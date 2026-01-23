Los casos en los que el ICE puede entrar a una casa sin una orden judicial, según un documento interno filtrado

En el medio de la polémica tras la filtración de un documento interno, se conoció un criterio que aplica el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para entrar a domicilios. Según las directivas de la agencia, se habilita a los oficiales a ingresar a una casa sin orden judicial, siempre y cuando exista una orden de deportación para una persona que vive allí. Fuentes internas y abogados cuestionan la constitucionalidad de la medida.

Sin orden judicial: los casos donde el ICE puede entrar a las casas

De acuerdo con lo que establece el documento que se dio a conocer esta semana, el memorando interno autoriza a los oficiales a entrar a viviendas para detener a migrantes con una orden de deportación, incluso sin mandato judicial.

Solamente con una orden de deportación, el ICE autoriza a sus agentes a entrar a viviendas de migrantes Amanda Mason - Flickr/ICE

Según autorizó la entidad, solamente requiere que se haya emitido el formulario I-205, la denominación formal establecida para las órdenes de deportación. Este es un procedimiento interno del ICE, por lo que se trata de documentación administrativa y no judicial.

Dos funcionarios filtraron la información y plantearon su preocupación sobre la aplicación de esta política por parte de la agencia federal. Aunque se dio a conocer ahora, el memorando tiene fecha 12 de mayo de 2025, por lo que se aplica desde hace meses.

El ICE permite a sus agentes entrar a casas sin una orden judicial: la filtración del memorando

El memorando lo difundió AP el miércoles pasado. Además de dar a conocer el modus operandi que aplica el ICE para detener a migrantes en sus hogares, los informantes destacaron algunas cuestiones:

Es un cambio histórico con respecto a la postura que siempre adoptó la agencia. Nunca antes se reconoció al formulario I-205 como un documento válido para realizar un allanamiento.

para realizar un allanamiento. Esta política contradice a los manuales aprobados en 2025 para la formación de oficiales . La capacitación de nuevos oficiales se realiza con textos que indican la orden judicial como documentación necesaria para ingresar a una casa.

. La capacitación de nuevos oficiales se realiza con textos que indican la orden judicial como documentación necesaria para ingresar a una casa. Los informantes denuncian secretismo alrededor de este lineamiento. Concretamente, aseguran que no todos los agentes del ICE accedieron a este documento y, dentro de los que sí, muchos no pudieron tomar notas.

La política del ICE de entrada a casas sin una orden judicial generó cuestionamiento en Estados Unidos ICE

Expertos advierten que el memorando del ICE podría violar la Constitución

En el documento que se filtró, los informantes plantean su rechazo a esta política de la entidad federal.

Además de mencionar que supone un riesgo no solo para migrantes, sino también para ciudadanos estadounidenses, aseguran que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución. En ese sentido, pidieron por una investigación formal sobre este criterio del ICE y su aplicación.

Algo similar opinó la abogada de inmigración Johanna Kelley, quien en diálogo con N+ Univision no dudó en decir que el memorando va contra lo que establecen las normas.

"Entrar a una casa para arrestar a una persona con una orden de remoción o deportación sin una orden judicial de un juez federal, de un juez de verdad, es ilegal y es inconstitucional”, aseguró la magistrada.

Esta semana, se produjo un caso de este estilo en Minnesota. Mientras estaba en su casa de Saint Paul, un ciudadano estadounidense, ChongLy “Scott” Thao, sufrió la irrupción de agentes del ICE sin una orden judicial, quienes se lo llevaron detenido en ropa interior.