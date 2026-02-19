Antes del 20 de abril: el anuncio de Mikie Sherrill y sus próximos pasos para nuevos negocios en Nueva Jersey

En un mensaje para los residentes de Nueva Jersey, la gobernadora Mikie Sherrill anunció sus próximos pasos para impulsar nuevos negocios en el estado. Antes del 20 de abril, ordenó elaborar un inventario que incluya todos los permisos emitidos hasta el momento.

El anuncio de Mikie Sherrill y sus próximos pasos para nuevos negocios en Nueva Jersey

Desde que asumió su cargo en enero, la gobernadora avanzó con varias modificaciones clave de las regulaciones estatales. Ahora, sus esfuerzos apuntan a las nuevas empresas de Nueva Jersey. A través de un mensaje en X, compartió una actualización sobre las medidas vinculadas a nuevos negocios.

Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, avanzará con una revisión de permisos entre sus próximos pasos para nuevos negocios @govsherrillnj

La lista incluye las siguientes acciones:

En enero comenzó la revisión de permisos del Departamento de Transporte (NJDOT, por sus siglas en inglés), el Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA, por sus siglas en inglés), y el Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés). Según la gobernadora, son los tres mayores emisores en el estado .

del Departamento de Transporte (NJDOT, por sus siglas en inglés), el Departamento de Asuntos Comunitarios (DCA, por sus siglas en inglés), y el Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés). Según la gobernadora, son . Este mes, comenzó a trabajar en un panel de permisos en tiempo real , con el objetivo de que las personas puedan rastrear sus solicitudes . La administración apunta a lanzar un piloto completo más adelante este año.

, con el objetivo de que las personas . La administración apunta a lanzar un piloto completo más adelante este año. El miércoles 18 de febrero, ordenó a todas las agencias estatales que elaboren un inventario completo de los permisos que emiten para el 20 de abril . Esto ayudará a identificar requisitos obsoletos o duplicados.

. Esto ayudará a identificar requisitos obsoletos o duplicados. En los próximos meses, emprenderá una gira por 21 condados para reunirse con líderes empresariales y escuchar directamente a los habitantes de Nueva Jersey sobre cómo mejorar la eficacia del gobierno y la competitividad económica del estado.

Nuevos negocios en Nueva Jersey: la agenda de Mikie Sherrill

En un comunicado publicado el miércoles, Sherrill indicó que desde que asumió su cargo firmó órdenes ejecutivas para reducir costos y demoras para las empresas. Esto se logra al “agilizar las aprobaciones, reducir las redundancias y establecer plazos claros, predecibles y ejecutables para que los empresarios puedan gestionar mejor los procesos existentes".

La gobernadora Sherrill sostuvo que una de las prioridades de su agenda es mejorar las oportunidades para nuevos negocios en Nueva Jersey @govsherrillnj

La gobernadora destacó en el texto la importancia de las nuevas empresas para la economía del estado. “Las pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestra economía y fundamentales para la creación de empleo, la innovación y el fortalecimiento de las comunidades locales", declaró la gobernadora.

“Mi administración prioriza proporcionar a los funcionarios públicos las herramientas necesarias para mejorar el servicio al cliente, modernizando sistemas obsoletos y agilizando los procesos de permisos y reglamentación para que las empresas puedan dedicar más tiempo a crecer e invertir”, continuó.

Según su oficina, Sherrill enfocará gran parte de su agenda en explorar oportunidades de mejora para los nuevos negocios. Además, el comunicado remarca que también convocó a su Gabinete para establecer una “mentalidad de servicio al cliente en todas las agencias gubernamentales”.

Las órdenes ejecutivas de Mikie Sherrill que afectan nuevos negocios

En su primer día como gobernadora, Sherrill firmó varias órdenes ejecutivas. El objetivo principal era declarar el estado de emergencia por los costos de servicios públicos. Sin embargo, también incluyen medidas dirigidas a acelerar nuevos proyectos energéticos:

Desarrollo de grandes cantidades de nuevos proyectos solares y de almacenamiento de energía .

. Directivas a agencias para identificar reformas en permisos que puedan permitir la rápida instalación de estos proyectos.

De acuerdo con sus declaraciones, esta medida puede abrir oportunidades para empresas de energía limpia o relacionadas con producción energética y reducir barreras para entrar en el sector.