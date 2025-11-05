La nueva regla de Uscis que modifica la votación para los migrantes naturalizados en EE.UU.

Los extranjeros que obtienen la ciudadanía por naturalización o nacimiento en EE.UU. tienen derecho a votar en las elecciones de funcionarios públicos. Para mejora los sistemas de verificación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una nueva regla.

Uscis mejora los sistemas para verificar que solo los ciudadanos de EE.UU. voten

La agencia informó en un comunicado que ha trabajado en mejorar el programa SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios), con el objetivo de que los estados puedan comprobar que solo los ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones federales.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció actualizaciones en el sistema de verificación para votantes

“Ahora, los estados pueden usar SAVE para verificar la ciudadanía de los votantes y las personas registradas para votar utilizando los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social, en lugar de requerir los nueve dígitos completos”, anunció el Uscis como nueva regla de funcionamiento.

Esta modificación se da para cumplir con lo establecido en la Orden Ejecutiva 14248, Preservar y Proteger la Integridad de las Elecciones Estadounidenses.

Con la mejora del sistema, las agencias usuarias registradas, especialmente aquellas que verifican los padrones de votantes, pueden crear un caso SAVE sin necesidad de un identificador del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ni un número de Seguro Social completo.

Qué es SAVE, el programa de verificación de ciudadanía de Uscis

La ley federal solo permite votar en las elecciones federales a los ciudadanos estadounidenses, y SAVE es una herramienta que las agencias registradas, como las divisiones electorales estatales, pueden usar para verificar la ciudadanía para el registro de votantes, el mantenimiento de las listas electorales y otros procesos.

Con los datos necesarios, SAVE suele verificar la ciudadanía estadounidense, tanto para los nacidos en EE.UU. como para los naturalizados. “También puede comprobar el estatus migratorio si la persona no es ciudadana estadounidense, y si ha fallecido, siempre que se pueda recuperar esa información”, explica la agencia.

Sin embargo, el Uscis aclara que SAVE proporciona información de verificación, pero no determina la elegibilidad de una persona para registrarse para votar, permanecer en el padrón electoral o votar en una elección.

Para registrarse, los funcionarios de las agencias usuarias deben firmar un Memorando de Acuerdo que incluye las facultades legales, los procesos y los requisitos relacionados con la verificación de votantes.

Votación para los ciudadanos naturalizados: consultas de verificación

El Uscis dio a conocer que la optimización de SAVE ha permitido a las agencias electorales estatales enviar más de 46 millones de consultas de verificación de votantes y a las dependencias federales enviar más de 110 millones de comprobaciones.

La optimización de SAVE ha permitido a las agencias electorales estatales enviar más de 46 millones de consultas de verificación de votantes

Actualmente, solo 26 estados ya cuentan con un memorando de acuerdo con SAVE o están en proceso de establecerlo. En total, se han generado más de 205 millones de consultas de verificación hasta octubre de 2025.

Matthew Tragesser, portavoz de la agencia de inmigración, indicó: “Al permitir que los estados verifiquen de manera eficiente la elegibilidad de los votantes, reforzamos el principio de que las elecciones en Estados Unidos están reservadas exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses".

Además, hizo una invitación a todas las agencias federales, estatales y locales a utilizar el programa SAVE.