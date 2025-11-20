Los seis SUV baratos que los expertos recomiendan comprar en EE.UU. en 2026

Un mecánico en Estados Unidos enumeró los seis mejores SUV baratos para comprar en 2026. El experto tuvo en cuenta factores como fiabilidad, seguridad, durabilidad y precio para destacar las opciones más recomendadas.

Uno por uno, los SUV baratos que más recomiendan los expertos para 2026 en EE.UU.

Alan Gelfand, mecánico y propietario de German Car Depot, elaboró en Go Banking Rates un listado donde describe cuáles son los SUV más recomendables en EE.UU. Para cada modelo, el especialista analizó la fiabilidad, la cobertura de la garantía, el valor de reventa y el mantenimiento previsto durante una década.

Los autos SUV híbridos presentan funcionalidades novedosas y algunos vehículos se pueden encontrar por menos de US$30.000 toyorta.com

Toyota RAV4

De acuerdo con MotorTrend, este SUV híbrido, que tiene un valor de entre US$34.000 y US$51.000, lidera el ranking de compactas en rendimiento, seguridad y tecnología.

Tiene un motor de gasolina de 2,5 litros combinado con tecnología de bajo consumo. La edición 2026 mantiene una vida útil proyectada de más de 15 años con un mantenimiento estándar.

Así se ve el Toyota RAV4 edición 2026 Toyota

Honda CR-V

Con un precio inicial de US$30.920, este SUV se destaca por su eficiencia y confiabilidad, por lo que se posiciona como una de las mejores del mercado en relación calidad-precio. Su nueva tecnología se traduce en menos averías, con una fiabilidad a largo plazo que, según el experto, supera a la de sus principales competidores.

Así se ve el CR-V edición 2026 Honda

Mazda CX-5

Su valor inicial es de US$31.000. Se posiciona como una alternativa perfecta para aquellos conductores que valoran los interiores elegantes. Esta unidad destaca por su entrega de potencia suave y su agilidad deportiva. A su vez, ofrece una calidad “superior” a un precio económico.

Así se ve el Mazda CX-5 Mazda

Subaru Forester

Con un precio base de US$29.995, este vehículo se presenta como una opción ideal para todo tipo de clima, gracias a su equipamiento de seguridad. Cuenta con tracción integral simétrica de serie, lo que le aporta estabilidad y confianza contra condiciones naturales adversas.

Así se ve el Subaru Forester edición 2026 Subaru

Hyundai Tucson

Tiene un valor inicial de US$29.200 y es un competidor directo de otras marcas japonesas en el mercado. Ofrece pantallas digitales, sistemas de asistencia al conductor y un confort interior generalmente reservado para vehículos de lujo, además de una garantía de fábrica de diez años que le aporta más confiabilidad.

Así se ve el Hyundai Tucson edición 2026 Hyundai

Kia Sportage

El vehículo más barato de la lista. Tiene un precio base de US$28.690 y es parte de la mejora de la marca en los modelos híbridos. Busca eficiencia sin sacrificar la comodidad ni la tecnología. Una ventaja tranquilizadora para los compradores es la garantía extendida que ofrece la compañía, además de tecnología accesible y bajo costo de mantenimiento.

Así se ve el Kia Sportage edición 2026 Kia

Las cinco minivans accesibles que son “mejores” que los SUV, según un experto

Chris Pyle, experto en automóviles de JustAnswer, señaló en Go Banking Rates que hay varias minivans que, por su potencia, buen rendimiento de combustible y comodidad, son más recomendados que los SUV en Estados Unidos.

En específico, destacó estos cinco modelos:

Honda Odyssey: desde US$42.220

desde US$42.220 Kia Carnival: desde US$36.990

desde US$36.990 Toyota Sienna: desde US$39.185

desde US$39.185 Chrysler Voyager: desde US$39.995

desde US$39.995 Chrysler Pacifica: desde US$42.450