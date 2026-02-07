Ni azúcar ni edulcorante: el ingrediente que deberías ponerle al café para acelerar el metabolismo y controlar el azúcar

La tradicional taza de café, infaltable en la rutina matutina, adquiere una nueva dimensión al ser combinada con canela, una especia milenaria cuyos beneficios para la salud resurgen respaldados por la ciencia. Investigadores pusieron el foco en esta mezcla por su potencial para impactar favorablemente en el metabolismo y el control de los niveles de azúcar en sangre.

Según un estudio del Departamento de Ciencias Neurológicas del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, Estados Unidos, agregar una cucharada de canela molida al café diariamente puede contribuir significativamente a la absorción de antioxidantes. Pero más allá de esta propiedad, la investigación publicada en la revista científica Springer de la misma universidad, explica que la combinación de esta especia con el café podría ser clave en la prevención de problemas neurodegenerativos y cognitivos.

Tomar café con canela reporta grandes beneficios para la salud de las personas Freepik

Central para el nuevo enfoque, el estudio sostiene que consumir esta solución cada mañana, con una pequeña cucharada de canela, es beneficioso para la regulación de la glucosa y la sensibilidad de insulina, particularmente en pacientes con diabetes o hepatitis. Este hallazgo subraya el rol de la canela como un valioso aliado en la gestión de enfermedades relacionadas con el metabolismo del azúcar.

La canela, extraída de la corteza interna del canelo, tiene sus orígenes en el sur de la India y se cultiva desde hace más de 2500 años, según la Academia Española de Nutrición y Dietética. Es considerada un “superalimento” por los expertos, debido a su extenso uso en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones, entre las que se incluye a las respiratorias, digestivas y ginecológicas. En el ámbito digestivo, los investigadores señalaron que esta planta actúa como un ingrediente natural que alivia el malestar estomacal, un aspecto que también puede influir indirectamente en el bienestar metabólico.

Se considera que la canela es un superalimento ancestral

Además de sus efectos sobre la glucosa, el café, conocido por sus propiedades estimulantes, es un gran aliado para aumentar la producción de energía, mantener el sistema alerta y mejorar la concentración, características que se potencian al ser acompañado por los atributos de la canela. Esto sugiere una contribución general a la vitalidad del organismo, lo que puede vincularse con un metabolismo más activo.

Es importante recordar que, según el nutricionista Pablo Ojeda, el momento óptimo para disfrutar de una taza de café no es inmediatamente al despertar, sino unos 30 a 45 minutos después de levantarse, para maximizar sus efectos y evitar picos de estrés. Quienes deseen incorporar esta potente mezcla a su rutina matutina deben ser conscientes de la ingesta de cafeína, ya que un consumo excesivo puede desencadenar efectos adversos como temblores, insomnio o dolores de cabeza.

