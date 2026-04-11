Es venezolana, pasó cuatro meses detenida por el ICE, pese a estar casada con un militar: cómo fue su liberación

Recientemente, Stephanie Kenny Velásquez, una migrante venezolana que estaba detenida desde diciembre bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue liberada. Tras el emotivo reencuentro con su esposo, un militar de Estados Unidos, dio a conocer cuál fue el recurso legal que le permitió salir y qué depara su futuro.

El ICE liberó a la venezolana esposa de un piloto militar que había detenido en diciembre

El caso ya arrastraba meses y comenzó en diciembre, solo días después de que Kenny Velásquez, una mujer de 25 años oriunda de Venezuela, se casó con Chris Busby, un estadounidense de 28 años que es piloto de la Reserva del Ejército.

Stephanie Kenny Velásquez y Chris Busby se casaron poco antes de la detención de la migrante Chris Busby - Gentileza NBC

De acuerdo con NBC News, el arresto se produjo poco después de la boda y desde entonces la migrante permanecía recluida bajo custodia del ICE en un centro de detención de Houston, Texas.

La venezolana había entrado a EE.UU. en 2021 y tiene una solicitud de asilo en trámite. Mientras tanto, permanecía en libertad a la espera de una audiencia para avanzar con su caso migratorio.

Luego de la detención del ICE, su abogado, Javier Rivera, presentó un pedido de libertad bajo fianza. Sin embargo, se le denegó por riesgo de fuga, a pesar del argumento del letrado de que la mujer no tenía antecedentes penales y se había casado con un militar estadounidense.

Finalmente, fue un recurso de habeas corpus lo que le permitió a Kenny Velásquez salir en libertad. El pedido se realizó ante un juez del Distrito Sur de Texas, que consideró ilegal la detención y le concedió la libertad.

Según explica el Brennan Center, el habeas corpus es un derecho constitucional. Mediante este recurso, alguien que se considera detenido ilegalmente puede solicitar a un juez que revise su caso y emita un fallo sobre la legalidad de su arresto.

La venezolana y su esposo se volvieron a ver por primera vez en 2026 tras la detención del ICE

Luego de meses en los que la migrante permaneció bajo custodia de la agencia federal, finalmente se reencontró con su esposo. Afuera del centro de detención de Texas en el que permanecía su pareja, Busby la esperó con un ramo de flores.

La venezolana pasó meses detenidas por el ICE hasta que fue liberada gracias a un habeas corpus Instagram @stephaniekennyy

Kenny Velásquez manifestó sentirse aliviada y aseguró que recién pudo soltar la tensión una vez que ya estaba en libertad. Además, afirmó estar triste por las mujeres que permanecen detenidas en el centro.

Cómo sigue el caso de la migrante venezolana luego de que el ICE la liberó

A partir del fallo del juez federal que obligó a la liberación de la venezolana, ahora la mujer continuará el proceso de su caso migratorio en libertad. Según el medio, su caso de asilo sigue pendiente y la próxima audiencia que tiene programada es en 2027.

A la espera de que continúe su caso y que finalmente Kenny Velásquez obtenga la aprobación para permanecer en EE.UU., su abogado asegura que busca otras opciones. El letrado indicó que considera todas las alternativas posibles que puedan otorgarle la residencia a su clienta y que no descartará ninguna vía legal que la lleve hacia esa resolución.