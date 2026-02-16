Nueva ola de frío polar: el mapa de dónde se acumula la nieve en EE.UU. esta semana

Un potente patrón atmosférico dividirá hoy a Estados Unidos en dos realidades bien distintas: mientras la costa oeste enfrentará lluvias intensas, tormentas y nieve de montaña con riesgo de inundaciones repentinas, el centro y el este vivirán un inusual anticipo primaveral con temperaturas muy por encima de lo normal.

Costa Oeste bajo impacto de tormentas

Un profundo sistema de baja presión avanzará desde el Pacífico hacia tierra firme, lo que arrastrará humedad subtropical hacia California y el noroeste .

avanzará desde el Pacífico hacia tierra firme, lo que arrastrará . El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que la inestabilidad persistirá durante varios días, especialmente en el litoral central y sur del Estado Dorado.

El NWS mantiene un riesgo leve de precipitaciones excesivas en el litoral central y sur de California, donde la saturación del suelo y las cicatrices de incendios forestales elevan la amenaza de inundaciones repentinas NWS

La situación será delicada y es probable que los meteorólogos mantengan un riesgo leve de precipitaciones excesivas.

La combinación de lluvias continuas, suelo saturado y zonas quemadas por incendios forestales aumentará la probabilidad de crecidas repentinas.

Lluvias intensas en el litoral central y sur de California

Posibles inundaciones repentinas en áreas con cicatrices de incendios

Precipitaciones persistentes hasta comienzos de semana

Mayor acumulación cerca de la costa

Desde Fox Weather calificaron el evento como una tormenta “muy significativa y peligrosa”, al alertar sobre posibles desbordes e incluso tornados aislados. El informe agregó que algunas zonas podrían recibir entre tres y cinco pulgadas (siete y 12 cm) de lluvia.

Además, las tasas horarias podrían acercarse a dos pulgadas (cinco cm) en puntos localizados, suficiente para generar escorrentías violentas en áreas urbanas.

Nevadas intensas en las zonas de montaña

Mientras las ciudades costeras del oeste recibirán lluvia, las montañas acumulan nieve abundante. La Sierra Nevada aparece como la zona más afectada, con varios sistemas consecutivos que descargan humedad sobre el relieve.

Según el NWS, la nieve también alcanzará:

Cordillera de las Cascadas

Montañas Olympic

Sectores de las Rocosas

La persistencia del flujo oceánico mantiene las precipitaciones orográficas durante horas prolongadas, lo que genera acumulaciones importantes en altura y complicaciones para el tránsito.

Tormentas severas y ráfagas destructivas en la Costa Oeste

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) también advirtió por actividad convectiva. A medida que el frente frío atraviese la costa durante la tarde y noche, se formará una línea de tormentas con ráfagas potencialmente dañinas.

Las corrientes en altura favorecerán la organización de celdas eléctricas, algunas con rotación.

Ráfagas superiores a 57 millas por hora (93 km/h)

Tornados breves aislados

Trombas marinas que podrían tocar tierra

Granizo blando en sectores del norte

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) advierte sobre la formación de una línea de tormentas durante la tarde, con potencial para ráfagas de 57 mph (93 km/h), granizo blando y tornados breves aislados SPC

El organismo explica que la atmósfera fría en superficie reducirá la probabilidad de tornados, pero no la elimina. En palabras del centro de pronósticos: “No puede descartarse la presencia de circulaciones embebidas dentro de la línea de tormentas”.

Aire cálido inusual en el centro de Estados Unidos y nevadas en el norte

Al mismo tiempo, un escenario completamente diferente se desarrollará desde las Grandes Llanuras hasta el valle del Tennessee. Un anticiclón permitirá el ingreso de aire templado que empujará las temperaturas entre 15 y 30°F por encima de lo normal.

AccuWeather destacó que se trata del período cálido más prolongado desde principios de enero en varias ciudades del Atlántico medio.

El meteorólogo Dan Pydynowski explicó: “Para muchas áreas será la racha más sostenida de clima templado desde comienzos de mes”.

Varias regiones alcanzarán alrededor de 60°F (16°C)

Las Llanuras registrarán máximas primaverales generalizadas

El sur experimentará valores típicos de finales de estación

1 NWS

El calentamiento también alcanzará el Atlántico medio y el sudeste, aunque con resistencia en Nueva Inglaterra, donde el aire frío permanecerá instalado.

AccuWeather indicó que ciudades como Washington y Pittsburgh rondarán 60°F (16°C), mientras Boston apenas se acercará a la franja de los 40°F (4°C). Esta diferencia térmica puede provocar crecidas por hielo en ríos secundarios.

Hacia mediados de semana, el contraste entre aire cálido y frío generará otra franja de precipitaciones. El avance de un frente frío llevará lluvias iniciales que luego se transformarán en nieve en el norte del país norteamericano, particularmente en:

Montana del norte

Dakota del Norte

Minnesota y Wisconsin (mezcla invernal)

El NWS anticipó que el sistema llegará entre la noche del martes y el miércoles, lo que marcará nuevamente el regreso de condiciones invernales en el norte mientras el sur sigue templado.