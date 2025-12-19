El truco para ganar la lotería en Navidad de una profesora de matemáticas que vive en Las Vegas y ganó 20 millones en 20 años

Muchos se preguntan si existe una fórmula secreta o un cálculo matemático que permita ganar la lotería en Estados Unidos. El nombre de Joan Ginther, una mujer que ha ganado más de 20 millones de dólares en distintos sorteos, suele aparecer como ejemplo de una racha extraordinaria que despierta curiosidad y teorías.

Cuál es el truco para ganar la lotería en Navidad de la mujer que ha ganado 20 millones

Joan Ginther es una profesora de matemáticas originaria de Texas, que llamó la atención pública en 2010 tras ganar más de 10 millones de dólares en premios de boletos “rasca y gana” de Extreme Payout, según el medio 20 minutos.

Una mujer de Nevada gastó tres millones en billetes de lotería (Unsplash)

LEntre 1993 y 2008, Ginther obtuvo 28 premios en un periodo de 17 años, con una recaudación total de 20,4 millones de dólares. Actualmente reside en Las Vegas, aunque todos sus boletos ganadores fueron comprados en un mismo establecimiento en Texas.

Pese a la magnitud de sus premios, Ginther nunca ha concedido entrevistas a medios estadounidenses. Las autoridades estatales tampoco han encontrado evidencia de irregularidades en sus victorias. Sin embargo, su historial ha generado especulación, ya que cuenta con un doctorado en estadística por la Universidad de Stanford.

Suerte o cálculo matemático para ganar la lotería

Debido a su formación académica, surgieron teorías sobre un posible método matemático para aumentar las probabilidades de ganar. No obstante, expertos coinciden en que la probabilidad de obtener premios importantes en sorteos especiales, como los navideños, sigue siendo extremadamente baja, cercana a una entre 100.000, lo que apunta más a la suerte que a una fórmula exacta.

En 17 años, una mujer d eNevada ganó 20 millones de dólares (Unsplash)

De acuerdo con una publicación de The Philadelphia Inquirer, Ginther habría invertido cerca de tres millones de dólares en la compra de más de 800.000 boletos, lo que explicaría un mayor número de probabilidades en comparación con otros jugadores, sin que esto garantice el éxito.

Ganó la lotería después de la muerte de su esposo

Un caso distinto es el de Marjory Rittman, de 64 años, quien ganó 100.000 dólares con un boleto comprado en una tienda Maverik de West Des Moines, Iowa, poco tiempo después del fallecimiento de su esposo, Dale.

Hay muy pocas probabilidades d eganar la lotería en Estados Unidos (Unsplash)

Rittman explicó que la costumbre de jugar comenzó como una tradición compartida con su pareja mientras veían programas de juegos de la Lotería de Iowa.

Tras meses de participar, y luego de la muerte de su esposo en marzo de 2025, logró completar las palabras necesarias para obtener el premio máximo del sorteo Mega Crossword, a finales de noviembre.

La ganadora verificó su boleto a través de la aplicación oficial de la lotería estatal. “Fue absolutamente surreal. Tal vez sea una señal y un regalo suyo. Siempre esperábamos ese golpe de suerte, y finalmente llegó”, afirmó.

Las autoridades recuerdan la importancia de jugar de manera responsable, establecer límites de gasto y evitar endeudarse con la expectativa de obtener un premio.

Aunque casos como el de Joan Ginther resultan excepcionales, la gran mayoría de los participantes no recupera la inversión realizada a lo largo del tiempo.