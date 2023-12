escuchar

2023 está a unos días de terminar, y como cada año, Google dio a conocer su lista de lo más buscado en EE.UU., así como en otras naciones y de forma global. Las tendencias del motor de búsqueda recuerdan las peores tragedias que atravesó ese país y los conflictos internacionales. Las personalidades y estrellas que fallecieron, así como escándalos y diferente noticias en deportes, música y espectáculos, también destacaron.

Google celebró su cumpleaños número 25 recordando las tendencias que han despertado la curiosidad colectiva y que hacen destacar a las personas, los lugares y las cosas. “Nuestras búsquedas revelaron una curiosidad compartida: en todo el mundo, a menudo nos inspiran los mismos momentos y buscamos las mismas respuestas”, señaló la compañía en un comunicado.

En Estados Unidos: lo más buscado en Google 2023

Para hacer el recuento de lo más buscado en Google, la empresa de tecnología separa las tendencias por temas como: noticias, personas, actores, atletas, libros, juegos, películas, memes, canciones, músicos, shows de televisión, recetas y más.

Noticias que marcaron el 2023 en Google

En Estados Unidos, para la sección de “Noticias” el tema de mayor tendencia fue la guerra en Israel y Gaza, esto debido a los ataques registrados el pasado 7 de octubre, de un grupo militante palestino liderado por Hamás, que lanzó una invasión múltiple y dejó a 1400 personas muertas, de acuerdo con CNN.

“Submarino Titanic” fue el segundo tópico con mayores búsquedas en este 2023, en referencia al accidente del 18 de junio, cuando el Titán, una embarcación sumergible operada por la empresa OceanGate, implosionó con cinco pasajeros a bordo, quienes eran parte de una expedición turística para observar los restos del transatlántico británico, que se hundió en 1912.

Los huracanes Hilary, Idalia y Lee ocuparon los sitios tres, cuatro y cinco, respectivamente. El primero, registrado en agosto, afectó la península de Baja California, en México y el suroeste de los Estados Unidos. Cuando llegó a California era tormenta tropical, pero tuvo un gran impacto por las lluvias. El segundo, que ocurrió en el mismo mes, fue categoría 4 y causó daños importantes en el sureste de EE.UU., especialmente en el norte de Florida. En septiembre, el huracán Lee fue categoría 5, tuvo una larga duración y afectó a las Bermudas, el noreste de los Estados Unidos y el Atlántico de Canadá.

Lo más buscado en Google en 2023: en categoría “Gente”

En lo que respecta a los personajes más buscados en EE.UU. para este 2023, Damar Hamlin, jugador de fútbol americano de los Buffalo Bills, obtuvo el primer lugar. En enero pasado, sufrió un paro cardiaco que lo dejó fuera del campo por varios meses y dio una gran sorpresa al regresar a jugar en octubre. El segundo sitio en tendencias de este tópico fue Jeremy Renner, actor conocido por su personaje de “Hawkeye” en las películas de Marvel, que a principios del año fue atropellado por una máquina quitanieves.

El jugador Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, que este año dio a conocer su relación con la cantante Taylor Swift, ocupó el tercer lugar en búsquedas. Tucker Carlson, comentarista político conservador que trabajó para la cadena Fox News, se ubicó en el cuarto sitio; mientras que Lil Tay, rapera e influencer, se colocó en la quinta posición, esto en parte debido a que en agosto se dijo que había fallecido, pero luego ella misma desmintió su muerte.

Entre los personajes más recordados por su partida, Matthew Perry ocupó el primer lugar en búsquedas. El actor, famoso por interpretar a Chandler Bing, en la serie Friends, falleció el pasado 28 de octubre. La cantante Tina Turner, que murió el 23 de mayo, se situó en la segunda posición en tendencias de búsquedas. Mientras que Jerry Springer, político y presentador de televisión, obtuvo el tercer sitio; Jimmy Buffett y Sinéad O’Connor, siguieron en la lista.

Esta fue la película más buscada en Google en 2023

Una de las secciones que ha llamado la atención de muchos es la del cine. De acuerdo con “El año en búsquedas 2023” de Google, la película Barbie, dirigida por Greta Gerwig, que se estrenó en julio, fue la de mayor tendencia en cuanto a consultas, seguida por Oppenheimer, escrita y dirigida por Christopher Nolan. Sound of Freedom (Sonido de la Libertad) se colocó en el tercer sitio; Everything Everywhere All at Once, conocida en habla hispana como “Todo en todas partes al mismo tiempo”, se colocó en el cuarto y Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Guardianes de la Galaxia) en el quinto.

