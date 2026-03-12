No solo Florida: cuáles son los destinos de moda para Spring Break 2026 en Estados Unidos

Un informe identificó los destinos de Estados Unidos con mayor crecimiento de búsquedas para viajes de Spring Break 2026. Aunque Florida domina el listado con cinco ciudades dentro del ranking, no es el único estado que aparece entre las preferencias de los viajeros. El ranking también incluye destinos de Hawái, Carolina del Norte, California y Colorado.

¿Qué ciudades aparecen en el ranking de destinos en tendencia para Spring Break 2026?

De acuerdo con datos de Google Flights difundidos por Travel+Leisure, el ranking de destinos con mayor aumento interanual de búsquedas para viajes de Spring Break 2026 está integrado por diez ciudades de distintas regiones de Estados Unidos.

El listado queda conformado por:

Hilo, Hawái

Asheville, Carolina del Norte

Sarasota, Florida

Long Beach, California

Panama City, Florida

Punta Gorda, Florida

Santa Ana, California

Fort Myers, Florida

Tampa, Florida

Vail, Colorado

¿Cómo es Hilo, Hawái, el destino que lidera el ranking de búsquedas para el Spring Break 2026?

La ciudad de Hilo ocupa el primer lugar del listado. Según describe el portal turístico GoHawaii, Hilo se ubica en el noreste de la isla y combina una intensa belleza natural con las comodidades de un centro urbano activo.

La región se caracteriza por sus cascadas, bosques tropicales y jardines, además de funcionar como punto de acceso al Hawaii Volcanoes National Park, ubicado a unos 45 minutos al sur.

Históricamente, la zona fue un importante centro agrícola y pesquero. Durante el siglo XIX evolucionó hacia un núcleo comercial vinculado a la industria azucarera.

En la actualidad, Downtown Hilo se organiza alrededor de una bahía con forma de media luna y reúne museos, galerías de arte, tiendas y restaurantes. Entre los sitios destacados del área se encuentran:

Liliuokalani Gardens , un jardín japonés de 12 hectáreas con estanques de peces, pagodas y jardines de roca.

, un jardín japonés de 12 hectáreas con estanques de peces, pagodas y jardines de roca. Wailuku River State Park , donde se ubican las Rainbow Falls, una cascada de 24 metros de altura.

, donde se ubican las Rainbow Falls, una cascada de 24 metros de altura. Hilo Farmers Market , un mercado abierto conocido por la venta de frutas tropicales, vegetales y artesanías locales.

, un mercado abierto conocido por la venta de frutas tropicales, vegetales y artesanías locales. Panaewa Rainforest Zoo, considerado el único zoológico de bosque tropical de Estados Unidos.

El destino también concentra espacios culturales como el Lyman Museum, el Pacific Tsunami Museum y el Imiloa Astronomy Center, que presentan exposiciones vinculadas con la historia natural, científica y cultural de la isla.

¿Cómo son las otras nueve ciudades que completan el ranking del Spring Break 2026?

Asheville, en segundo lugar, combina un centro urbano caminable con una fuerte vida cultural y un entorno de montaña muy marcado. La ciudad reúne tiendas independientes, cervecerías, espacios artísticos y una oferta ligada a la naturaleza, con puntos destacados como Biltmore Estate, Blue Ridge Parkway, senderos, cascadas y el River Arts District, explica Explore Asheville.

Asheville, en Carolina del Norte, ocupa el segundo lugar con una propuesta que mezcla cultura urbana y naturaleza de montaña Tripadvisor

Sarasota , que ocupa el tercer puesto, es una comunidad costera del golfo de Florida con playas premiadas , vida cultural activa y sol durante todo el año. El destino suma museos, teatros, propuestas al aire libre, restaurantes y comercios dentro de una atmósfera relajada con un perfil turístico consolidado, detalla Visit Sarasota County.

, que ocupa el tercer puesto, es una , vida cultural activa y sol durante todo el año. El destino suma museos, teatros, propuestas al aire libre, restaurantes y comercios dentro de una atmósfera relajada con un perfil turístico consolidado, detalla Visit Sarasota County. Long Beach , en el cuarto lugar, se presenta como un destino costero en el corazón del sur de California . La ciudad ofrece actividades sobre el agua, visitas al Aquarium of the Pacific, avistaje de ballenas, cervecerías costeras y una escena gastronómica diversa, señala Visit Long Beach.

, en el cuarto lugar, se presenta como un . La ciudad ofrece actividades sobre el agua, visitas al Aquarium of the Pacific, avistaje de ballenas, cervecerías costeras y una escena gastronómica diversa, señala Visit Long Beach. Panama City , en el Panhandle de Florida, ocupa el quinto puesto. Esta ciudad se ubica sobre St. Andrews Bay y combina clima cálido, acceso al agua, marinas, parques costeros y una escena artística en crecimiento. También cuenta con museos, festivales, instalaciones deportivas y un perfil de ciudad pequeña orientada a la vida familiar , describe el sitio oficial de la Ciudad de Panama City.

, en el Panhandle de Florida, ocupa el quinto puesto. Esta ciudad se ubica sobre St. Andrews Bay y combina clima cálido, acceso al agua, marinas, parques costeros y una escena artística en crecimiento. También , describe el sitio oficial de la Ciudad de Panama City. Punta Gorda, en el sexto lugar, aparece como una escapada familiar del suroeste de Florida que combina encanto tradicional, actividades náuticas y vida frente al agua. El destino se destaca por la pesca deportiva, la navegación, los paseos por Harborwalk, las tiendas y restaurantes de Fishermen’s Village, además de parques, jardines y propuestas de observación de fauna, destaca Visit Florida.

Santa Ana , en el puesto siete, es un centro urbano diverso del condado de Orange, ubicado cerca de Los Ángeles y a pocos kilómetros del Pacífico . La ciudad concentra vida nocturna, actividad artística, barrios variados, infraestructura de transporte y espacios culturales como Artist’s Village, el Santa Ana Zoo y el Heritage Museum of Orange County, precisa el sitio oficial de la Ciudad de Santa Ana.

, en el puesto siete, es un . La ciudad concentra vida nocturna, actividad artística, barrios variados, infraestructura de transporte y espacios culturales como Artist’s Village, el Santa Ana Zoo y el Heritage Museum of Orange County, precisa el sitio oficial de la Ciudad de Santa Ana. En el octavo lugar está Fort Myers que combina reservas naturales, vías navegables, playas, propuestas culturales, comercios y gastronomía. La ciudad funciona además como puerta de entrada a islas del golfo como Sanibel y Captiva , y ofrece espacios para kayak, pesca, observación de aves, museos y actividades familiares, resalta Visit Florida.

que combina reservas naturales, vías navegables, playas, propuestas culturales, comercios y gastronomía. La ciudad funciona además como , y ofrece espacios para kayak, pesca, observación de aves, museos y actividades familiares, resalta Visit Florida. Tampa, en el noveno lugar, es una de las ciudades más grandes de Florida y se apoya en una economía diversa vinculada al turismo, la salud, la tecnología, la construcción y el puerto. El destino suma actividad deportiva profesional, universidades, grandes eventos y una ubicación estratégica sobre la costa oeste del estado, expone el sitio oficial de la Ciudad de Tampa.

Vail, al final de todo el ranking, combina el perfil de gran centro de esquí con el ambiente de una comunidad de montaña de pequeña escala. El destino ofrece actividades durante todo el año, con esquí en invierno, senderismo en verano, espacios abiertos, bosques nacionales, caminos recreativos, jardines alpinos y una amplia oferta de tiendas, restaurantes y alojamientos, subraya la Town of Vail.