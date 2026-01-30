Retrocede el ICE en Nueva Jersey: la gobernadora Sherrill pide a los vecinos que graben a los agentes y lo suban a una base de datos

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció la creación de una plataforma digital para que residentes documenten encuentros con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La iniciativa surge en un contexto de debate público sobre los procedimientos federales y busca centralizar reportes audiovisuales y datos sobre actuaciones en el estado.

El portal digital de Nueva Jersey para que los ciudadanos compartan sus videos de las acciones del ICE

Durante una entrevista con el programa The Daily Show, Sherrill señaló que los residentes podrán registrar material audiovisual y alertar a otros ciudadanos cuando detecten presencia de agentes del ICE. Según explicó, la administración considera necesario contar con documentación directa ante la ausencia de comunicación previa por parte de la agencia federal.

Sherrill pide a los vecinos que graben a los agentes y lo suban a una base de datos

“Vamos a poner en marcha un portal para que la gente pueda subir todos los videos de sus teléfonos celulares“, anunció la gobernadora. ”Si ves a un agente del ICE en la calle, saca tu teléfono, queremos saberlo", sugirió.

La mandataria sostuvo que se registraron situaciones en las que personas fueron detenidas sin que se informara quiénes eran los agentes actuantes ni bajo qué criterios se realizaron las aprehensiones. “Detuvieron a ciudadanos estadounidenses, detuvieron a un niño de cinco años. Queremos documentación y nos vamos a asegurar de obtenerla", señaló.

En ese marco, Sherrill afirmó que el estado busca reunir información verificable para evaluar la actuación de los operativos federales. Aunque aún no precisó la fecha de lanzamiento del portal ni los detalles técnicos de su funcionamiento, indicó que se informará en los próximos días.

La gobernadora de Nueva Jersey le pide a los ciudadanos a grabar las acciones del ICE con sus celulares y subirlo a una base de datos Imagen compuesta

Medidas adicionales contra el ICE anunciadas por el gobierno de Nueva Jersey

Además del portal digital, la gobernadora detalló otras acciones que su administración planea implementar. Entre ellas, indicó que no se permitirá el uso de propiedades estatales como base para organizar o ejecutar operativos del ICE dentro de Nueva Jersey.

Sherrill también aseguró que, tras reuniones con la fiscalía estatal, difundirá “información para ayudar a los habitantes de Nueva Jersey a conocer sus derechos“ ante interacciones con agentes federales. Esta información estará orientada a procedimientos legales y a las obligaciones de las autoridades.

“Mantener seguros a los ciudadanos de Nueva Jersey es la principal prioridad de la gobernadora Sherrill, y en los próximos días ella y la fiscal general interina Jennifer Davenport anunciarán medidas adicionales para proteger a los habitantes de los excesos federales”, señaló en un comunicado el portavoz, Sean Higgins, según lo retomado por NJ.com.

Sherrill anunció que llevará a cabo varias medidas contra las acciones del ICE en el estado Instagram/@mikiesherrill

Contexto de las políticas migratorias en EE.UU.

El anuncio de Nueva Jersey se produce en un escenario de debate nacional sobre el uso de la fuerza y los procedimientos de agencias federales, luego de episodios ocurridos en otros estados. Estos hechos impulsaron discusiones sobre protocolos y límites de actuación.

Sherrill hizo referencia a un caso ocurrido durante una manifestación en Minnesota, donde un trabajador del sistema de salud fue reducido por agentes federales mientras intentaba proteger a otras personas. Según su relato, el hecho, que quedó registrado en video, generó preocupación pública.

“Lo ves poniéndose de pie para proteger a esas mujeres del gas lacrimógeno y es llevado al suelo. Básicamente se sientan sobre él tres agentes y luego le disparan a quemarropa estilo ejecución“, dijo la gobernadora. “Eso es inaceptable”, manifestó.

En este contexto, para el gobierno estatal, la recopilación de material permitirá evaluar patrones de actuación y responder institucionalmente. La iniciativa recibió el respaldo de representantes federales del estado.

“Sus crímenes deben quedar registrados para el día en que quienes han violado nuestros derechos se enfrenten a la justicia”, dijo la congresista Bonnie Watson Coleman. “Nos corresponde servir de testigos ahora”, agregó.

Redes ciudadanas y sistemas de alerta existentes

En paralelo a la iniciativa estatal, existen redes comunitarias que documentan actividades de ICE en distintas ciudades de EE.UU. Estos grupos, a menudo denominadas “ICE Watchers”, operan de manera descentralizada y utilizan herramientas digitales para reportar movimientos y operativos.

Algunas plataformas, como StopICE o ResistMap, permiten enviar reportes mediante formularios en línea, mensajes de texto o aplicaciones móviles. La información es compartida entre usuarios y, en algunos casos, verificada por equipos voluntarios antes de su difusión.

Estas prácticas se apoyan en el derecho constitucional a observar y grabar actuaciones policiales en espacios públicos, siempre que no se interfiera con los operativos. En Nueva Jersey, la administración estatal busca institucionalizar estas acciones y así integrar los videos en una base de datos oficial.