Premio Powerball antes de Navidad: a cuánto asciende el segundo pozo más grande del año que se sortea hoy
Para ser el nuevo ganador, los participantes deben acertar correctamente las cinco esferas blancas sorteadas, además de la bola roja
El Powerball, una de las loterías más conocidas de Estados Unidos, atraviesa una racha de sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor. A pocos días de la Navidad, el pozo principal alcanzó los US$1100 millones para este lunes 15 de diciembre, con una opción en efectivo calculada en US$503,4 millones antes de impuestos.
El pozo mayor de Powerball crece en plena temporada festiva
La falta de un boleto ganador en los últimos 43 sorteos permitió que el monto creciera de forma sostenida hasta convertirse en el segundo más alto de 2025. De acuerdo con los datos oficiales del juego, este premio se posiciona además como el sexto más grande en la historia del Powerball.
“Esta racha de premios gordos une a la gente para soñar en grande durante esta época festiva”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa.
“Por favor, jueguen responsablemente. Con solo un boleto de US$2 tienen la oportunidad de ganar este premio gordo y, al mismo tiempo, apoyar buenas causas en su comunidad”, señaló.
Precio del boleto y cómo jugar al Powerball
Cada jugada del Powerball tiene un costo de US$2. El juego está disponible en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Más de la mitad de los ingresos generados por la venta de boletos se queda en la jurisdicción donde se comercializan. Estos fondos se destinan a programas locales definidos por cada lotería estatal.
La probabilidad general de ganar cualquier premio es de 1 en 24,9 millones. En cambio, la posibilidad de acertar el premio mayor es considerablemente menor: 1 en 292,2 millones.
Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y uno entre el 1 y el 26 para la bola roja, conocida como Powerball. Esa elección puede hacerse manualmente en una boleta o bien dejar que el sistema de la lotería genere una combinación aleatoria.
Los sorteos se realizan tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, a las 22.59 hs (hora del Este). Las extracciones se transmiten en vivo desde el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee.
Además de la transmisión televisiva, los resultados pueden seguirse en directo a través del sitio oficial del Powerball.
El último pozo mayor que fue adjudicado se entregó el 6 de septiembre de 2025. En esa ocasión, dos boletos vendidos en Missouri y Texas compartieron un pozo de US$1787 millones, el más alto del año y el segundo más grande en la historia del juego.
Desde entonces, el premio principal volvió a acumularse sorteo tras sorteo, hasta alcanzar el monto actual que se pondrá en juego antes de Navidad.
Opciones de cobro para el ganador del Powerball
Si en el próximo juego aparece un ganador del premio mayor, la persona tendrá dos alternativas para cobrar el dinero:
- Por anualidad: estimada en US$1100 millones, que se distribuye en un pago inicial seguido de 29 pagos anuales. Esta opción aumentan un 5% cada año, según el esquema habitual del juego.
- Pago único en efectivo: estimado en US$503,4 millones, también antes de impuestos.
La elección entre anualidad o pago en efectivo es una decisión personal del ganador y debe realizarse dentro de los plazos establecidos por la lotería correspondiente.
Los mayores premios en la historia del Powerball
A lo largo de su historia, la famosa lotería ha entregado algunos de los premios más grandes jamás registrados en juegos de azar:
- US$2040 millones: entregado el 7 de noviembre de 2022 a un ganador de California.
- US$1787 millones: sorteado el 6 de septiembre de 2025 y contó con dos ganadores, uno de Missouri y otro en Texas.
- US$1765 millones: 11 de octubre de 2023 en California.
- US$1586 millones: 13 de enero de 2016 en California, Florida, Tennessee.
- US$1326 millones: 6 de abril de 2024 en Oregón.
- US$1100 millones estimados: se sorteará el 15 de diciembre de 2025.
- US$1080 millones: 19 de julio de 2023 en California.
- US$842,4 millones: 1° de enero de 2024 en Michigan.
- US$768,4 millones: 27 de marzo de 2019 en Wisconsin.
- US$758,7 millones: 23 de agosto de 2017 en Massachusetts.
