La receta viral del mangú tres golpes dominicano en sándwich que surgió en un supermercado de Nueva York

El tradicional puré de plátano verde, base del desayuno dominicano conocido como mangú tres golpes, fue reinventado en Brooklyn: ahora se sirve en forma de sándwich al estilo chopped cheese (queso picado). La receta, difundida por una cuenta de TikTok sobre gastronomía, detalla paso a paso la preparación que ya conquistó a la comunidad latina en Nueva York.

Paso a paso: cómo preparar el sándwich de mangú tres golpes en Nueva York

El local Prospect Park Deli (@prospectparkdeli en TikTok) pertenece a Mohammed “Mike” Odeh, quien lo maneja desde hace más de treinta años, al que se sumaron sus hijos Yazen y Adam, que son los responsables del éxito en redes.

El mangú tres golpes dominicano encontró una nueva forma en Brooklyn

Antes de presentar el resultado, los hermanos exponen en el video de prospectparkdeli cada instancia de la preparación. La narración, que alterna inglés y español, incorpora frases coloquiales y suma expresiones propias de República Dominicana. Así quedó el paso a paso del mangú tres golpes en sándwich:

Preparar el salami y la carne: Yazen abre la receta con una advertencia: “Mantenemos lo halal”, halal significa permitido en la ley islámica y se refiere a carne sacrificada y preparada según las normas musulmanas. Luego corta el salami y lo coloca en la plancha: “Corta el salami. Coloca el salami de res en la parrilla. Ahora, pon también la carne wagyu en la parrilla”, explica.

Yazen abre la receta con una advertencia: “Mantenemos lo halal”, halal significa permitido en la ley islámica y se refiere a carne sacrificada y preparada según las normas musulmanas. Luego corta el salami y lo coloca en la plancha: “Corta el salami. Coloca el salami de res en la parrilla. Ahora, pon también la carne wagyu en la parrilla”, explica. Preparar los huevos con sazón : mientras el pan se tuesta, se incorporan los huevos fritos. La indicación es clara: “Mucha sazón, mucho en el huevo”, sazón es un condimento muy usado en el Caribe, mezcla de especias y colorantes que realzan el sabor.

: mientras el pan se tuesta, se incorporan los huevos fritos. La indicación es clara: “Mucha sazón, mucho en el huevo”, sazón es un condimento muy usado en el Caribe, mezcla de especias y colorantes que realzan el sabor. Colocar el mangú sobre el pan: la fusión con República Dominicana llega con el puré de plátano: “Toma el mangú y úntalo directamente en el pan”.

la fusión con República Dominicana llega con el puré de plátano: “Toma el mangú y úntalo directamente en el pan”. Agregar queso y más carne: después se suman los ingredientes principales del chopped cheese y se coloca más “queso amarillo”. El cocinero agrega la carne wagyu troceada, el queso frito y el salami: “Pon el queso frito encima. Ahora pon el salami también encima”.

Yazen Odeh destacó que la diferencia de sabor que aporta la carne wagyu 100% americana Instagram @prospectparkdeli

La preparación se corona al partir el sándwich por la mitad: “Cortemos esto en dos y miremos cómo quedó”. El resultado es un híbrido entre el chopped cheese y el desayuno dominicano conocido como “tres golpes”.

Los ingredientes estelares de Prospect Park Deli: el chopped cheese con wagyu

Yazen Odeh explicó en diálogo con News 12 New York cuál es su distintivo respecto a otros locales: “Usamos carne wagyu que es 100% americana. Hay una gran diferencia en el sabor de la carne, en cómo se dora”. También agregó que el chopped cheese, utilizado en el sándwich, puede servirse de múltiples formas: “A veces lo ponemos en fideos. La gente viene con paquetes de Doritos y lo armamos ahí. Cualquier cosa loca que se te ocurra comer ese día, la podemos preparar”.

El chopped cheese del local admite versiones creativas Instagram @prospectparkdeli

Cómo lograr un mangú suave y cremoso: el truco del chef dominicano

El chef dominicano Martín Omar describió en el canal de YouTube Umami Colectivo cómo lograr la textura perfecta del puré de plátano. Omar remarcó la importancia de la técnica: “El mangú debe tener unas características particulares: textura suave pero al mismo tiempo encontrar algo que masticar. Eso se tiene que conseguir con el machacado perfecto”.

Para lograrlo, recomendó hervir los plátanos en agua con sal y un poco de aceite. Según dijo: “Ese es el truco para que el plátano suelte y quede superagradable”. También sugirió añadir un chorrito de agua fría al final para que “cuando el plátano enfríe siempre esté jugoso”.