Trabajó como cocinero en Nueva York y le dio de comer a Trump, pero el ICE lo detuvo y lo deportaron a México

Un migrante que residió durante 20 años en la ciudad de Nueva York, en el estado homónimo, fue deportado en 2025 pese a que no tenía antecedentes penales. Diez años antes, según recordó en una entrevista, le dio de comer al presidente Donald Trump, quien tejió la estrategia contra la inmigración ilegal que lo obligó a regresar a México.

En 2015, cuando ya llevaba poco más de 10 años instalado en Nueva York, Erick Flores trabajaba como cocinero. En una ocasión, tuvo la oportunidad de cocinarle al actual mandatario republicano, quien según sus palabras se presentó como un empresario y tenía una actitud distinta a la que hoy en día muestra en público.

En una entrevista publicada por Univision, contó que le preparó una ensalada denominada “Gnocchi Salad”. “Lo admiraba como empresario. No sé qué le hicieron al señor Trump porque él no era así”, sostuvo mientras recordaba aquel momento.

Diez años más tarde de su sorpresivo encuentro, Trump desarrolló el plan de deportaciones masivas más grande de la historia. En 2025, tras asumir su mandato, intensificó las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para incrementar las expulsiones de migrantes indocumentados.

El arresto del migrante que fue deportado a México por la administración Trump

Durante la primera semana de noviembre de 2025, Flores fue arrestado por agentes del ICE en Nueva Jersey. En la entrevista, relató que caminaba por la ciudad de Elizabeth cuando un funcionario federal lo detuvo.

“Me trasladaron al estado de Texas y nos deportaron alrededor de las 22.45 hs”, especificó. El hombre fue enviado en un avión con 120 personas más que también fueron expulsadas hacia México, su país de origen.

Aunque en primera instancia lo dominaba la incertidumbre por el hecho de que después de dos décadas regresaba al territorio en el que nació, el migrante encontró un apoyo insondable en la organización New Comienzos.

“El miedo no debe ganarnos, porque aquí afuera tienen una comunidad que los espera, los respalda y los va a recibir con los brazos abiertos”, declaró Shunaxy Estrada, miembro de la organización.

Ahora, instalado en su patria, Flores sostuvo que siente que saldó sus cuentas con el país norteamericano. “Estados Unidos me dio mucho, y yo le di mucho también, así que estamos a mano”, sentenció.

En su página web oficial, New Comienzos indica que en México se dedica a apoyar a personas marginadas, refugiadas y desplazadas. Para ello, ofrece una amplia gama de servicios gratuitos como asistencia personalizada en la búsqueda de empleo, capacitación y colocación laboral, apoyo en refugios, ayuda emocional y legal, certificaciones en inglés, y un programa de mentoría.

Deportaciones de migrantes en Estados Unidos: los números que dejó Trump en 2025

Durante la primera semana de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compartió un comunicado de prensa en el que informó que más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos en 2025.

Según las cifras, desde el 20 de enero de 2025, las operaciones de control resultaron en más de 605 mil deportaciones. A su vez, desde la misma fecha, 1,9 millones de inmigrantes ilegales se autodeportaron.

Más temprano, en agosto de 2025, un informe del Pew Research Center destacó que en enero de 2025, 53,3 millones de inmigrantes vivían en Estados Unidos, la mayor cifra jamás registrada. El número se redujo a 51,9 millones en junio del mismo año.

Además, de acuerdo con el rastreador de NBC News, al 8 de enero permanecían detenidos 68,990 inmigrantes. Del total, solo el 25,7% tenía condenas por delitos, en tanto el 48,4% estaba catalogado como “otras violaciones de inmigración”.