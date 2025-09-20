Buenas noticias para los viajeros: el aeropuerto de la costa de EE.UU. que probará una nueva terminal remota

El Aeropuerto Internacional Logan de Boston (BOS, por sus siglas en inglés) busca implementar una “terminal remota” durante el próximo verano boreal para que los pasajeros puedan agilizar su paso por los controles de seguridad. El programa piloto apunta a garantizar un punto de revisión externo para las personas que utilicen el autobús Logan Express.

Aeropuerto Logan Boston: así funcionará la nueva terminal remota en 2026

Según informó la Autoridad Portuaria de Massachusetts (Massport, por su nombre en inglés), la iniciativa propone que los pasajeros que utilicen el Logan Express, desde Framingham, facturen su equipaje y pasen por el control de seguridad en el propio estacionamiento antes de subir al autobús. Así, llegarán al aeropuerto listos para embarcar.

El Aeropuerto Internacional Logan de Boston busca implementar una terminal remota agilizar los controles de los pasajeros Facebook: BostonLogan

La propuesta fue confirmada por el director ejecutivo de Massport, Rich Davey, quien explicó que el objetivo del punto de control remoto es reducir la congestión de tránsito en la zona del aeropuerto al animar a las personas a utilizar el autobús. También lo describió como una opción para agilizar el paso de los viajeros por las revisiones de seguridad.

“Parte de la intención es reducir la ansiedad de la gente al llegar al aeropuerto. Vamos a empezar con algo pequeño para ver si logramos entusiasmar a la gente”, sostuvo en declaraciones a The Boston Globe.

Ubicación y fecha de inicio de la terminal remota del Logan Express

La nueva terminal remota se instalaría en un módulo temporal cercano al estacionamiento en Flutie Pass, en Framingham. La idea es hacer la prueba piloto durante junio, julio y agosto del 2026.

Sin embargo, la propuesta aún requiere la aprobación de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que esperan recibir en los próximos meses.

Massport debe recibir la aprobación de la TSA para comenzar su prueba de la terminal remota

En caso de recibir el permiso, el plan de Massport es que los viajeros que aborden el Logan Express pasen por un puesto de control de la TSA en la terminal remota y registren ahí su equipaje. Las valijas se guardarán en el compartimento inferior del autobús. Así, llegarán a una entrada posterior a la revisión de seguridad del Aeropuerto Logan para ir directamente a su puerta de embarque.

Según consignó Wbur, Peter Howe, de Massport, aseguró que el punto de chequeo es idéntico al que utiliza la TSA para “garantizar que todo cumpla con las normas y regulaciones correctas”.

Los autobuses saldrán cada cuatro o cinco horas para realizar el trayecto de 30 minutos hacia la terminal con un máximo de 30 personas a bordo.

Los boletos deberán reservarse con antelación y, según indicó Davey, en un comienzo no aumentarían su precio y se mantendrán en US$9. “No quiero cobrar más. En el futuro, quizá lo hagamos. Solo quiero recopilar pruebas sobre la eficiencia del servicio para ver si vale la pena invertir. Si mi sospecha es correcta, creo que los residentes de Massachusetts lo aceptarán”, remarcó.

El programa piloto en Boston inspirado en experiencias de Filadelfia y Atlantic City

Desde Massport explicaron que la idea de la terminal remota está basada en un programa similar que se aplica en Atlantic City y Filadelfia desde 2022.

Allí, los viajeros utilizan el autobús Landline es un servicio privado de American Airlines, que va desde el Aeropuerto Internacional de Lehigh Valley (ABE, por sus siglas en inglés) al Aeropuerto Internacional de Atlantic City. De esta manera, pueden realizar el control de seguridad con la TSA antes de subirse al micro y evitar hacerlo al llegar al Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL, por sus siglas en inglés).

La propuesta se basa en un programa que se aplica desde 2022 en Atlantic City y Filadelfia Facebook: BostonLogan

En el caso de Boston, el programa no se limitaría a una sola empresa privada. El objetivo de Massport es comenzar con las pruebas en el verano boreal de 2026 y, si funciona, extender el servicio a otros estacionamientos de los que parte el Logan Express, como Braintree y Woburn.