrinovladimir

Los investigadores sostienen que el militar habría cobrado a organizaciones de narcotráfico una tarifa de protección para permitir que aeronaves cargadas con droga salieran del país sudamericano sin ser interceptadas. Ese pago superaba habitualmente los US$60.000.

De acuerdo con el documento difundido por el Departamento de Estado, si el pago no se realizaba por adelantado, Padrino López ordenaba al ejército venezolano destruir aeronaves que no contaban con autorización. Para cobrar esas tarifas, utilizaba a miembros subordinados de las Fuerzas Armadas.

El gobierno estadounidenses también sostiene que parte de ese dinero se utilizaba para financiar campañas políticas en Venezuela.

Su reciente reemplazo en el Ministerio de Defensa

El 18 de marzo de 2026, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el general Gustavo González López reemplazaría a Padrino López como ministro de Defensa, según informó AFP.

En un mensaje publicado en Telegram, Rodríguez le agradeció por su “entrega y lealtad a la patria” y señaló que asumirá nuevas responsabilidades, aunque no precisó cuáles serán.

La decisión representa el cambio más relevante en la cúpula militar desde que Rodríguez asumió la conducción del gobierno venezolano tras la caída de Maduro.

¿Cómo enviar información para obtener la recompensa?

El Departamento de Estado indica que cualquier persona que tenga información puede comunicarse con las autoridades estadounidenses.

Quienes se encuentren fuera de Estados Unidos deben contactar a la embajada o consulado estadounidense más cercano. Las personas que se encuentren dentro del país pueden comunicarse con la oficina local de la DEA.

A su vez, se habilitó el correo electrónico CartelSolesTips@usdoj.gov para enviar información.

La identidad de quienes aporten datos se mantiene estrictamente confidencial. Los funcionarios y empleados del gobierno no son elegibles para recibir compensaciones.