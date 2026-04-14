Es asesor financiero y revela en qué deberías evitar gastar tu reembolso del IRS: “No compres más deuda”

A medida que se acerca el cierre de la temporada de impuestos en Estados Unidos, millones de contribuyentes esperan con expectativa la llegada de su reembolso. Entre la tentación de gastar sin pensar y la posibilidad de mejorar la estabilidad financiera, expertos advierten que la clave está en tomar decisiones inteligentes y evitar errores comunes que pueden generar problemas a largo plazo.

El riesgo de gastar los reembolsos sin planificación

Según explicó a CBS el asesor financiero Nick Foulks, de Great Waters Financial, muchas personas ven el reembolso como una especie de “bono inesperado”, lo que puede llevar a decisiones impulsivas.

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En declaraciones recogidas por CBS News, el especialista señaló que este fenómeno es habitual en quienes no reciben ingresos extraordinarios durante el año. “Para ser honesto, mucha gente tiene trabajos donde tal vez no recibe un bono regularmente, así que un cheque grande de repente puede sentirse como si no hubiera tiempo para planificar, solo para gastar”, explicó.

Esa percepción puede derivar en compras poco meditadas, como viajes, entradas a eventos o incluso bienes de alto valor. Sin embargo, el experto insiste en que lo primero que se debe hacer es evaluar las prioridades financieras antes de tomar cualquier decisión.

Prioridades financieras: por dónde empezar a usar el reembolso

El consejo principal de los especialistas es: antes de gastar, hay que analizar la situación económica personal y familiar. Esto implica identificar necesidades urgentes, objetivos a corto plazo y posibles imprevistos.

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Entre las prioridades más recomendadas se encuentran:

Reducir deudas existentes , especialmente aquellas con tasas de interés elevadas.

, especialmente aquellas con tasas de interés elevadas. Crear o reforzar un fondo de emergencia para gastos inesperados.

para gastos inesperados. Ahorrar para eventos próximos, como reparaciones del hogar o la llegada de un hijo.

Foulks subraya la importancia de contar con un “colchón financiero” que permita afrontar situaciones imprevistas sin recurrir al crédito. En ese sentido, destinar al menos una parte del reembolso al ahorro puede marcar una diferencia significativa en la estabilidad económica futura.

La deuda: el error más costoso de quienes reciben un reembolso

Uno de los puntos más enfáticos del asesor financiero tiene que ver con el uso del dinero para generar nuevas obligaciones. En lugar de mejorar la situación económica, algunas decisiones pueden empeorarla.

“Creo que uno de los principales errores es que la gente utiliza ese reembolso para comprar algo que genera otro gasto en su hogar”, advirtió Foulks. Es decir, utilizarlo como adelanto para una compra que luego implicará cuotas mensuales puede terminar siendo contraproducente.

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Esto incluye situaciones como:

Pagar la entrada de un auto financiado.

Comprar pasajes para un viaje utilizando tarjetas de crédito.

Adquirir bienes que implican pagos posteriores con intereses.

“No utilices tu reembolso para comprar más deuda”, resume el especialista. Según explica, este tipo de decisiones aumenta la presión sobre los ingresos mensuales y reduce la capacidad de ahorro.

Qué deudas conviene pagar primero

En caso de optar por utilizar el reembolso para cancelar obligaciones, no todas las deudas deben tratarse por igual. El criterio clave no es el monto total, sino la tasa de interés.

Foulks recomienda enfocarse en aquellas deudas que generan mayores costos financieros, como las tarjetas de crédito, que pueden tener tasas del 19% o incluso del 22%. Estas cifras superan ampliamente a otros préstamos más accesibles, como los estudiantiles o los créditos automotrices.

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Según información oficial del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), la temporada de presentación de declaraciones de 2026 comenzó el 26 de enero y tiene como fecha límite el 15 de abril.

En este período, se espera que alrededor de 164 millones de declaraciones individuales sean procesadas, lo que refleja la magnitud del sistema tributario estadounidense.

De acuerdo con el propio organismo, la manera más rápida de recibir el dinero es mediante la presentación electrónica y el depósito directo. En la mayoría de los casos, los reembolsos se emiten en menos de 21 días.