Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto si viajas en Navidad

Los agentes federales mantuvieron operaciones en todos los días festivos del año 2025, por lo que se espera que esta temporada sigan las redadas

Los agentes del ICE trabajan durante todo el año, lo que incluye la temporada de Navidad y otros días festivos federales
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) puede realizar paradas de tráfico como parte de sus operativos. En caso de ser detenido mientras se conduce un auto en esta temporada de Navidad, esto es lo que se recomienda hacer y los documentos válidos a presentar.

Viajes en Navidad: qué hacer en una parada de auto del ICE

La American Civil Liberties Union (ACLU) elaboró una guía en la que dan consejos en caso de tener contacto con la policía o agentes de inmigración del ICE u otra agencia federal.

Las organizaciones de ayuda a migrantes aconsejan no llevar documentos falsos
En la publicación señalan que esto se debe hacer en una parada de auto:

  • Encender las luces intermitentes de emergencia, reducir la velocidad y estacionarse en un lugar seguro tan pronto sea posible.
  • Apagar el auto, encender la luz interior, abrir la ventana un poco y colocar las manos sobre el volante.
  • Si el agente lo solicita, mostrar la licencia de conducir, el registro de la unidad y prueba de seguro.
  • Mantener la calma. No correr, discutir ni obstruir al oficial o agente.

La organización explica que si un policía o agente de inmigración pide registrar el interior del auto, es posible negar el permiso. Sin embargo, advierte que si se cree que el vehículo contiene evidencia de un crimen, podrán registrarlo sin el consentimiento del conductor.

“Tanto los conductores como los pasajeros tienen derecho a permanecer en silencio” añaden. Asimismo, los pasajeros pueden preguntar si están libres de irse. Si el oficial dice que sí, lo mejor es permanecer sentado en silencio o retirarse con calma. Ante una respuesta negativa, se tiene derecho a no hablar.

Documentos para mostrar en caso de ser detenido por ICE

El North Suburban Legal Aid Clinic, que ofrece servicios legales en temas de inmigración, explica que con el aumento de la actividad de ICE en todo el país, es crucial que tanto las personas indocumentadas como aquellas con estatus legal lleven consigo documentos que prueben identidad y tipo residencia en EE.UU.

Organizaciones de ayuda a los migrantes explican que un conductor no tiene que contestar preguntas sobre su estatus migratorio, en dónde nació o cómo llegó a EE.UU.
Si se tiene estatus legal, estos documentos pueden ayudar a evitar un arresto o detención innecesarios:

  • Tarjeta de residencia permanente o green card: Confirma el estatus como residente permanente legal.
  • Registro de Entrada/Salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje: verifican la entrada legal a EE.UU.
  • Tarjeta de Autorización de Empleo: muestra que se tiene permiso para trabajar en Estados Unidos.
  • Notificación de Aprobación (I-797): confirma la aprobación de un estatus migratorio específico o beneficio.
  • Identificación estatal o licencia de conducir: proporciona una forma oficial de identificación.

Para indocumentados: si el migrante ha vivido en EE.UU. durante dos años o más, portar prueba de su presencia física no evitará la deportación, pero puede ayudar a prevenir la expulsión acelerada y garantizar que reciba el debido proceso:

  • Declaraciones de impuestos de los últimos tres años: muestran que se ha vivido y trabajado en EE.UU. de manera continua.
  • Contratos de alquiler o arrendamiento: prueban la residencia a largo plazo.
  • Facturas de servicios públicos: demuestran residencia constante.
  • Registros médicos, escolares u otros para el titular o sus hijos: demuestran presencia continua en el país.
  • Licencia de conducir emitida por el estado (si aplica): sirve como una forma adicional de identificación.
Si se le detiene en una parada de tráfico, tiene derecho a preguntar si el agente pertenece al departamento de policía o de inmigración
Los derechos del inmigrante si los paran en su vehículo

El Immigrant Rights and Immigration Legal Services (NIJC) explica que todas las personas en Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son interrogadas o arrestadas por agentes de inmigración.

“Ser detenido por agentes de inmigración u otros agentes de la ley puede ser aterrador, pero es importante mantener la calma”, precisa la organización.

Además, señala que un indocumentado tiene derecho a permanecer en silencio y no tiene que hablar de su situación migratoria o de ciudadanía con la policía, los agentes de inmigración u otros funcionarios. “Todo lo que le diga a un oficial puede ser utilizado posteriormente en su contra en un tribunal de inmigración”.

