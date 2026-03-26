¿Marco Rubio, presidente? La encuesta que muestra su crecimiento y el apoyo a Vance, la mano derecha de Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ganó terreno en la opinión pública durante los últimos meses y se posiciona como una alternativa dentro del Partido Republicano para las próximas elecciones. Las últimas encuestas muestran un crecimiento de la imagen entre los votantes para el político respaldado por el presidente Donald Trump, aunque todavía permanece por detrás del vicepresidente J.D. Vance.

La encuesta en EE.UU. que favorece a Marco Rubio

A un año de la asunción de Donald Trump, el partido analiza entre los aliados del presidente un posible sucesor y es Vance quien emerge como el principal candidato. No obstante, Rubio se ganó su lugar entre los electores.

Marco Rubio, mano derecha de Trump dentro del Partido Republicano, avanza como uno de los posibles candidatos al cargo de presidente en 2028 @SecRubio

Una encuesta reciente, elaborada en conjunto por Daily Mail/JL Partners, colocó al secretario de Estado como uno de los republicanos con mayor intención de voto en las primarias.

De acuerdo con los investigadores, subió tres puntos hasta el 17% para consolidarse como uno de los posibles postulantes a la presidencia en los comicios de 2028.

Sin embargo, Vance lidera con el 50% entre los votantes de las primarias republicanas. El dato relevante es que Vance perdió terreno al bajar un 3% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

El exsenador de Ohio logró un gran apoyo en el inicio de su recorrido político al oponerse a las guerras de cambio de régimen en Oriente Medio. No obstante, con la ofensiva bélica que lleva adelante la administración Trump contra Irán, muchos votantes afirmaron sentirse traicionados.

En la opinión pública, ninguno de los otros republicanos logró ascender hasta los dos dígitos. El tercer lugar es para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien alcanzó un 9% de intención de voto.

A su vez, a nivel nacional, Vance mantiene un índice de aprobación del 47%, cuatro puntos más que Trump. Por su parte, Rubio se sitúa por detrás con un 34%.

Las opciones demócratas para reemplazar a Trump como presidente

El sondeo también midió la intención de voto por los candidatos demócratas. La figura con más impulso es la de Kamala Harris, exvicepresidenta que fue candidata a la presidencia en los comicios de 2024, con un 22%, aunque ha bajado un punto.

El gobernador de California, Gavin Newsom está por detrás con un 19% del apoyo, solo tres puntos menos que Harris.

Gavin Newsom culpa a Donald Trump por el alza de 69 centavos en la gasolina

Otro representante cuya imagen tuvo un crecimiento favorable entre los votantes es Pete Buttigieg, secretario de Transporte de Biden. El político de Indiana subió ligeramente al 11%, lo que marca un incremento de un punto.

Detrás suyo aparece el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, quien registró uno de los mayores aumentos, con una suba de tres puntos hasta alcanzar el 8% para ascender a la cuarta posición.

La influencia de la guerra en Medio Oriente en la imagen del presidente Trump y el Partido Republicano

Al margen de las consecuencias de una guerra en el terreno, el conflicto en Medio Oriente supone un problema de gran alcance para el Partido Republicano debido a su impacto en la economía global. El cierre del Estrecho de Ormuz, que suscitó un aumento del precio del combustible en todo el mundo, impactó de manera negativa en la imagen de Trump.

Según la página web de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), que monitorea los cambios en el valor del combustible, el precio promedio del galón de gasolina pasó de US$2,98 a US$3,98 en el último mes, según AAA.

La imagen del presidente Donald Trump llegó a su índice de aprobación más bajo con la guerra en Medio Oriente @SecRubio

En este escenario, la encuesta reflejó que el presidente llegó a su índice de aprobación más bajo, de 42%. Este número significa una caída de seis puntos frente al 48% anterior al lanzamiento de la Operación Furia Épica el 28 de febrero.

Por el momento, Vance no confirmó si se presentará para las elecciones de 2028, pero indicó que evalúa la decisión mientras él y su esposa Usha se preparan para dar la bienvenida a su cuarto hijo.