Cómo es por dentro la celda de Maduro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn: un experto reveló detalles

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están detenidos en Nueva York y tendrán su segunda audiencia el próximo 17 de marzo. Mientras esperan que llegue la fecha, permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, que se ha visto envuelto en críticas por su “escasa calefacción y colchones muy delgados”.

Aislamiento completo y límite de llamadas: el día a día de Nicolás Maduro y Cilia Flores

MDC Brooklyn es un centro de detención para personas acusadas en un tribunal federal de Nueva York. Entre los detenidos se incluyen sospechosos y acusados de delitos graves, casos de alto perfil y otras en espera de sentencia o traslado.

Entre los detenidos del MDC Brooklyn se incluyen sospechosos y acusados de delitos graves y casos de alto perfil Governor Kathy Hochul

De acuerdo con el analista legal senior de CNN, Elie Honig, MDC Brooklyn es considerada “una de las cárceles de las más miserables” de todas las que ha visitado.

Los reclusos de la Unidad de Vivienda Especial del centro, donde es probable que Maduro esté alojado por motivos de seguridad, se mantienen en régimen de aislamiento en condiciones restrictivas.

Nicolás Maduro se matendrían en régimen de aislamiento en condiciones restrictivas Governor Kathy Hochul

En ese aspecto, los detenidos pueden pasar 23 horas encerrados en sus celdas, con protocolos de escolta restrictivos cuando salen de ellas, además de límites en las llamadas telefónicas, según un informe del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

“Los detenidos del MDC están sometidos a las condiciones de confinamiento más restrictivas autorizadas por la política de la Oficina Federal de Prisiones (BOP)”, detalló el escrito del DOJ.

Habitación pequeña y condiciones precarias de salud

El consultor de prisiones federales, Sam Mangel detalló en CNN que las instalaciones donde Maduro y Flores estarían podrían ser “un infierno”. En ese sentido, las habitaciones cuentan con poca refrigeración y calefacción, y que los colchones son delgados con almohadas de dos pulgadas.

NEW YORK, NY - JANUARY 5: Nicolas Maduro is seen in handcuffs after landing at a Manhattan helipad, escorted by heavily armed Federal agents as they make their way into an armored car en route to a Federal courthouse in Manhattan on January 5, 2026 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images) XNY/Star Max - GC Images

“Cada recluso recibe una manta de lana. Duermen en un colchón muy delgado combinado con una almohada de dos pulgadas sobre una losa de metal”, señaló Mangel.

La cárcel también lucha con una falta crónica de personal, quejas sobre hongos y mala calidad de los alimentos. Asimismo, el acceso a la atención médica y dental siempre habría sido “horrible”.

Cómo fue la primera audiencia del líder del régimen chavista en Nueva York

El matrimonio chavista fueron trasladados el lunes 5 de enero a su primera audiencia en un tribunal de la ciudad de Nueva York tras ser acusados de múltiples cargos de narcoterrorismo.

Nicolás Maduro se declaró inocente de las acusaciones y realzó que era el presidente de Venezuela Elizabeth Williams - AP�

En la audiencia, Nicolás Maduro se declaró inocente de todas las acusaciones y sostuvo que lo capturaron desde su casa en Caracas, capital de Venezuela. Asimismo, remarcó que él continuaba como presidente del país sudamericano.

Por su parte, Cilia Flores también se declaró inocente y se presentó como la primera dama de Venezuela. Su abogado, Mark Donnelly, le comunicó al juez federal de distrito Alvin Hellerstein que su cliente sufrió “lesiones importantes durante su secuestro” y sugirió que podría tener una fractura o hematomas severos en las costillas.